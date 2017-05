Cea mai tânără voluntară de la pompieri: „Am văzut anunţul în ziar şi m-am dus acolo să văd ce şi cum“

Clara Păun este din Slatina, are doar 16 ani, dar o mulţime de experienţe ca voluntar şi planuri măreţe. Este elevă în clasa a X-a la unul dintre cele mai bune colegii din judeţ, Colegiul Naţional „Radu Greceanu“, şi se bucură că, în sfârşit, acum are mai mult timp pentru activităţile care-i fac o deosebită plăcere, şi anume pentru activităţile de voluntariat. „M-am mutat de la Ştiinţele naturii, recunosc, mai mult pentru că îmi este un pic teamă de matematică. Acum e mult mai bine, am timp şi pentru alte activităţi, înainte nu reuşeam să-mi termin toate temele mai devreme de 21.00-22.00“, începe tânăra să povestească.

Este cel mai tânăr voluntar care s-a prezentat vara trecută la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a se interesa de programul de voluntariat, de condiţiile de admitere, de paşii de urmat şi de perspectivă. „Cred că am fost a doua persoană care se interesa. Am văzut anunţul în ziar şi m-am şi dus să aflu ce şi cum. Experienţa trăită acolo chiar a fost ceva extraordinar, acei oameni fac lucruri cu adevărat deosebite, nu cred că se compară cu nimic altceva, a fost o onoare pentru mine să-i cunosc. Şi e greu, e foarte greu să faci ce fac ei, dar nu se plâng. Recunosc, eu îi privesc ca pe nişte eroi, ei chiar se luptă pentru o viaţă“, explică tânăra.

„Visul meu e să fiu ofiţer în Armata Română“

A ajuns să-şi dorească să-şi ofere ajutorul fără să fi trecut neapărat prin situaţii-limită. „Nu, chiar n-am avut nevoie de ajutor, nici eu, nici cineva apropiat mie, dar mi-am pus de multe ori problema ce s-ar întâmpla dacă... Nu cred că suntem pregătiţi noi, ca societate, pentru astfel de situaţii, deşi ar trebui. Visul meu acum este să ajung al patrulea membru al echipajului pe ambulanţă, doar că vârsta încă nu-mi permite şi mai am nevoie şi de un alt modul de pregătire, sper să-l fac curând. Dar da, asta îmi doresc, vreau să se poată baza pe mine, să pot să sar în ajutor atunci când eu sunt mai aproape de o persoană care are nevoie“, întăreşte Clara.





La cursuri de prim ajutor în centrul Slatinei

Experienţa de la ISU, faptul că a cunoscut profesionişti din domenii variate, pe care i-a unit acelaşi gând, acela de a fi de ajutor, îl consideră nepreţuit şi o face să continue. „Am rămas, în final, opt cred, am fost zece la început. Eu, cea mai mică, ceilalţi, cu vârste între 25 şi 46 de ani, cam aşa. Pentru mine a contat enorm să-i cunosc, să putem sta de vorbă. Oameni deosebiţi, cu profesii diverse, oameni pe care altfel nu aveam cum să-i cunosc personal“, spune Clara, care se vede în viitor făcând însă o carieră în Armată. „Asta îmi doresc: să pot să-mi apăr ţara, e visul meu să fiu ofiţer în Armata Română“, desconspiră adolescenta. Până acolo, a încercat o „înrolare“ şi ca voluntar de Cruce Roşie. „M-am înscris, am tot aşteptat să ne întâlnim, după care nu prea ne-am mai coordonat programul şi nu am ajuns efectiv să derulez şi acolo activităţi, însă am de gând să reiau colaborarea“, mai spune ea.

„Erou“ pentru copiii din şcoala primară

Dacă vacanţa de vară şi-a petrecut-o făcând pregătire ca salvator voluntar, la începutul clasei a X-a, a apărut o nouă provocare. O asociaţie de la Şcoala Gimnazială „George Poboran“ din Slatina le lansa tinerilor de liceu provocarea de a fi eroi pentru colegii lor mai mici. „Cam aşa suna anunţul: «Dacă vreţi să fiţi eroi...» şi aşa am ajuns ca, de două ori pe lună sau chiar mai des, să mergem la şcoală, la elevii din şcoala primară, şi să derulăm acolo diverse activităţi. E frumos să lucrezi cu cei mici. Sunt foarte energici, lipicioşi, foarte drăgălaşi. Ne jucăm cu ei, avem ateliere de tot felul, activităţi, îi ajutăm la teme, totul în programul lor de after-school. Ateliere de dezvoltare personală am mai avut şi la unităţi şcolare din Caracal, la elevi de liceu, însă. Poţi la un moment dat să crezi că sunt multe activităţi, prea multe, însă dacă le faci cu plăcere, chiar găseşti timp“, explică eleva cum de găseşte timp şi resurse pentru toate activităţile în care este implicată.

Exersează şi jurnalismul

Clara are stofă de erou, dar şi de om de litere. Recomandă cărţi pe un blog specializat şi, din acest an, face parte din echipa Slatina Buzz, un proiect dedicat elevilor de liceu, finanţat de Primăria Slatina. În echipă au fost cooptaţi elevi din mai multe licee slătinene, care învaţă de la jurnalişti cum să facă presă şi exersează realizând propriul ziar.





În echipa Slatina Buzz

Proiectul a devenit unul foarte serios, există o redacţie a ziarului, chiar în cadrul colegiului unde învaţă Clara, se fac şedinţe de redacţie, se discută sumare, tinerii vin cu propuneri. Micile răutăţi şi competiţia între licee nu-şi au locul aici, spune Clara, din contră, acest proiect i-a unit şi i-a făcut să se exprime aşa cum sistemul de învăţământ încă nu le permite.

Decorând holul secţiei de Pediatrie, în preajma Sărbătorilor

„Avem foarte mulţi profesori care chiar ne înţeleg, în special cei din generaţiile mai apropiate de noi, sunt foarte deschişi, însă sistemul în sine nu ţine pasul.Mi-aş dori un sistem în care să nu avem atât de multe ore, să învăţăm din plăcere, nu de teama că vom fi ascultaţi. Sincer, în Consiliul Elevilor nu m-am implicat pentru că nu am fost convinsă că de acolo ai putea cu adevărat schimba ceva, nu cred că ne stă, încă, nouă în putere, deşi soluţia este ca oamenii buni într-un domeniu să se unească. Ştiu, în schimb, că există un club de dezbateri, şi acolo mi-aş dori să ajung, e o latură pe care vreau să o dezvolt“, vorbeşte eleva şi despre viitor.

„Dacă vrei să faci ceva, du-te afară, strigă!“

Pentru că se ştie că sistemul de învăţământ este mult blamat nu doar pe la colţuri, am avut curiozitatea să aflăm cum pregăteşte astăzi şcoala tineri cu atitudine, bine informaţi, stăpâni pe ideile lor. „Păi, sincer, nu prea am simţit că există o preocupare deosebită. Am făcut cultură civică prin clasa a VI-a, cred, iar de atunci, mai nimic. Sunt tineri care se implică, dar şi foarte mulţi cărora nu le pasă decât de universul lor, prea puţin de ce e în jur. Dacă vrei să faci ceva, du-te afară, strigă, spune-ţi părerea, eu cel puţin aşa cred că ar trebui, însă nu toţi cred asta. De altfel, am observat că există tendinţa, chiar şi în rândul tinerilor, de a avea voci duble: spui ceva atunci când ai un interes şi imediat te adaptezi dacă nu convine. Cu asta eu nu sunt de acord!“, devine categorică tânăra.

Citiţi şi: Emoţionanta poveste a copiilor din Slatina care urcă pe scenă pentru a salva vieţi. „Pentru ei contează că pot să ajute“

Cum s-au transformat profesorii unei şcoli din Olt în părinţi-surogat pentru elevi: „Punem mână de la mână, le facem un sandvici, mănâncă şi trecem la teme“