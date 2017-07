Românul care joacă în echipa Europei la Campionatul Mondial de Fotbal pentru Roboţi. „Că e atac, apărare, că ieşim la offside, toate trebuie făcute de programe“

3.500 de concurenţi reprezentând echipele unor universităţi sau companii din 45 de ţări au populat ediţia de anul trecut a RoboCup, concurs la care Sebastian Marian participă de 15 ani. Este singurul român care, până acum, a avut puterea de a se înscrie şi participa la competiţia globală, în cadrul căreia sunt folosiţi de la roboţi care joacă fotbal la cei care simulează activităţi de salvare sau de îndeplinire a unor activităţi casnice şi până la softuri dezvoltate pentru acest domeniu.

Iar Sebastian Marian participă de fiecare dată cu echipa sa, Oxys România, în liga Simulated Soccer, acolo unde se înfruntă softurile care ajută roboţii să gândească. Până acum, IT-istul sibia a ajuns de trei ori în semifinale, dar nu a reuşit niciodată să joace marea finală a campionatului mondial.

Echipa sa: 11 programe al căror joc este proiectat pe un ecran imens

La 39 de ani, Sebastian Marian spune că echipa pe care ”o antrenează” cu propria tastatură redactându-i liniile de cod reprezint cea mai mare realizare profesională. Care s-a născut în 2002, când Sebastian a absolvit secţia Automatizări şi Calculatoare din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu. Proiectul său de diplomă avea să fie o echipă de ”programe care joacă fotbal” (sisteme multi-agent, în limbaj de programatori) şi pe care a botezat-o Oxsy. După terminarea facultăţii a continuat să dezvolte proiectul, astfel că în anul imediat următor a participat la RoboCup, competiţie organizată în acel an în Italia. A reuşit din primul meci să învingă echipa cap-de-grupă, ceea ce i-a dat încredere.

„Liga noastră se numeşte Simulated Soccer, la care fiecare echipă participă cu 11 jucători, adică 11 programe. Fiecare jucător, adică fiecare soft, rulează pe câte un calculator. Practic sunt 22 de calculatoare «pe teren», împărţite în două echipe şi toate legate la un server de fotbal. Tot ceea ce se întâmplă în acel meci este transmis pe un ecran de mari dimensiuni. Tu, ca şi concurent, nu mai ai interacţiune în acel moment, precum la jocurile clasice de FIFA, de exemplu. Creierul pe care l-ai creat, softul, trebuie să bată echipa adversă. Ideea este că cele 11 softuri trebuie să colaboreze între ele în baza a ceea ce se întâmplă pe teren. Că e atac, că e apărare, că ieşim la off-side, toate acestea trebuie gândite de programe pentru a putea învinge“, descrie Sebastian Marian modul în care se desfăşoară un meci de fotbal.

Jucătorii care se întrec la RoboCup FOTO arhiva personală

Deşi concurează împotriva unor programe la care lucrează echipele unor universităţi sau companii cu bugete importante alocate cercetării, Sebastian Marian a reuşit în ultimii ani să fie unul din cei mai importanţi competitori. El spune că a reuşit să îşi dezvolte în continuu soft-urile şi datorită companiei care l-a angajat din 2005 şi fără răbdarea familiei. „Dacă ar fi fost doar vorba de muncă şi pasiune nu ar fi fost nicio problemă. Luni de zile plecam în grabă după muncă spre casă şi îmi continuam proiectul cu mult până după miezul nopţii. Însă costurile participării nu sunt deloc mici şi fără ajutorul Compa-IT nu aveam cum să continui munca asta timp de 15 ani“, afirmă Marian.

”Trebuie să ai şi şansă”

Nu de finale îi este teamă lui Marian, ci de parcursul până acolo. „Totdeauna am câştigat lejer finalele mici în care am jucat. Dar semifinalele le-am pierdut la scoruri strânse, de 2 la 1 ori 3 la 1, de exemplu. În 2010, când campionatul a fost organizat în Singapore, am fost cel mai aproape de finală, totul a fost la limită. Oricând balanţa putea fi înclinată de o greşeală de joc. Şi asta pentru că în semifinale, de obicei valoarea echipelor este foarte apropiată. E ca în jocul real, trebuie să ai şi şansă. Dai de două ori bară, iar echipa adversă scapă şi marchează. Atmosfera e aproape incredibilă, se fac bisericuţe în faţa ecranului, echipele din Iran ţin cu România, cele din Asia cu Japonia“, descrie Sebastian Marian.





Sebastian Marian este singurul român care participă la competiţia globală FOTO arhiva personală

Cel mai mare concurs de roboţi din lume

RoboCup a fost organizat pentru prima dată în 1997, în Nagoya, Japonia. Iniţial, era doar un campionat mondial dedicat roboţilor care joacă fotbal, dar şi inteligenţei artificiale care dezvoltă astfel de procese. În timp competiţia a evoluat mult, astfel că acum, competiţiile din cadrul RoboCup includ atât softuri, cât şi roboţi fizici care se întrec în dans ori în îndeplinirea treburilor casnice, de exemplu.



Cea de-a 20-a ediţie începe pe 27 iulie şi este organizată în acelaşi prim oraş în care a fost organizat primul campionat. Iar dacă atunci participau 38 de echipe din 11 ţări, anul acesta sunt aşteptate cel puţin 350 de echipe din mai bine de 40 de ţări.