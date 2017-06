Bilete de tratament la mare, disponibile pentru pensionarii interesaţi. Pot fi cumpărate doar miercuri, 7 iunie

Casa Judeţeană de pensii Olt comercializează miercuri, 7 iunie 2016, 45 bilete repartizate iniţial, dar nevândute pensionarilor, astfe că mâine vor fi „la liber“. E vorba de 45 bilete,şi nu lipsesc destinaţii ca Saturn sau Sinaia.

Iată lista biletelor din care puteţi alege, dacă vă grăbiţi:

- 4 bilete în staţiunea Amara;

- 11 bilete în staţiunea Bala;

- 3 bilete în staţiunea Buziaş;

- 4 bilete în staţiunea Covasna;

- 4 bilete în staţiunea Pucioasa;

- 1 bilet in statiunea Moneasa;

- 2 bilete în staţiunea Sinaia;

- 1 bilet in statiunea Slanic Prahova;

- 15 bilete in statiunea Saturn.

Biletele au data de rezentare în staţiune în perioada 8-11 iunie 2017, ceea ce presupune un timp foarte scurt pentru a pregăti sejurul. De menţionat, de asemenea, că pot fi solicitate doar de pensionarii care îndeplinesc criteriile de acordare, fiind nevoie de cerere depusă anterior, de recomandare medicală pentru tratament balnear etc.

Persoanele interesate pot ridica biletele de tratament de la sediul Casei Judeţene de Pensii Olt în data de 7 iunie 2017 intre orele 800-1630.