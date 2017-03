O sătmăreancă, DJ la nunta ambasadorului Italiei în Dubai. Cunoscutul Akon a fost invitatul care a emoţionat-o pe româncă

Românii au împânzit lumea, acesta este un lucru pe care îl ştie toată lumea, dar ceea ce mulţi evită să vadă este faptul că, acolo unde sunt, românii se evidenţiază drept nişte profesionişti.

Este şi cazul sătmărencei Bianca Marciu, Dj în Dubai, care impresionează cu fiecare reprezentaţie pe care o are. Recent, aceasta a fost Dj la nunta ambasadorului Italiei în Arabia Saudită. Bianca a cunoscut-o pe soţia ambasadorului la o petrecere unde mixa, iar sătmăreanca a impresit atât de tare încât viitoarea soţie de ambasador şi-a dorit neapărat să o aibă la nuntă.

Deşi credea că acesta este cel mai bun lucru care i se putea întâmpla, înainte să înceapă nunta, Bianca a aflat că unul dintre invitaţi este şi artistul Akon, cel care în urmă cu câţiva ani cucerea topurile mondiale cu piesa „Lonely”.

„De când am aflat că este invitat la nuntă am început să am emoţii. Au fost nişte emoţii de alea de adolescentă, după ce în urmă cu mulţi ani Akon a fost unul dintre idolii mei. A fost ceva extraordinar să mixez la nunta aia, pentru el. A dansat aproape continuu.”, a declarat Bianca Marciuc.

Akon a fost cel care a deschis seara la nuntă, cântând puţin, după care Bianca a fost cea care a urmat la butoane. Akon a dansat mult pe piesele mixate de DJ Bia, iar la sfârşit, înainte de a pleca acasă, Akon a trecut pe la pupitrul Biancă pentru a-i spune:

„You make a great job”