Mani Gyenes, singurul român prezent la Dakar, a revenit acasă la Satu Mare: „A fost mult mai greu anul acesta”

Mani Gyenes, singurul român care a participat la raliul Dakar în acest an s-a întors acasă şi a fost primit ca un erou. Acesta a fost primit la sediul Autonet Satu Mare, firma care l-a sponsorizat an de an pe Mani pentru a ajunge la cel mai dur concurs din lume.

Mani a fost primit în aplauze de colegii de muncă, care s-au adunat în holul firmei pentru a-l felicita pentru performanţa sa. Nu a lipsit nici anul acesta clasicul tort uriaş din care au fost serviţi cei zeci de colegi de muncă.

„Eram 100% convins că pot să merg la clasa maraton. Când am ajuns în Franţa, să trimit motocicleta, şi acolo mi-au desfăcut motocicleta şi am zis că eu sunt înscris la maraton. Cine a venit să verifice motocicleta mi-au ştanţat şi suspensiile pentru a merge în clasa maraton,dar când am ajuns la concurs, au venit iar să se uite la motocicletă şi au zis atunci că nu sunt pentru clasa maraton. Suspensiile sunt mai mari cu 10 mm şi de aceea au decis să mă ducă la altă clasă. Atunci pe moment a trebuit să iau decizia, mecanicii nici nu erau acolo, am decis pe moment. Nu m-a deranjat acest lucru.”, a povestit Mani Gyenes.

Cel care a câştigat clasa maraton s-a aflat pe locul 22 la total, astfel că şi Mani prindea un loc pe podium, mai ales că în prima săptămână de concurs acest sportiv, italian, a fost mereu în spatele lui Mani.

„Au fost concurenţi pe care nici nu i-am luat în calcul, şi anul trecut şi acum doi ani i-am bătut în toate etapele. Unul dintre ei a primit anul acesta o motocicletă de uzină Honda şi a terminat în top 10. Sper că anul viitor să am şi eu o motocicletă nouă. Şi KTM a scos o motocicletă nouă, dar anul acesta nu s-a vândut către piloţi privaţi. Sper să am şi eu una anul viitor, iar dacă voi primi acordul, trebuie să o comand din timp, pentru că se produc doar 70 de bucăţi. ”, mai afirmă pilotul care a reprezentat România în Dakar.

În cadrul declaraţiilor făcute de Mani după primirea colegilor acesta a povestit cât a fost de greu anul acesta faţă de anii anteriori.

„A fost mult mai greu anul acesta. Dacă anul trecut am mers mult pe drumuri forestiere, drumuri pietruite, anul acesta organizatorii au decis să ducă din nou Dakarul în deşert şi a avut mult de mers pe nisip, de la începutul cursei, şi asta a fost foarte greu.

M-am luptat şi cu o răceală, ceea ce a fost greu. Niciodată nu m-am gândit să mă opresc că am febră Am îincercat doar să îmi fac cursă, să nu pierd prea mult timp faţă de concurenţi.”, mai povesteşte sportivul.

Acesta a avut parte şi de un accident, a lovit o piatră la o viteză mare, cea ce l-a făcut să sară de pe motocicletă. La baza accidentului a stat şi faptul că roadbook-ul său nu a funcţionat. În urma accidentului i s-a desprins toba şi a trebuit să improvizeze pentru a continua cursa.

Mani Gyenes se declară mulţumit de rezultatul obţinut, respectiv locul 23, deşi îşi dorea să ocupe un loc mai bun.