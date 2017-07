Scene horror într-o zonă de munte: trei câini au fost găsiţi spânzuraţi în pădure. Animalele fuseseră maltratate

Imaginile explicite cu animalele spânzurate de un arbore din pădurea de la Ocnele Mari au fost publicate pe Facebook de un grup de iubitori de animale: „Câini Vâlcea”.

În mesajul postat de administratorii acestei pagini se menţionează că cei trei câini au fost găsiţi morţi, spânzuraţi – fie de cap, fie de picioare. Aceeaşi sursă a notat că, cel mai probabil, animalele au fost maltratate înainte de a fi spânzurate, întrucât prezentau răni pe corp.

„Tu, criminal in libertate, vei plăti pentru ceea ce ai făcut!! Tu, bestie bipeda, care ne-ai luat liniştea vei plăti şi vom face tot ce ne sta in putinţa sa facem asta! Descoperiţi in pădurea dintre Cazanesti/Ocnele Mari-Valcea! Ne cerem scuze pentru poze însă acesta este crudul adevăr! Unul care face asta unor suflete nevinovate o face şi unui om! Cu ce ţi-au greşit sufletele astea, psihopatule?!”, au scris administratorii grupului. Aceştia au mai adăugat că oferă recompensă celor care pot da informaţii despre autorii atrocităţii, menţionând că, în acest caz, a fost sesizată şi Poliţia.

Imaginile explicite cu câinii spânzuraţi au stârnit revolta utilizatorilor reţelei sociale, fiind distribuite şi comentate de mii iubitori ai animalelor.