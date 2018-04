Zilele Oraşului, ediţia XXI, vor avea loc în perioada 25-27 mai

Zilele Oraşului vor avea loc în acest an în perioada 25-27 mai, organizatorii afirmând că doresc ca această ediţie să fie cel puţin la fel de bine organizată ca cea de anul tercut astfel încât evenimentul să aibă un aer modern, înspre ideea de festival şi nu de bâlci sau sărbătoare câmpenească. În acest sens, regulile vor rămâne stricte în ceea ce îi priveşte pe comercianţi.

”În acest an am considerat că mare parte din Zilele Oraşului trebuie organizate după aceleaşi reguli de anul trecut. În 2019 am acordat oa tenţie deosebită acestui eveniment , încercând să îmbunătăţim mai multe aspecte organizatorice. Ne dorim ca şi în acest an să iasă la fel de bine ca anul trecut. După eveniment am organizat mai multe sondaje, am dorit să aflăm feedback-urile cetăşenilor şi pe baza lor am realizat programul de anul acesta, dar şi organziarea standurilor sau activitatea ONG-urilor. Succes acestor zile este prezenţa sătmărenilor. Vor fi două scene şi în acest an, Scena din Piaţa 25 Octombrie şi scena din Piaţa Libertăţii. Pe parcursul celor trei zile se va desfăşura şi Târgul Meşteşugarilor, în Pasajul Coposu, care îşi pot promova produsele fără a le încasa bani. Anul trecut au participat 128 de comercianţi air anul acesta, cu o lună înainte de eveniment au depus cereri 51 de firme. La fel ca anul trecut vom impune reguli strice, să nu lase mizerie în urma lor, să nu fie umbrele de cine ştie ce culori. Fiecare comerciant trebuie să respecte aceste reguli, să amenajeze conform terasele, să nu depăşească spaţiul închiriat şi să depoziteze deşeurile şi aici mă refer în special la uleiul uzat. Comerţul ambulant va fi şi în acest an imterzis, trebuie să devină istorie. ” a afirmat edilul.

Partea cea mai importantă a evenimentului o reprezintă, ca de fiecare dată, concertele trupelor care vor urca pe scena principală, cea din Piaţa 25 Octombrie. Carla”s Dreams şi Holograf sunt capete de afiş în acest sens.

”Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 25 mai, de la ora 19, imediat după concertul susţinut în Piaţa 25 Octombrie de Filarmonica Dinu Lipatti. Deschiderea oficială va fi un moment foarte scurt, după care pe scena principală va urca formaţia Cargo, urmaţi de Carla”s Dreams din Moldova, care au devenit virali în rândul publicului tânăr, respectiv Iuliana Beregoi, tot din Moldiva şi una din cele mai bune trupe pop din Ungraira, Iries Maffia. ”a mai completat primarul.

Sâmbătă vor urca pe scenă cei de la Doddy, mai apoi va avea loc concertul unei alte trupe electronice din Ungaria. Seara se va continua cu concertul formaţiei Bere Gratis, însoţită de Gheorghe Zamfir, ca mai apoi seara să se încheie cu un show de lasere.

Duminică atmosfera va fi întreţinută de cei de la Daggu Project, Ash Band, Black River Blues Band, iar numele cele mai sonore vor fi Edda din Ungaria şi Holograf. Seara se va încheia cu un show de artificii.

Pe scena secundară va fi prezentat un spectacol artistic de muzică populară şi folk, dedicat Centenarului Marii Uniri, unde cel mai sonor nume care va urca pe scena este Mircea Baniciu.

Pe toata durata evenimentului, în centrul oraşului va fi organizat şi un orăşel al copiilor, astfel încât părinţii să aibă un spaţiu dedicat celor mici şi să nu îi plimbe prin forfota din centru pentru a găsi ceva potrivit vârstei celor mici. La eveniment şi-au anunţat prezenţa şi reprezentanţi ai două oraşe înfrăţite, o delegaţie din Polonia venind chiar cu o trupă de teatru stradal.