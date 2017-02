Fabrica românească de piese auto care intră în industria turismului. Cum arată complexul hotelier de lux ridicat în Sibiu

Complexul hotelier este în construcţie pe aproximativ jumătate din cele 3,7 ha de teren, ocupate până acum trei ani de o secţie dezafectată a producătorului de subansamble auto, Compa Sibiu.



Reconversia zonei industriale într-una rezidenţială şi de servicii are loc în contextul în care acest amplasament, pe bulevardul Victoriei, este la câteva minute de centrul oraşului şi vizavi de cel mai mare parc, Sub Arini.

Planul B

Amenajarea complexului hotelier este un plan secund al celor de la Compa. Planurile iniţiale prevedeau ca în locul fabricii demolate să fie ridicate două cămine studenţeşti, trei blocuri, iar alte 25 de parcele de teren (cu suprafeţe între 700 şi 1.000 de mp) să fie vândute individual pentru ridicarea de case. Însă vânzarea parcelelor la preţul de 400 de euro/mp, plus TVA, nu a avut succes.



”Am modernizat prima clădire, care pe vremuri a fost Liceul IPAS, şi care acum arată foarte bine. Am decis ca această clădire să fie transformată în hotel de trei stele. Pentru cea de-a doua clădire rămasă nedemolată studiile au arătat că un proces de consolidare este mult prea costisitor. În noul context, am decis ca în locul acestui schelet să fie construit un hotel de patru sau cinci stele, astfel încât – împreună cu cealaltă clădire – să rezulte un complex hotelier”, spune Ioan Deac, directorul general al Compa SA.



Potrivit lui, complexul hotelier, odată finalizat, va ocupa cam jumătate din cei 37.000 de mp de teren. Pentru jumătatea rămasă liberă, în perioada imediat următoare va fi luată o nouă decizie. ”Avem de ales între a vinde întreg terenul, căci sunt investitori interesaţi, sau a construi noi clădiri de genul unor vile, cu mai multe apartamente fiecare. O variantă care să fie competitivă din punctul de vedere al preţului”, precizează Deac.





Până în 2019

Pentru finalizarea complexului hotelier, conducerea Compa SA şi-a fixat şi un termen: anul 2019, când zona Sibiului va fi Regiune Gastronomică Europeană. ”Iniţial noi nu ne-am grăbit în acest proiect, Compa are alt obiect principal de activitate. Dar, sigur, în noul context am început să accelerăm acest proiect”, spune Ioan Deac. Deocamdată, el preferă să nu avanseze volumul investiţiilor necesar pentru finalizarea acestui complex hotelier. Al cărui regim de înălţime, asemenea primei clădiri finalizate, va fi de patru niveluri supraterane.



”Încă nu am stabilit în detaliu ce vom face cu hotelurile, dar înclinăm a le da în administrare unei firme cu experienţă. Urmând ca, într-un viitor anume, să preluăm noi administrarea acestor hoteluri. Suntem în discuţii cu nume importante din domeniu”, mai precizează Deac.

Cea mai mare companie românească privată

Înfiinţată în 1969 (sub numele de Întreprinderea de Piese Auto Sibiu), fabrica a preluat denumirea Compa SA din 1991, fiind privatizată integral în septembrie 1999. Acţionarul majoritar în acest moment este Asociaţia salariaţilor Compa, care deţine 54,6% din participaţiuni. Potrivit ultimelor raportări date publicităţii (aferente primelor trei trimestre ale anului trecut) cifra de afaceri a Compa SA a crescut cu 40%: de la 348,2 milioane de lei în primele nouă luni ale lui 2015, la 485,2 milioane de lei, în primele nouă luni ale lui 2016.



Compa SA Sibiu are în prezent aproximativ 2.200 de angajaţi, care produc sisteme de injecţie, arcuri, piese ştanţate şi alte subansamble auto pentru o gamă foarte largă de mărci, de la Audi, la BMW, Citroen, Toyota sau Porsche.