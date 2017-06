Primarul care face educaţie civică pe Facebook. Foloseşte reţeaua socială ca să-şi facă de râs concetăţenii necivilizaţi

Activitatea primarului din Moldova Nouă e la vedere. Adrian Torma ţine permanent legătura cu concetăţenii săi prin intermediul reţelei Facebook. Torma postează, pe peretele său, amănunte despre proiectele pe care le pregăteşte, despre investiţiile finalizate, ţine audienţe şi chiar transmite şedinţele aleşilor locali.

Primarul cărăşean susţine că, în felul acesta, e mai aproape de oameni şi comunică mult mai eficient cu ei. “Trăim o epocă modernă şi în epoca asta trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la îndemână ca să fim mai aproape de comunitate. Poate că nu e modul ideal, să comunicăm pe Facebook, pentru că nu întodeauna poţi să fi sigur cu cine comunici, dar majoritatea celor activi sunt oameni care au nevoie de informaţii. Este o cale bună de a informa, dar şi de a lua un feedback de la ei. Eu şi în campanie electorală am comunicat foarte mult cu cetăţenii prin intermediul Facebook-ului”, spune Torma, care susţine că a observat că o astfel de comunicare e de multe ori mai apreciată şi mai de succes decât cea faţă în faţă.

“Există un fel de barieră între cetăţean şi primar şi atunci, de multe ori, au o reţinere în comunicarea direct. De foarte multe ori, sunt persoane cu care mă întâlnesc pe stradă şi nu spun, în afara de bună ziua sau să trăiţi domn primar, absolut nimic. Pe Facebook se schimbă lucrurile. Au mai mult curaj. Ceea ce se vede la mine pe pagină, mesajele care se văd, e doar o mică parte din comunicarea cu ei. Primesc foarte multe mesaje în privat, de la ei, cu propuneri, cu idei, cu reclamaţii. E o chestiune destul de grea, dar faină. La comunităţile mici e chiar benefică”, crede primarul.

Torma spune că a primit şi înjurături pe Facebook, cele mai multe venite de pe conturi false. “Am identificat cel puţin 20 de conturi false, pe care le-am şi blocat. Nu i-am blocat pe cei care mă critică, pentru că şi din critica lor pot lua părţile bune. Am identificat şi în mesajele mai agresive sâmburi de adevăr, care m-au ajutat să îndrept ceva în comunitate”, spune Torma.

Arunci gunoi pe jos, te face primarul de ruşine pe Facebook

Primarul din Moldova Nouă nu s-a ferit nici să-şi facă de ruşine concetăţenii certaţi cu bunul simţ. Astfel că a postat de nenumărate ori filmări sau fotografii prin care îi face de ruşine pe anumiţi indivizi. Pe peretele lui Torma, găseşti fotografii cu mâncători de seminţe, cu cetăţeni care îşi fac nevoile în public, cu persoane care aruncă gunoiul pe unde nu au voie şi aşa mai departe.

“Am încercat să rămân cu starea mea naturală de om. Cred că nu e greşit să-i spui unui om că e nesimţit dacă e. Am încercat, ca primar să fiu diplomat, dar nu m-a ajutat la nimic. Aşa că dacă am văzut un om că aruncă pe jos coaja de la banană, i-am spus direct că e un nesimţit. De ce trebuie să ne temem că nu mai primim votul unui asemenea om. Şi o astfel de abordare chiar are efect. Chiar şi la meciurile de fotbal îi vezi pe oameni că nu mai aruncă seminţele pe jos, ci le pun în pungă, frumos. Poate doi, din zece, care aruncau înainte, mai aruncă acum pe jos. Ştiţi de ce are efect acest mod , pentru că mulţi încă mai ştiu de ruşine. Am avut şi oameni care m-au ameninţat şi mi-au spus că nu mă mai votează, pentru că i-am făcut de râs. E treaba lor”, spune primarul cărăşean, care susţine că şi dacă riscă să nu mai fie ales peste trei ani nu are de gând să renunţe la modul direct de a le spune în faţă concetăţenilor lui şi lucrurile bune şi cele rele.