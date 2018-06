Începe Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu. Totul despre ediţia din 2018

Festivalul a crescut de la an la an, a căpătat amploare din ce în ce mai mare, numărul ţărilor participante ajungând de la opt, la cea de a doua ediţie, până la 68, în 2005. Nu mai puţin de 2.000 de participanţi au fost prezenţi atunci la Sibiu, pregătind agenda culturală pentru programul Sibiu 2007 – Capitală Culturală Europeană. Anul 2007 marchează o ediţie de excepţie a Festivalului, ca recunoaştere a contribuţiei acestui eveniment la obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană alături de Luxemburg, reunind peste 2.500 de invitaţi din 70 de ţări.

Personalităţi de renume mondial (artişti, regizori, ambasadori, premieri, preşedinţi) au fost prezente la Festivalul Internaţional de la Sibiu de-a lungul timpului. Faptul că într-un oraş mic din Transilvania are loc cea mai mare celebrare a artelor spectacolului din estul Europei a atras şi atrage în continuare zeci de mii de pasionaţi de cultură, într-un pelerinaj care umple Sibiul în perioada festivalului. Străzi, pieţe, catedrale, biserici, parcuri, cetăţi, hale şi săli de teatru sunt pline până la refuz cu oaspeţi veniţi din toate colţurile lumii pentru a se bucura de această sărbătoare.

Fiecare ediţie a festivalului se desfăşoară sub genericul unor teme generoase în jurul cărora se face planificarea artistică. Spre exemplu, în anul 2005 festivalul a avut genericul „Toleranţă”, în 2007 - „Next”, anul trecut FITS s-a desfăşurat cu genericul „Iubire”, iar ediţia din acest an - „Pasiune”.

Pe lângă spectacolele de teatru, programul mai cuprinde ateliere şi masterclass-uri susţinute de personalităţi de prim rang din domeniul artelor, spectacole lectură, care cuprind texte scrise de noile generaţii de dramaturgi, conferinţe speciale ce îi aduc în faţa publicului pe unii dintre cei mai importanţi invitaţi ai ediţiei, expoziţii şi instalaţii, lansări de carte şi proiecţii de filme.

FITS în cifre

Anual, organizatorii Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu pun în vânzare peste 30.000 de bilete;

Peste 3.300 de artişti şi invitaţi speciali sunt aşteptaţi să sosească la Sibiu pentru ediţia de 25 de ani a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu;

Programul ediţiei din acest an continuă o ofertă culturală bogată, la cel mai înalt nivel, cu 525 de evenimente ce oferă o alternativă bună la petrecerea timpului liber alături de prieteni şi familie;

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu prezintă evenimente în peste 70 de spaţii, printre care biserici, situri istorice, pub-uri, dar şi clasicele săli de spectacol. Componenta spectacolelor în aer liber reprezintă un punct important în filosofia festivalului şi creează o atmosferă dătătoare de energii prin facilitarea accesului unui număr mare de spectatori la viaţa culturală a oraşului;

Producătorii ediţiei din acest an se aşteaptă la peste 600.000 de vizitatori, cu peste 4000 de înnoptări asigurate doar de biroul logistică al festivalului;

Cel mai lung spectacol de teatru care este prezent la ediţia din acest an este cel al regizorului rus Timofei Kuliabin - „Trei surori”, după opera lui A. P. Cehov. Spectacolul va avea loc pe 8 şi 9 iunie la Sala BRD Scena9 (Redal Expo) şi va avea durata de 4 ore şi 15 minute, cu trei pauze. Preţul unui bilet este de 50 de lei.

„Pasiunea Focului” revine

Cei care încă mai au dubii dacă să vină la Sibiu în timpul Festivalului Internaţional de Teatru, trebuie să ştie că ediţia din acest an propune în deschidere un spectacol al companiei franceze Cie Carabosse, spectacol ce a mai putut fi văzut la Sibiu în anul Capitalei Culturale Europene, 2007. „Pasiunea focului” propune o combinaţie de muzică şi foc ce va cuprinde Piaţa Mare, Parcul Cetăţii şi Parcul Astra. Spectacolul schimbă complet faţa oraşului, transformând străzile şi spaţiile publice ale Sibiului timp de 2 zile (8-9 iunie) într-o operă de artă.

„Dacă vă amintiţi, în cadrul Capitalei Culturale Europene 2007 am adus cea mai mare companie de stradă şi nu numai, „Cie Carabosse”, care a facut acel parcurs absolut extraordinar în spaţiul unde este acum Aleea Celebrităţilor, apoi s-a dus spre Parcul Astra, s-a dus prin spate prin curtea Teologiei, s-a dus în Piaţa Mică. Anul acesta am extins, şi am hotărât împreună cu ei să facem aniversarea de 25 de ani cu ”Cie Carabosse”. Cred eu, va fi una dintre cele mai mari atracţii ale festivalului din toate timpurile pentru că parcursul, iată, de data aceasta, se va încheia în Piaţa Mare. Am inclus pe lângă spaţiile pe care le-am avut în 2007 şi Piaţa Mare. Vor fi 2 zile de spectacol pentru că e păcat de la Dumnezeu să faci o astfel de desfăşurare de forţe şi să nu te bucuri de toata nebunia asta”, a declarat, Constantin Chiriac, preşedintele FITS.

„Pasiunea focului” va începe de la ora 21:30 şi va dura aproape trei ore.