Candele aprinse în casele românilor simpli pentru „regele nostru“: „Îmi pare rău că nu voi mai trăi să-i văd că plătesc!“

Absolventă de Litere, fire combatantă, cea care în comunism realiza manifeste şi le împrăşita dimineaţa devreme prin cartier, Ana Manea, o monarhistă din Slatina, a sperat, după 1990, la reinstaurarea monarhiei. Astăzi, când vede români care mărturisesc cu durere că de-abia acum află adevărul despre rege, este revoltată.

„Televiziunea Română avea obligaţia să spună exact ce-au spus acum, şi faptul că s-a oprit în drum să repare maşina unui cetăţean, şi atâtea şi atâtea lucruri. Să dezmintă treaba cu vagoanele... Au fost nişte ticăloşi. Mizeriile astea, care l-au întors din drum ca pe-un borfaş, s-au dus acum la catafalc“, spune pensionara care a înfruntat, la începutul anului, frigul şi s-a alăturat manifestanţilor din Slatina, cerând ca guvernanţii să nu calce în picioare Justiţia.

În casa doamnei Manea , în colţul cu amintiri dragi, o candelă stă aprinsă sub fotografia regelui Mihai. Afară, tricolorul este însoţit de doliu, într-un gest pe care Ana Manea îl consideră fiersc.

„Aşa fac întotdeauna, la zile mari arborez drapelul“, explică femeia. I-a fost uşor, spune, ca după 1990 să depisteze rapid impostorii, sperând că adevăraţii patrioţi îşi vor face loc. Pe rege nu l-a cunoscut personal niciodată, doar l-a zărit, laolaltă cu cei un milion de români adunaţi în Bucureşti. „Dintotdeauna mi-am dorit reinstaurarea monarhiei. În 1991 chiar scriam, într-un articol pe care l-am lăsat Alianţei Civice şi l-au publicat, la final că îmi doresc să nu închid ochii până când nu văd reinstaurată în ţara mea monarhia constituţională. Şi nu va fi aşa, din păcate“, a povestit Ana Manea. A trăit ascultând de la părinţi şi rude povestiri despre monarhi.





„Îmi povestea mama mea. Mi-a povestit că era la Sinaia în vacanţă, şi regele nostru se plimba pe stradă cu regina mamă, dar erau fără gardă, erau singuri. Era falnic, aşa mi-l descria mama, cu mâinile la spate. Oamenii îl salutau şi regele se înclina în faţa celor care-l salutau. Am trăit cu imaginea asta. După Revoluţie, o jurnalistă de la TVR, Sanda Vişan, a făcut un reportaj cu actorii noştri care au jucat Hamlet în Anglia. Şi la spectacol a venit şi regele Mihai cu suita, dar emisiunea era spre miezul nopţii - că pe vremea aceea, după Revoluţie, emisiunile astea se dădeau la mizeul nopţii, pentru că la 8,00, la 9,00 seara vorbea Iliescu, vorbea Roman, toată pleiada asta de ticăloşi. Mă aflam în vizită la o prietenă. În momentul în care l-am văzut, am sărit de pe scaun şi am zis – Regele nostru! Regele nostru! Ni s-a confirmat că era regele şi prietena m-a întrebat cum am ştiut că e el. Şi i-am spus că aşa mi l-a descris mama. Aveam o fotografie mică, de când era tânăr. Stătea în şifornier, sub hârtia albă peste care punea mama rufele. Şi-mi spunea mama – n-ai voie să umbli acolo, n-ai voie să o iei!. N-aveam voie să iau nici moneda cu efigia. Şi eu m-am dus cu ea la şcoală. A aflat mama, m-a certat, şi când venea tata o întreba – Ce-a mai făcut Ana? – că ştia că eu mereu fac câte-o boacănă. Ei, a făcut! O să mă bage-n pământ! Păi, ce-a făcut? Şi i-a spus mama. Şi tata – Păi, înainte să te bage în pământ, te bagă în puşcărie. Era la începutul anilor ’50. Am crescut aşa, ni s-a vorbit despre el, mama, tăticu’, unchii mei, mătuşile. Eu am ştiut că ce se spune, mizeriile astea, că a plecat cu 14 vagoane încărcate cu aur, sunt gogoşi.





(...) Dacă românii ar fi ştiut adevărul, categoric ar fi cerut reinstaurarea monarhiei. Pentru că nouă ni s-a inoculat ideea că regele vine doar să-şi ia averile. M-am uitat cât de modest trăia la Aubonne. Chiar şi la Versoix. Am văzut că a fost vizitat de echipa României, înainte de Campionatul Mondial din 1994. Aşa erau de mici încăperile că nici n-aveau loc, şi locuinţa lui Dragnea ocupă trei străzi. Şi de limuzine să nu mai vorbim. Ăştia sunt la prima generaţie încălţată şi nu pot să tuşească dacă nu au limuzine de lux, iar noi n-avem medicamente. E o diferenţă între modul de viaţă al regelui şi modul de viaţă al ăstora. Nu-i mai suportăm. Îmi pare rău că s-a dus şi nu l-am preţuit. Acum aud că-şi cer iertare că nu l-au preţuit.

Eu am aflat de la părinţi, dar sunt foarte mulţi care, chiar de vârsta mea fiind, n-au aflat, pentru că părinţii multora sunt cei care se vând pentru o găleată, o sarma, o şapcă... Nici nu vor s-a-sculte, chiar dacă vii cu argumente când le spui ceva“, a mai spus Ana Manea, care alături de alţi monarhişti din Slatina va participa, sâmbătă, 16 decembrie 2017, la o slujbă specială de înmormântare oficiată într-o biserică din oraş.



