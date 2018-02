Audierea tinerei care şi-a împuşcat în cap iubitul poliţist. Fosta soţie, reţinută în declaraţii: „Relaţia cu cei mici era una bună“

În timp ce poliţistul de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Olt, împuşcat accidental în noaptea de 30/31 ianuarie 2018, de iubita sa, se zbate între viaţă şi moarte la Spitalul Judeţean Craiova, conectat la aparate, femeia, Alina Gheorghe, ar putea fi audiată de procurori.

Tânăra de 27 ani a ajuns în noaptea de marţi/miercuri la spital, ca şi iubitul său, femeia suferind o plagă împuşcată la mâna stângă. Starea de agitaţie în care se afla femeia i-a împiedicat pe anchetatori să o poată audia în noaptea respectivă, miercuri, 31 ianuarie 2018, fiind supusă unei intervenţii chirurgicale. Astăzi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, care anchetează cazul, vor încerca din nou să o audieze. „Noi aşa ne-am propus, să vedem dacă vom şi reuşi, dacă va fi posibil“, a declarat prim-procurorul Anca Anuţa.

Starea de agitaţie a femeii, constatată încă din momentul preluării apelului la 112, apel prin care tânăra a încercat să ceară ajutor după ce l-a împuşcat pe iubit, s-a menţinut de-a lungul întregii nopţi. Personalul din cadrul unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina a „beneficiat“, la rândul său, de injurii şi un limbaj greu de reprodus din partea celei care a primit aici primele îngrijiri după predarea victimei de către echipajul de pe ambulanţă. În cele din urmă femeia a fost sedată, atât pentru a i se atenua starea de agitaţie, cât şi pentru a suporta mai uşor durerea resimţită din cauza rănii de la mâna stângă. Modul de manifestare a trezit, însă, suspiciuni, destule voci vorbind în prezent despre posibilitatea ca cei doi să fi consumat nu doar alcool, în noaptea respectivă, ci şi substanţe interzise.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a declarat că nu poate specula. „Nu ştiu, nu mă luaţi cu zvonurile din oraş, luaţi de bun ceea ce vă spun eu, în oraş se spun multe. Am spus de ieri, în cadrul comunicatului, că am preluat probe de urină şi de sânge. Probele de urină durează, abia le-am trimis la Bucureşti, niciodată n-o să dau informaţii până nu am expertizele“, a spus prim-procurorul Anca Anuţa.

Fosta soţie a poliţistului, vorbe puţine şi atent alese

Starea poliţistul în vârstă de 34 ani este în continuare deosebit de gravă. „Mai grav de atât nu se poate, este conectat la aparate“, a declarat prim-procurorul Anca Anuţa. Poliţistul, tatăl a doi copii minori, a divorţat în cursul anului trecut de mama copiilor săi, de profesie psiholog. Femeia s-a ferit să facă declaraţii, vorbele pe care a fost de acord să le spună fiind puţine şi atent alese.

„Pot spune doar că relaţia cu cei mici era una bună. Îi lua la el în weekend-uri şi în vacanţe, copiii fiind fericiţi. Nu avea un comportament de om depresiv sau alcoolic. Restul, o să stabilească poliţia“, a declarat pentru Adevărul fosta soţie.

Reamintim că în noaptea de marţi/miercuri, 30/31 ianuarie 2018, o tânără în vârstă de 27 ani şi-a împuşcat în cap iubitul, poliţist în cadrul SCCO Olt, cu un pistol personal al bărbatului, pe care îl deţinea în mod legal. Glonţul a străpuns mai întâi mâna stângă a femeii, pătrunzând prin ceafa bărbatului şi străbătând craniul în diagonală. Bărbatul se află în stare extrem de gravă, în comă profundă, neindusă, la cel mai mare spital din municipiul Craiova. Poliţistul, divorţat în cursul anului trecut, are doi copii minori, relaţia cu femeia care l-a împuşcat accidental (femeia a repetat de mai multe ori în cursul nopţii în care a fost preluată de echipajele de prim ajutor că „a fost o joacă“) fiind relativ nouă, au precizat anchetatorii.