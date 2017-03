Revolta unui român disperat, care spune că soţia i-a murit cu zile în spital: „Am sesizat parchetul pentru omor calificat“

Ilcu susţine că soţia lui a murit din cauză că medicii din Caransebeş nu au ştiut să-i pună un diagnostic şi să-i aplice un tratament adecvat. Mai mult, din orgoliu, au refuzat să o trimită la un alt spital unde să fie tratată.

„În 18 februarie, mai exact în dimineaţa zilei de sâmbătă, la ora 5.00 dimineaţa, soţia mea s-a trezit din somn cu febră. Pentru că se simţea rău, în 10 minute am plecat la spitalul din Caransebeş. Am ajuns la Urgenţe, a venit un asistent, i-a băgat două perfuzii, iar în jurul orei 7.00 starea de sănătate a soţiei s-a stabilizat, adică nu mai avea 40 de grade temperatură, ci 38 de grade Celsius. I s-a făcut şi o analiză de sânge şi a ieşit că are un VSH de 56 şi un colesterol de 220. Şeful UPU-Smurd, medicul Aida Bâldea a vorbit cu un medic diabetolog din secţie şi i-a spus soţiei că ar fi suspectă de diabet zaharat. Nu mi-a venit să cred pentru că soţia mea era foarte atentă cu alimentaţia şi nu o ştiam bolnavă, ea era sănătoasă până la acest episod”, spune Ilcu, care susţine că soţia sa a refuzat internare doar pentru că era suspectă de diabet. După puţin timp i s-a pus un alt diagnostic, de amigdalită acută. Femeia a plecat acasă, însă după câteva ore a acuzat din nou dureri abdominale foarte puternice şi s-a întors la spital.

“I-au făcut alte investigaţii, o radiografie abdominală, probe de sânge şi erau toate corecte. Deci nimeni de acolo nu-şi putea da seama ce are. Apoi l-au chemat pe medicul Marinescu care i-a palpat abdomenul, dar nu i s-a părut nimic dubios, deşi durerile nu încetau să dispară. Ce m-a frapat a fost că ea a fost internată pe Chirurgie generală şi apoi a fost trimisă pe ATI. Acolo era de gardă medicul Hana Cătălin, care este şi şeful secţiei. Când l-am văzut cum se agită şi cum se pierde, efectiv mi-a sărit muştarul şi am inistat să mă lase să plec cu ea la Timişoara. I-am spus că mai am am şi alte întâmplări nefericite în secţia de ATI, pentru că mama mea a murit în urmă cu 7 ani tot aici, aşa că l-am rugat să mă lase să o duc la Timişoara”, spune soţul femeii. Acesta povesteşte că s-a lovit de refuzul medicilor, care l-au trimis acasă să se odihnească.

“M-am trezit noaptea la 3.00, am plecat din nou la spital şi am văzut că nu mai era în salon. L-am întrebat pe medicul Hana şi mi-a spus că e plecată la tomograf şi că e bine, şi-mi spune să vin dimineaţă că atunci se întruneşte consiliul medical care va hotărâ dacă e nevoie să o trimită sau nu la Timişoara. Dimineaţa, soţia era în salon cred că era sedată că dormea şi a venit doctoriţa Bâldea care mă asigură că este totul bine, că i s-a administrat trasfuzii cu 2 pungi cu sânge şi plasmă, atunci nu am realizat ce înseamnă asta, de ce au luat această hotărâre. Apoi a venit şi medicul Borcean şi câteva minute mai târziu m-am întâlnit cu el , cu medicul Marinescu şi cu medicul Hana în secţia de ATI. Aceştia refuzau în continuare să pună un diagnostic şi nu au fost de acord să plec cu ea la Timişoara, în plus au mai afirmat că ne facem de râs că nu e caz de Timişoara”, povesteşte în continuare Georgel Ilcu.

Plângere de malpraxis transformată în sesizare pentru omor calificat

“Nu ştiu apoi de unde le-a venit ideea că ar fi vorba de o pancreatită sau de o ocluzie intestinală. Şi cel mai deştept dintre ei, doctorul Borceanu, zice că o vom deschide să o palpăm pe organe să vedem să nu aibă o hemoragie internă. Eu m-am opus categoric, le-am spus că nu accept ideea să o opereze aici şi apoi am plecat până la automatul de cafea, iar când m-am întors, în câteva minute soţia era deja în sala de intervenţii chirurgicale, fără acceptul nostru, pentru că eram toată familia la spital. Culmea e că a pus-o să semneze fişa cum că e de acord cu această intervenţie… cum au putut să facă aşa ceva pentru că ea era semiconştientă, vă spun clar nu era în stare să semneze! A intrat în sala de operaţie, cred că s-a speriat şi a făcut stop cardiac”, arată bărbatul, care a depus o plângere de malpraxis, împotriva medicilor care s-au ocupat de soţia sa. Zilele trecut însă a schimbat încadrarea plângerii şi acum îi acuză pe medici de omor.

“Am schimbat încadrarea juridică, în sensul că am sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru omor calificat, în sensul că au omorât-o. Şi am să vă spun şi de ce. Se zice că i-ar fi luat acceptul pentru a fi operată. În 10 minute au băgat-o în operaţie şi ea fost atât de informată şi pregătită încât a făcut stop cardiac. Pe fişa de observaţie scrie că a fost băgată în blocul operator cu tensiune 60 cu 30, deci era în stop cardiac. În blocul operator nu exista defibrilator, pentru că nu există. Au dat telefon a Servicul de Urgenţă să se constituie echipa cu defibrilator, să urce sus la etajul şapte. Ea era în stop cardiac când au dat telefon. Până s-au adunat doi oameni care să urce la etajul şapte, să încarce aparatul cu tensiune şi totul să se petreacă în maxim 5 minute, că altfel creierul uman intră în moarte clinică. Cu toate astea, în loc să continue manevrele de resuscitare şi să o scoată din blocul operator, au continuat manevrele de laparoscopie, deci au omorat-o practic pe masa de operaţie. În timpul laparoscopiei a făcut al doilea infarct. Au intubat-o mecanic, au adus-o tot cu tensiunea 60 cu 40, e pe foaia de observaţie, deci era deja moartă clinic. Au majorat volumul de aer pe ventilaţie mecanică şi au ţinut-o în viaţă până la 1.30. Ea era moartă clinic practic, degetele se învineţiseră şi la mâini şi la picioare şi de la ora 19.00 mainile şi picioarele începuseră să aibă culoare cadaverică. Sângele se coagulase, sunt primele semne în primele trei ore de la deces", afirmă Ilcu.



Georgel Ilcu nu aprimit nici acum certificate de autopsiere, în acel certificat doctorul de medicină legală care a efectuat autopsia trebuie să spună probele pe care le-a ridicat şI acele probe trebuie să bată cu ordonanţa poliţiei atunci când s-a comandat autopsia. Există deja suspiciunea întemeiată că aceste lucruri nu s-au întâmplat, pentru că doctorul Riteş, în 27 februarie, mi-a spus că el nu a luat probele toxicologice de sânge şi de alcolemie. Ori dacă aceste probe nu a fost recoltate, diagnosticul este total compromis, pentru că de pe cadavru nu se mai poate recolta nimica pentru că el a fost formolizat”, spune Ilcu.

Am solicitat o opinie din partea purtătorului de cuvânt al Spitalului de Urgenţă din Caransebeş. Acesta ne-a promis că va formula un răspuns, însă până la ora publicării acestui articol nu am primit niciun punct de vedere din partea spitalului.

Direcţia de Sănătate Publică a constituit o comisie, pentru a cerceta cazul. “A fost deja o primă întâlnire a comisiei, din care fac parte doi reprezentanţi ai Colegiului medicilor, doi din partea Colegiului farmaciştilor şi doi din partea DSP. Suntem în faza în care am solicitat desemnarea unui expert care să analizeze acuzaţiile făcute de domnul Ilcu”, ne-a declarat Daniel Botgoros, purtătorul de cuvânt al DSP Caraş-Severin.