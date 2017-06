Comerţ cu produse tradiţionale la morile cu ciutură din Caraş-Severin. Cum au învăţat sătenii să trăiască din turism

Localnicii din Rudăria(Eftimie Murgu) vor să profite după celebritatea complexului de mori pe apă, de la ei din sat. Cum în fiecare weekend, în zonă ajung turişti din toate colţurile ţării şi nu numai, sătenii s-au gândit că nu ar fi rău să facă şi banii de pe urma acestora. Anul acesta, cum a început sezonul cald, cea mai importantă stradă din Rudăria, la capătul căreia se află şi cele 22 de mori mai vechi de 200 de ani, s-a umplut de comercianţi.

Fiecare vinde ce poate, produse tradiţionale care au succes la străinii care îi vizitează. Cei mai mulţi dintre vânzătorii de ocazie s-au postat pe marginea drumului, la intrarea de pe Valea Morilor, unde îşi aşteaptă cilenţii cu preţuri pe care le negociză pe loc, în funcţie de cantitate de produse pe care le plăteşte cumpărătorul.

Tânărul Ilie Căpăţână are una dintre cele mai inedite oferte, vinde ţuică de prune în sticle cu diferite obiecte în miniatură, construite din lemn. “Eu vând ţuică de prune. Cea mai bună ţuică de pe Valea Almăjului se face la Rudăria, Bănia şi Prigor. Avem ţuică cu scăriţă, furcă, greblă, cu coşar să ne aducă noroc. Fiecare sticlă e făcută bucată, cu bucată, băgată manual şi montate înăuntru în sticlă. Cea mai simplă durează două ore până o fac, cea mai complicată durează chiar şi o zi”, spune Ilie, care garantează pentru calitatea ţuicii. Tot el vinde şi nişte traiste tradiţionale, în culorile naţionale roşu, galben şi albastru, despre care spune că pot înlocui cu succes poşetele Gucci sau Armani.

Puţin mai jos, la poarta unei case, un localnic vinde făină de Rudăria, ambalată frumos în pungi de hârtie. “Făina asta e facută ecologic, la Moara de la Firiz, manual. Îi foarte bună pentru gătit, aşa ceva nu găseşti în comerţ”, spune Iacob Dobren.

Vecina lui pregătit gogoşi cu brânză şi mălai, la preţul de 2,5 lei bucata. Elisabeta Ungar spune că are clienţi la produsele ei.”Cumpără oamenii şi mănâncă. Le plac, că sunt bune. Uite mălai făcut ca pe la noi şi plăcinţi, gogoşi cu brânză de Rudăria”, spune femeia.

Turiştii mai pot cumpăra de pe Valea Morilor: brânză, fructe, siropuri, oţeturi aromate, ciorapi de lână dar şi nelipsiţii magneţi.

Un localnic a profitat de notorietatea locului şi a deschis unul dintre puţinele retaurante din zona rurală a Caraşului. Aici turiştii pot servi un meniu ca în orice restaurant de la oraş, însă specialitatea casei e mămăliga din făină făcută la morile din Rudăria.

“Zona Rudăria prezintă câteva dintre cele mai frumoase, speciale şi unice locuri din ţară, de care din ce în ce mai mulţi turişti se bucură în fiecare an. Datorită fluxului mare de turişti care vin pentru a vizita frumuseţile naturale ale acestei zone, am realizat nevoia deschiderii unui restaurant şi pizzerii pentru a oferi vizitatorilor o mâncare specifică zonei. Turiştii care veneau în acestă zonă întrebau oamenii din Eftimie Murgu dacă au un loc unde să mănânce, rămânând dezamăgiţi când aflau că trebuie să meargă în alte localităţi pentru a găsi un asemenea loc. Datorită acestui fapt, am luat hotărârea să deschidem acest restaurant, pentru a veni în sprijinul turiştilor care sunt dornici de a vizita şi a strânge imagini din Valea Almăjului, cât şi în sprijinul tuturor oamenilor din împrejurimi, care doresc să savureze cele mai gustoase preparate ale zonei”, arată patronul restaurantului.

Chiar şi primarul comunei este prins într-un asemenea fenomen. În prezent, îi ajută pe tinerii din sat să înfiinţeze o asociaţie prin care să-şi promoveze produsele tradiţionale. “Acum lucrăm la documentaţie şi am cerut şi sfatul celor de la Direcţia Agricolă, pentru că imediat după ce ne vom înfiinţa legal, să şi certificăm câteva produse tradiţionale din zonă. E vorba de făina de porumb şi de grâu, măcinată la morile noastre pe apă, brânza de Rudăria, oţetul de prune, care la fel e un produs specific zonei şi altele”, spune primarul Mihai Vlădia.