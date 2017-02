Secretarul general al PSD Reşiţa a demisionat: „Mi-e ruşine de mine că am putut participa la construcţia unui partid din care s-a născut un guvern bolnav“

Valentin Cristian Lupşa, secretarul general al PSD Reşiţa, a demisionat din partid, ca protest în urma ordonanţei de modificare a Codului Penal. Aflat în Germania, Valentin Lupşa a trimis un mesaj prin care îşi motiveză gestul şi spune că refuză să fie părtaş la construcţia unui sistem bolnav.

„Am intrat în politică pentru că vreau să fac ceva pentru ţara mea. La fel ca-n fotbal, nu poţi da goluri de pe margine. Am intrat în PSD pentru că sunt apropiat valorilor de stânga, valori care din păcate sunt rezumate scurt la sintagma „protecţie socială“. Am hotărât să ies din PSD, din acelaşi motiv pentru care am intrat în politică: vreau să fac ceva pentru ţara mea. Nu ştiu dacă îmi dau demisia târziu sau devreme. Târziu pentru că trebuia să prevăd de mult că se va ajunge la astfel de situaţii, sau devreme pentru că încă sunt tânăr şi mai pot ajuta la aducerea României într-o zonă de normalitate a anului 2016. Îmi pare sincer rău că am pus umărul la construcţia unui sistem bolnav. Pentru că da, un sistem în care Guvernul dă o lege în favoarea unui singur om, este un sistem bolnav. Eu sunt consilier juridic, şi nu-mi pot permite să trec cu vederea astfel de derapaje. Am întâlnit în PSD câţiva oameni de înaltă calitate, care cu siguranţă îmi vor rămâne prieteni, dincolo de opinia politică. Şi nu de ei mă despart, ci de marea turmă de slugi şi elefanţi care formează majoritatea PSD. Sper ca vocea oamenilor din stradă să se facă auzită, iar Guvernul să demonstreze că este acolo pentru noi, pentru români“, arată Lupşa.

Fostul membru PSD a mai spus că a simţit că ar trebui să fie în stradă, alături de protestatari, dar l-a împiedicat postura de membru PSD.

“Aseară am simţit că locul meu este în stradă. În toiul nopţii, să luptăm cu nedreptatea aşa cum un cioban goneşte un lup de la stână. Am adormit cu greu şi când m-am trezit dimineata mi-a dat seama că sunt PSD-ist. Singurul mod în care aş fi putut fi în strada, era probabil înfipt într-o ţeapă. Şi culmea, nu aş fi putut fi supărat. Mi-e ruşine de mine că am putut participa la construcţia unui partid din care s-a născut un Guvern bolnav, care lucrează pentru un om, şi nu pentru o naţiune. Sper să am puterea să ma iert eu însumi, ca apoi să pot cere iertare celor din jurul meu”, a mai declarat Valentin, care în urma demisiei îşi pierde mandatul de consilier local. Acesta spune că se aşteaptă ca împotriva lui să înceapă o campanie de denigrare însă nu îi pasă.

Valentin Lupşa susţine că în PSD mai sunt şi alţi oameni care gândesc ca el şi că acest lucru se va vedea în zilele următoare.