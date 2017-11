Gogonele, măceşe şi ardei iute, marinate într-o zeamă secretă pentru un gust minunat

Bucătarul reşiţean Uica Mihai vă propune să marinaţi gogonele, măceşe şi ardei iute într-o zeamă specială pe care a testat-o şi despre care spune că este o minunăţie.

"Gogonele, măceşe, ardei iute şi frunze de ţelină marinate într-o zeamă secretă care le dă tot gustul. Am făcut o pastă din gogoşari şi ardei kapia, pe care iarna o folosesc la întocmit zacuscă proaspătă, cu ceapă călită, fasole verde din congelator ori uscată de la sac, bulion de casă şi verdeţuri uscate. Şi cum am folosit cam opt zeci de kilograme de ardeioase, mi-au rămas cotoarele toate într-un lighean.

Şi aici urmează manopera parşivă, am fiert aceste cotoare în apă cu sare, mai adăugând câţiva morcovi, o rădăcină de ţelină, boabe de piper, dafin, mărar uscat, apoi am strecurat supa asta cu miros aţâţător şi am amestecat-o cu oţet din vin în proporţie de unu la unu.

Şi în zeama asta clocotită am marinat gogonele, şi ce să vedeţi: a ieşit o minune !!!

Supa din cotoare de ardei a dat o aromă deosebită marinatei, iar gogonelele au savoarea ardeiului îmbinată cu cea a tomatei”, spune Uica Mihai.