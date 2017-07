O comună din Caraş-Severin are peste 4 milioane de euro pentru reabilitarea unei cetăţi. Nimeni nu ştie însă cum arăta fortificaţia

Primăria Coronini a finalizat documentaţia şi urmează să anunţe, în aceste zile, licitaţia pentru reabilitare Cetăţii Ladislau - Coronini. “Noi la sfârşitul lunii mai am semnat contractual de finanţare cu ADR Vest. Acum urmează procedura de licitaţie pentru proiectul tehnic şi pentru lucrări. O să demarăm această procedură în termen de câteva zile şi undeva la începutul anului viitor vor demara lucrările de refacere a cetăţii”, spune primarul Ilie Boboescu.

Edilul cărăşean spune că singurele dificultăţi legate de desfăşurarea proiectul sunt cele privitoare la refacerea cât mai fidelă a fostei cetăţi. “Noi nu am reuşit să găsim încă o imagine a cum a arătat cetatea. E foarte veche, din 1426 şi ne-a fost imposibil să găsim o imagine, încă mai căutăm. Am făcut demersuri, am căutat şi încă mai căutăm în Austria, Ungaria şi Serbia, dar mă îndoiesc că vom găsi aşa ceva. Proiectanul va ţine cont de datele pe care le deţinem şi de ruinele vechii cetăţi şi sperăm noi să o redea cât mai fidel”, spune primarul.

Cetatea Ladislau este o fortificaţie medievală, ridicată de împăratul Sigismund de Luxemburg şi pusă sub patronajul sfântului Ladislau. Ulterior, a fost încredinţată cavalerilor teutoni. Proiectul de reabilitare a fost aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru suma 19.851.860,74 de lei şi are ca durată de implementare 44 de luni. După finalizare, autorităţile locale estimează că peste 700 de turişti vor trece pragul cetăţii.

Primarul Ilie Boboescu este optimist şi spune că numărul turiştilor a crescut extraordinar de mult chiar de anul acesta de când a început să se vorbească despre acest proiect. “Familia mea are o pensiune, la malul Dunării, şi atâţia turişti câţi am avut în acest an nu au fost de când e deschisă. A venit foarte multă lume. Adevărul e că au şi ce să vadă pentru zona este nespus de frumoasă. E Dunărea, sunt dealurile stâncoase, merită să vină la relaxare”, consideră primarul cărăşean.