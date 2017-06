Bac 2017. Elevii nu s-au speriat de „Ion” şi „Moara cu noroc”

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte rezolvarea subiectelor la Limba Română, în modulul Adevărul LIVE

Aproximativ 2000 de elevi din judeţul Satu Mare s-au prezentat astăzi, 26 iunie, la prima probă a examenului de Bacalaureat. Pentru a ascunde emoţiile sau pentru că nu aveau deloc, elevii au intrat veseli în centrele de testare, discutând despre ce subiect ar fi posibile să le „cadă” în acest an, luând în considerare subiectele din anii anteriori şi ce au primit de rezolvat la simulări.





Odată ajunşi în sălile de examen şi desfăcute subiectele, elevii au descoperit că la subiectul al treilea au de analizat un personal dintr-o operă care aparţine lui Ioan Slavici sau Liviu Rebreanu, fiind vorba de nuvela „Moara cu Noroc” sau romanul „Ion”.

Se pare că elevii din judeţul Satu Mare, cea mai mare parte dintre ei, s-au descurcat şi nu le-a dat emoţii acest subiect trei, care sperie pe cea mai multă lume.

„Eu am ştiut, am umplut patru pagini, am scris tot ce consideram că e ok”, povesteşte la telefon o elevă.

„Atâta am minţit şi atâta m-am repetat, de nu-i adevărat. Am scris aceeaşi chestie de trei ori, bine, nu îl acelaşi paragraf, dar în aceeaşi pagină. De trei ori aceeaşi idee”, povesteşte un alt absolvent.

Mari emoţii au avut şi părinţii, care au fost prezenţi în faţa unităţilor de învăţământ deja după prima ora de când s-a intrat în săli. Emoţiile lor nu au trecut nici după ce au aflat subiectele.

„Chiar dimineaţă zicea al meu că dacă i-ar pica „Ion”, crede că s-ar descurca.Îşi dorea să îi pice „Ion”. Acuma sper că s-a descurcat. Oare a scris tot ce era de scris?”, se stresa o mămică în faţa unui liceu.

Primul elev a părăsit examenul la puţin peste o oră de la începerea lui, acesta fiind sigur că va lua notă de trecere.

„O să îl iau. Nu prea mă interesează cu ce notă, că eu am de dat admitere la facultate şi nu contează Bacalaureatul”, afirmă tânărul.

Elevii se vor confrunta miercuri cu proba de matematică, marea spaimă a multora dintre ei, dar şi în acest domeniu părerile sunt împărţite unii fiind speriaţi de această probă pe când alţii o aşteaptă cu încredere.