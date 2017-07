Începe SemenicFest Rock de la Gărâna. Primul concert este cel al trupei “Timpuri Noi”

E vorba despre SemenicFest Rock, care are loc weekend-ul acesta şi în următorul. Sâmbăta 15 iulie, vor urca pe scenă cei de la Timpuri Noi, iar sâmbăta următoare, în 22 iulie, vor concerta Leo Iorga şi Pacifica, Vest Phoenix Cover şi The Different Class.

Organizatorii au făcut şi o invitaţie pe titlurile pieselor ce vor răsuna la Gărâna. “Noi îţi oferim distracţia, tu ia cu tine buna dispoziţia! Asadar nu ceda, <<Deschide-ţi mintea>>, fii <<Emigrant>> la munte şi vino să petrecem <<Perfect>> într-un lăcaş <<De regiune superior>>, cu <<Luca>>, <<Vecina>>, <<Tata>>, <<Stan>>, <<Adelin>>, <<Veta>>, <<Tanţa>> cu speranţa... Şi câte or mai fi in noaptea de <<Catran>>!”.

Evenimentul este organizat de Lupo Touring şi La Scena, cu sprijinul Asociaţiei de turism Gărâna - Brebu Nou, şi este unul caritabil pentru strângerea fondurilor necesare acoperirii cheltuielor angajate pentru refacerea scenei şi restaurantului din Poaiana Lupului, care a ars anul trecut în urma unui incendiu devastator.