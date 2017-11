Fabrica de armament de la Reşiţa ar putea fi readusă la viaţă de nemţii de la Rheinmetall

Rheinmetall şi Uzina Automecanică Moreni au încheiat în vara acestui an un parteneriat prin care a fost înfiinţată societatea mixtă Romanian Military Vehicle Systems care va fabrica, vinde şi asigura mentenanţa transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8) pentru armata română.

“Eu am avut o discuţie cu domnul Martin Rill, la un seminar organizat la Timişoara, unde a participat şi ministrul de externe Theodor Meleşcanu, despre securitatea în Balcani, în urmă cu mai bine de o lună de zile. Am stabilit de comun acord că ne vedem la finalul lunii noiembrie, la Reşiţa să-i prezint parcul industrial şi Arsenalul, fostul IMR, pentru că se doreşte să se realizeze la Reşiţa, turela şi aparatele de tragere de pe un trasnsportator blindat pe care îl vor vafe la Moreni”, a declarant Ioan Popa, pentru Adevărul.

TBT 8x8 - este al treilea cel mai sigur blindat din lume, specialiştii. TBT 8X8 poate atinge o viteză maximă de 100-120 km/h, are o rază de acţiune de 700-900 km şi nivel de protecţie 3b. La nevoie, carcasa poate fi îmbunătăţită, asigurând un grad sporit de siguranţă de 4 sau chiar 5b. Este capabil să asigure protecţie în cazul unor arme chimice sau nucleare şi poate permite îmbarcarea echipajului şi din mers. Are o capacitate de 12 persoane, cu tot cu şofer şi un motor diesel de 420 cai putere. TBT are aproape 8 metri lungime şi 2.4 metri lăţime.

Rheinmetall AG este o companie germană, lider de piaţă în domeniile mobilităţii ecologice şi tehnologiei de securitate. În 2016 avea 23.000 de angajaţi şi vânzări de peste 5,6 mld.euro. Rheinmetall AG are două divizii: Rheinmetall Defense şi Rheinmetall Automotive, fiind cel mai important furnizor de tehnologie militară din Europa.

Arsenal Reşita a fost înfiinţată în anul 1972 pentru a produce tunuri de calibru mare şi mijlociu. Dupa 1990, fabrica s-a orientat şi spre produse şi servicii din domeniul civil. Din 2001, Arsenal Resita funcţionează drept filială a Companiei Naţionale ROMARM şi se află în conservare.

