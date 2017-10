Reţeta ciorbei ţărăneşti de pipote. Ce ingrediente îi conferă preparatului gustul delicios

Ciorbele fierbinţi sunt numai potrivite pentru anotimpul rece de afară. Bucătarul reşiţean Uica Mihai ne propune una mai deosebită, din pipote de pui. Şi nu orice pui, ci pui sănătorşi, crecuţi la ţară.

“Prima dată ne trebuie pipote. Eu am tăiat paisprezece pui să îi duc nepotului meu Vlăduţ de la Reşiţa, un mare mâncău de supă şi ce supă e mai bună decât aia fiartă din pui crescuţi de bunelu?

Iar pipotele acestor pui, le-am adunat şi le-am grijit, şi le-a curăţat bine, şi le-a spălat cu trei ape.

Apoi le-a pus să zacă într-o salţă dintr-un pahar de vin alb dulce, un traminer duios şi calin, amestecat cu boabe de piper şi rozmarin. Am mai pus acolo coaja rasă de la un sfert de lămâie şi cinci crenguţe de mentă neagră, proaspăt culese din fundul grădinii.

Şi trei zile au stat pipotele la frigider la temperatură de plus un grad ca să se frăgezească, fiindcă pipota are ea o carne a iei tare şi fibroasă, dar bună la gust ca o bucată pentru împărat.

Şi în a patra zi am scos pipotele din marinată, le-am şers într-un prosop curat şi le-am aruncat într-o oală de doi litri. Acolo sfârâia fierbinte nişte untură galbenă, optită de la târtiţa puilor ucişi mişeleşte de mine şi pipotele au fost chinuite de lingura de lemn ca să prindă o rumeneală frumoasă, fiindcă din baiţ ele au ieşit cam vinete la culoare (de la vin).

Şi când s-au rumenit ele gingaş, am turnat un litru şi jumătate de apă fierbinte. Şi tot acolo am pus o gulie albă dată pe răzătoarea cu ochiuri mari şi doi morcovi aşijderea. Nu tu păstârnac ori rădăcină de pătrunjel. Şi fiertura asta a stat la foc iute cam un ceas, să se înmoaie bine stomacurile puilor. Şi am mai pus acolo patru linguri de orez , foi de dafin, piper măcinat şi doar un praf de sare.

Şi când a înflorit frumos orezul, am tras oala de-o parte şi i-am făcut un obraz din cinci ouă frecate cu un sfert de litru de lapte proaspăt de la vaca vecinei Măriuţa în care am mai pus şi puţină nucuşoară rasă. Şi fiertura avea culoarea untoasă şi bănuţi de grăsime aurie deasupra de la untura târtiţelor de pui. Şi zeama asta a mai primit o ploaie întreagă de leuştean şi pătrunjel verde, dimpreună tocate până s-au făcut în fragmente ca vârful acului. Au dat imediat o aromă sălbatică fierturii şi eu mi-am umplut un blid pe măsură, dres cu zeamă de lămâie şi lângă un ardei iute dar din acela ucigaş ci un sort mai blând pentru bebeluşi şi moşcodăi ca mine”