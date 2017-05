Cinci profesori şi foşti profesori ai Şcolii Postliceale Slatina, încarceraţi. Curtea de Apel Craiova a confirmat în bună parte sentinţa Tribunalului Olt

Curtea de Apel Craiova a menţinut în cea mai mare parte decizia Tribunalului Olt, astfel că din lotul celor 13 profesori ai Şcolii Postliceale Sanitare de Stat, cinci au ajuns deja după gratii. Este vorba de Georgel Filip, absolvent al facultăţii de medicină, profesor al şcolii, condamnat de Tribunalul Olt la şase ani de închisoare pentru luare de mită pedeapsa principală, la care s-a mai adăugat un an provenind dintr-o altă condamnare obţinută în judeţul vecin, Vâlcea, pentru „fapte concurente“, săvâşite un an mai târziu, în 2013, şi pentru care sentinţa a rămas definitivă la începutul anului 2016; Cornelia Liliana Filişanu, profssor ştiinţe sociale la Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu“ din Slatina, care a primit 5 ani pentru luare de mită în formă continuată ; Tot 5 ani are de executat şi Sanda Naiden, profesor al şcolii la acea dată şi cu ani înainte director al aceleiaşi şcoli; Aglaia Micli, care are de executat 3 ani şi 6 luni pentru luare de mită în formă continuată, iar Emilia Brănescu – 3 ani.

Faptele pentru care au fost condamnaţi au fost săvârşite în sesiunile din iulie şi august 2012 ale examenului de final al şcolii postliceale. Ştire în curs de actualizare. Despre sentinţa pronunţată de Tribunalul Olt citiţi AICI.