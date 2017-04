Cum să-ţi pregăteşti bicicleta „înţepenită“ pentru drumurile de vară. Principalele probleme care apar după „hibernare“

Majoritatea operaţiunilor de îngrijire a bicicletelor pot fi făcute acasă, fără să fie nevoie de un service specializat. Şters praful, umflate roţile, curăţate pinioanele şi butucii roţilor sunt primele lucruri „de bun simţ“ care trebuie făcute asupra unei biciclete care a stat închisă pe perioada iernii. Mihai Voinescu, proprietar al unui magazin de biciclete din Sibiu care asigură şi service.



„De obicei, peste iarnă se dereglează frânele şi schimbătoarele. Prin urmare, şi aici trebuie intervenit primăvara. La butuci, dacă se aud şi zgomote la rulare, este indicată şi o operaţiune de gresare. Majoritatea acestor operaţiuni pot fi făcute foarte uşor acasă, de către proprietarii de biciclete“, explică Mihai Voinescu.





El atrage atenţia celor care preferă să îşi spele bicicletele utilizând instalaţii sub presiune ridicată că astfel de operaţiuni pot afecta diferite componente. „Când speli o bicicletă cu aparate sub presiune îi degresezi complet angrenajele. De exemplu, jetul de apă sub presiune scoate complet vaselina de la butuci, iar locul rămâne apoi uscat. La fel se întâmplă şi la pedalier. Prin urmare, cei care spală sub presiune trebuie să ocolească butucii, pedalierul şi furca, altfel îşi «înnebunesc» bicicletele“, avertizează Mihai Voinescu.

Viaţa lungă a bicicletei porneşte de la lanţ

La bicicletele actuale, care au angrenaj de schimbare a vitezelor, este mai greu pentru proprietari să îşi dea seama dacă lanţul este întins. „În afară de saboţii de frână şi de cauciucuri, primul lucru care se uzează la o bicicletă este lanţul, care se întinde. Dacă cel care foloseşte bicicleta nu este atent la acest lucru şi nu îl verifică, în timp îşi va deregla şi pinioanele şi foile. Pentru a verifica lanţul există nişte unelte speciale“, arată proprietarul magazinului Explorer din Sibiu, unul dintre cele mai vechi magazine cu service din oraş.





O altă operaţiune care este recomandată a fi făcută la service-uri specializate este aceea de a verifica presiunea din furcile pe pernă de aer. „Dacă eviţi să verifici această presiune, care în timp scade, rişti ca la denivelările mai mari să «dai» în limitatoare. Iar în cazul bicicletelor cu furcă pe arc, nu strica o dată la câţiva ani ca acestea să fie desfăcute şi revizuite, deoarece acolo intră destul de multă mizerie“, mai apreciază proprietarul de service de biciclete.





Orientativ, acesta arată că operaţiunile de degresat şi gresat sistemul de transmisie al unei biciclete (lanţ, pinioane, angrenaje) costă 20 de lei. Schimbatul plăcuţelor sau saboţilor de frână costă zece lei, tot atât cât costă schimbatul unui cauciuc sau al unei camere.

La ce presiune trebuie umflate roţile

Presiunea la care trebuie umflate roţile diferă în funcţie de tipul de bicicletă. Cele din categoria mountain-bike au un balonaj mai mare, prin urmare presiunea recomandată de Mihai Voinescu este cuprinsă între 2 şi 3,5 bari. „La cursiere, balonajul este mai mic, iar dacă nu umfli roata cum trebuie rişti ca la denivelări să tai camera. Prin urmare, presiuni de şase, şapte sau opt bari în cazul cursierelor sunt uzuale. Cu cât presiunea este mai mare, bicicleta rulează mai uşor, dar confortul este mai mic“, explică sibianul.



El spune că în ultimii ani constată o creştere continuă a celor care aleg să se deplaseze pe două roţi. Infrastructura deficitară pentru biciclişti îi împiedică, însă, pe aceştia să folosească acest mijloc de deplasare în fiecare zi. „Indiscutabil vedem o creştere, dar din păcate doar pentru segmentul de hobby. Mersul pe bicicletă la serviciu, care în alte ţări este o opţiune generalizată, la noi este doar o excepţie“, apreciază Mihai Voinescu.