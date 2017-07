Afacerea „scutecelor ieftine pentru bebeluşi“: zeci de mame din Sibiu au fost înşelate cu mii de lei

Vânzătoarea pe care mamele din Sibiu o acuză de înşelătorie şi-a construit reţeaua de clienţi tot prin intermediul reţelelor sociale, utilizând în special aşa-numitele ”grupuri de mămici”.





Ca un rezumat al istorisirilor împărtăşite până acum prin intermediu Facebook, de anul trecut aceste mame au început să comande on-line scutece pentru nou-născuţi, alături de alte produse specifice, de la o anume Ecaterina Mihaela Gurbeţ. „Eu cumpăram scutece şi şerveţele, în general. Erau produse de calitate, mult mai ieftine decât în magazine. Scuteam cel puţin un sfert din bani, iar la unele oferte chiar mai mult, produsele fiind reduse la mai puţin de jumătate de preţ“, povesteşte una din mamele care a devenit, vremelnic, clientă a Ecaterinei Mihaela Gurbeţ. La fel ca şi alte păgubite, sursa acestor ”scutece şi produse ieftine” ar fi fost diferiţi producători din afara ţării, de unde produsele erau aduse cu autotrenurile. De altfel, tocmai disfuncţionalităţile mijloacelor de transport au început să fie invocate şi la momentul în care comenzile au început să nu mai fie onorate.

Reţea cu aspect piramidal

Ecaterina Mihaela Gurbet este numele utilizat pentru un profil de Facebook care promova ofertele mai sus menţionate. Femeia care se pare că este din judeţul Gorj şi-a creat în ultima perioadă şi o reţea de distribuitori a produselor de curăţenie şi pentru copii, distribuitori care erau recompensaţi cu zece lei pentru fiecare comandă preluată. Mamele care le-au devenit cliente nu li se părea deloc suspect faptul că plata produselor trebuia făcută în avans, livrarea celor comandate fiind promisă în termen de cel mult 20 de zile, prin intermediul firmelor de curierat. Plata în avans trebuia realizată într-un cont bancar indicat de vânzătoare.





„Nu m-am gândit că ar putea fi ceva în neregulă deoarece am aflat de pe grupul de mămici de aceste oferte, am discutat cu alte cliente, părea totul în regulă. De câteva săptămâni, însă, am văzut tot mai multe întrebări pe tema afacerii «Pampers». Cum tocmai am dat o comandă de aproximativ 100 de lei pentru scutece şi şerveţele, am zis să văd dacă pot să o anulez. Nu mi-a mai răspuns nimeni“, mai povesteşte sibianca cu banii daţi.





În ultimele zile, discuţiile despre înşelătorie au izbucnit în mediul on-line. „Am plătit joia trecută în contul Aurei Lamba (colaboratoarea Ioanei Munteanu) 270 de lei pentru o comandă de scutece şi şerveţele. I-am cerut insistent să-mi restituie azi banii, pentru că doresc anularea comenzii. N-aş fi insistat atât dacă n-aş mai avea 1.200 de lei la Ecaterina Mihaela Gurbet, comenzi anulate de o săptămână. Aura nu are de gând să facă transferul azi, aşa cum i-am cerut, iar Ecaterina nu răspunde, la fel Dorina Stoica“, a povestit în cursul zilei de miercuri, Florina, pe unul din grupurile mamelor din Sibiu.





În aceleaşi discuţii, unele dintre femei au povestit că Ecaterina Mihaela Gurbet ar fi părăsit deja ţara, în condiţiile în care a început să nu mai onoreze comenzi de la începutul acestui an. Solicitată să ofere vreo explicaţie prin intermediul mesageriei on-line, persoana din spatele profilului ”Ecaterina Mihaela Gurbet” nu a oferit până la ora redactării acestui material niciun răspuns.

Pagube estimate la sume tot mai mari

Din discuţiile pe acest subiect, valoarea comenzilor făcute, dar neonorate, ar depăşi 50.000 de lei doar la nivelul judeţului Sibiu, printre mame discutându-se de persoane care au plătit avansuri şi de 8.000 de lei. Ultimele discuţii ale mamelor din Sibiu au drept scop coalizarea celor păgubite pentru a depune plângere la autorităţi. Deocamdată, numărul plângerilor şi a sumelor invocate nu a fost confirmat de către reprezentanţii instituţiilor de stat.

Însă numărul femeilor înşelate la nivel naţional este mult mai mare. Pe aceleaşi ”grupuri de mămici” constituie pe Facebook, persoane din toată ţara au început să îşi împărtăşească nefericitele întâmplări. Cristina Bărnuţiu, o mamă din Cluj care a realizat o sinteză a sistemului piramidal al afacerii cu scutecele pentru copiii, estimează într-o postare pe Facebook – fără a cita vreo sursă, însă – faptul că la nivelul întregii ţări, valoarea prejudiciilor este de aproximativ 700.000 de euro.