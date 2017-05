Comunitatea din comuna Pomi a dat o lecţie de umanitate în cazul familiei Miclăuş, construind o casă în trei luni

Umanitatea nu a murit. Ea trăieşte ascunsă adânc, în sufletul oamenilor de la ţară, care au nevoie de un impuls extrem de puternic pentru a lăsa să se vadă această latură sensibilă a lor public. De obicei dezastrele sunt cele care îi face să renunţe la măştile sociale şi să lase sensibilitatea să îi stăpânească.

În februarie familia Mureşan a pierdut tot ce avea, masă, masă, haine, acte, mobilă şi tot ce reuşiseră să strângă o viaţă. Inclusiv cel mai mic membru al familiei, o fetiţă de un an. Un incendiu le-a luat tot ce aveau, inclusiv viaţa celei mici. Recent îşi extinseseră locuinţa cu încă două încăperi, pentru ca toţi cei 13 membri ai familiei să aibă loc.

„Am fost acasă când a pornit incendiu. Doi copiierau afară şi fetiţa era înauntru. Un vecin m-a chemat să ies că arde casa lui Marcel şi să sun. De la mine o tras apă să ducă să stingă până vin pompierii. Păcat de ei că îs familie tare harnică, atât muncesc de numa, copiii nu o dus lipsă de nimica. ”, afirmă vecina familiei.

„Asociaţia noastră este aici în comunitate şi am avutunc az social, am zis că e în măsură să iasă în faţă şi să mobilizeze lumea. Lumea s-a mobilizat foarte repede, în ideea în care oamenii in sat sunt uniţi. La oamenii ăştia le-a ars tot ce au avut în casă, le-a arscasa, actele. În momentul în care a ars casa un copil a fost prins în casă. S-a ascuns sub pat când a ieşit fum şi nu a mai reuşit să îl scoată, s-a prăbuşit tavanul peste. Era o cameră improvizată, construită lângă casă. ”, afirmă Anita Lengyel, coordonatoarea Asociaţiei Satul de Lut.

Nici nu credeau ei atunci că vor mai avea repede un acoperiş deasupra capului, o casă care să le aparţină Primăria i-a mutat în nişte locuinţe de necesitate, pentru ca cei mici să poată merge la şcoală şi grădiniţă. Dar drama lor a mobilizat rapid comunitatea, care au pus mână de la mână şi au strâns banii necesari pentru a le face un acoperiş deasupra capului. Vechea casă a fost prea afectată de flăcări, astfel încât Asociaţa Socială atul de Lut s-a angajat să strângă fonduri entru ei şi să contacteze oameni de bine pentru a le ridica o casă nouă.

„E mai spaţioasă asta, avem loc mai mult. Nu ne-am mutat încă, aici la centrală facem mâncare. Lunile astea de iarnă au fost şi mai grele şi mai uşoare, am tot făcut naveta de la dispensar, unde ne-a dat primăria, aici, la animale. Le-aş mulţumi la toţi din suflet, nu credeam că o să ajungem să avemo casă aşa repede, după ce am trecut prin atâtea. Era bine dacă era şi fata cu noi, da ... (plânge)..măcar îs ceilalţi cu noi. Foarte multă lume ne-a ajutat, ne-au sunat, chiar şi din străinătate, să ne spună că ne trimit una alta, bani, alimente, haine. ”, afirmă mama familiei.

O echipă de construcţii dintr-o localitate învecinată, din judeţul Maramureş a trimsi meşterii şi materiale, asociaţia a strâns bani alături de biserică şi chiar a organizat o serie de spectacole caritabile în municipiul Satu Mare pentru strângere de fonduri şi astfel, în doar trei luni au reuşit să ridice de la zero o casă nouă pentru familia Miclăuş şi cei 10 copii ai lor.

În curând familia se va muta în casa lor, una mult mai mare şi mai spaţioasă. Oamenii din localitate vor continua să îi ajute, pentru a putea mobila casa şi pentru a putea să îşi adune înapoi zestrea pierdută, ei rămânând atunci doar cu hainele de pe ei. Donaţiile constând în pături, mobila, electrocasnice sunt în continuare binevenite lor, Asociaţia Socială Satul de Lut fiind cea care se ocupă de recepţia lor.

Ironia sorţii face ca şi unul din meşterii care lucrează la finisarea casei să fie într-o situaţie similară, fără un acoperiş propriu deasupra capului, locuind cu chirie pe unde apucă.