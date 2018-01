100 de ani de la naşterea lui Nicolae Ceauşescu. Socialiştii vin la casa memorială

„Vom fi acolo, vom merge şi noi la statuie, cu buchete de flori, pentru că nu e înmormântare, mai avem în program şi alte lucruri“, a declarat Ion Ghiţă, lider PSR.

Pe de altă parte, primarul localităţii Scorniceşti - locul naşterii fostului preşedinte care a stat în fruntea ţării peste două decenii, spune că din partea primăriei au fost trimişi trei delegaţi la Bucureşti, la cimitirul Ghencea, unde vor depune o coroană de flori „şi un pios omagiu primului preşedinte al României, fiu al acestor locuri“, a declarat Ion Prioteasa.

Pentru cei care vor să viziteze casa memorială lucrurile sunt, spune primarul, destul de neclare. Familia fostului preşedinte a desemnat pe cineva care să se ocupe de casă, şi se poate discuta direct cu acea persoană, care are un program de lucru acolo, însă până acum, din cauza faptului că sunt mai mulţi moştenitori, nu s-a ajuns încă la o înţelegere privind includerea casei memoriale într-un circuit al oraşului. „Noi am discutat, am avut o propunere către familie, dar nu s-a concretizat încă nimic“, a mai spus primarul Ion Prioteasa.