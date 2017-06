BACALAUREAT 2017 SATU MARE. Subiectele de la matematică şi istorie au fost mai uşoare decât cele de la simulare

Miercuri a avut loc cea de-a doua probă a Bacalaureatului 2017 Satu Mare. Elevii din Satu Mare, absolvenţide clasa a XII-a, au susţinut examenele la matematică şi istorie în şase centre de testare, pe raza judeţului.

În centrul de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” au susţinut examenul elevii a trei licee. Indiferent de liceul lor de provenienţă, toţi s-au arătat încrezători la ieşirea de la examen. Nici istoria şi nici matematica nu pare să le fi dat bătăi de cap, elevi declarând la unison să subiectele au fost mai accesibile decât la simulare.

„Am dat până acuma şi la română şi la maghiară, nici acum şi nici la celelalte probe nu mi s-a părut greu. A fost mai uşor ca la simulare. Eu cred că va fi mult mai bine, ca note, decât la simulare. Sper să iau o medie peste opt, am nevoie de o astfel de medie pentru a ajunge la facultate în Anglia, unde imi doresc”, a afirmat un elev al Liceului Teoretic German, care a susţinut proba la matematică.

„Subiectul a fost uşor.A fost mai uşor decât la simulare şi am fost şi eu mai pregătită. Am avut câteva probleme, dar mă aştept la 8,5 sau chiar 9.”, afirmă o absolvetă a Colegiului Kolcsey Ferencs.

La istorie subiectul nu a mai fost o surpriză, după ce în ultimii ani s-a dat acelaşi subiect. Varianta de rezolvat nu a fost una care să îi ia prin surprindere pe elevi, ei putând să o rezolve dintre variantele propuse pe site-ul ministerului educaţiei.

„Eu am susţinut examenul la istorie. Cel mai dificil a fost subiectul trei, ca la orice proba. Am primit de scris despre România Postbelică. Trebuia să menţionăm două caractristici ale comunismului işi două ale regimului politic Gheorghe Gheorghiu Dej. Subiectul era cel de la minister, noi ieri vorbeam cu colegii şi dezbăteam dacă se va da din nou comunismul, anul acesta fiind al treilea sau al patru an în care pică comunismul la subiectul trei. Oarecum ne aşteptam şi la asta speram, dar nu puteam fi siguri.”, afirmp un elev a Colegiului Naţonal „Mihai Eminescu”

Elevii mai au o singură probă şi pe urmă emoţiile aflării rezultatelor. Vineri se va susţine proba la alegere a profilului, unde fiecare elev a fost liber să îşi aleagă domeniul dintr-o multitudine de subiecte studiate în cei patru ani de liceu.