Casa de Cultură dintr-un oraş bănăţean intră în faliment. Cum se vor desfăşura activităţile culturale în viitor

Instituţia de cultură reşiţeană se află de peste patru ani în procedură de reorganizare judiciară, având o datorie de aproape un milion de lei. Mai mult, clădirea în care funcţionează a fost câştigată în instanţă, în urmă cu aproximativ doi ani de zile, de către UCMR Reşiţa. Actualul director al Casei de Cultură, spune că lipsa banilor a dus la această situaţie.

“De patru ani s-a stabilit masa credală, cu o datorie de peste opt sute mii de lei. Am mai plătit o parte, dar a rămas o datorie de aproape două sute de mii, pe care nu am mai putut să o plătim. Asta pentru că, în urmă cu doi ani, clădirea Casei de Cultură a fost câştigată în instanţă de către UCMR, cu care ne judecam noi, sindicatele, de vreo şapte ani de zile.UCMR-ul, când a câştigat clădirea, a vrut să o dea la schimb Primăriei Reşiţa, în sensul în care aşteptau să li se şteargă nişte debite de la bugetul local. Dar pentru asta trebuia să fie cineva care să îşi asume acest lucru. Nimeni nu şi-a asumat un astfel de demers şi probabil că nu şi-l va asuma într-o perioadă foarte scurtă. În aceste condiţii, UCMR a zis că nu vor să închidă activitatea culturală şi, în schimbul unei chirii de 1.000 de euro, ne-a lăsat-o în folosinţă. În condiţiile astea, toţi banii pe care noi îi făceam, în loc să se ducă spre masa credală, se duceau spre chirie. Aşa am ajuns astăzi să mai avem aceea datorie şi să ajungem la faliment ca instituţie”, ne-a declarat Marian Apostol, liderul organizaţiei Cartel ALFA Filiala Caraş-Severin şi managerul instituţiei de cultură reşiţene.

Marian Apostol spune că sunt soluţii ca activităţiile culturale din Reşiţa să continue fără să fie afectate de acest faliment.

“Nu este o dramă, pentru că instituţia făcea parte dintr-o organizaţie mai largă, care se numeşte Asociaţia Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, la care acţionar sunt confederaţiile sindicale. În momentul de faţă s-a găsit o soluţie, agreată şi de UCMR şi de personalităţile culturale de aici. Vom face alt ONG care să preia activităţile şi să funcţioneze în aceleaşi condiţii ca şi Casa de Cultură”, a mai spus Apostol.

Noua organizaţie culturală va funcţiona tot în imobilului care aparţine UCMR-ului şi va plăti aceeaşi chirie, urmând să devină centru activităţilor culturale din oraşul bănăţean.