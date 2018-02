Moartea în chinuri a Oltchimului. Războiul declaraţiilor dintre sindicalişti şi administratorul special

Un semnal de alarmă tras de către Sindicatul „Dreptate şi Adevăr” din Oltchim, în exclusivitate pentru Adevărul, atrage atenţia asupra vânzării activelor viabile: „Cum mai poate fi reorganizat SC Otchim SA după ce vinzi inima lui, activele viabile?”, întreabă liderul Vasile Dan Buşe, referindu-se la modul în care s-a făcut vânzarea către noul proprietar al combinatului vâlcean, Chimcomplex.

Acesta explică: „De ce să-l vinzi la bucată, cum îţi doreşti, şi să nu-l scoţi din insolvenţă? Ţi-ai atins obiectivul, ai profit. Atunci concluzionăm că profitul nu este real şi este doar un artificiu tehnic sau o tehnică de manipulare a opiniei publice, nu există efectiv. Sau există şi scopul este altul: distrugerea societăţii comerciale! Nu există un motiv real, pe baza profitului raportat, să nu scoţi compania din insolvenţă şi să o redai acţionarilor săi!”, este de părere sindicalistul vâlcean.

Liderul de la Dreptate şi Adevăr consideră că vinovaţi pentru ce se întâmplă sunt atât adiministratorii, cât şi judecătorul sindic, drept pentru care: „Am cerut o anchetă. Şi am cerut o analiză şi a activităţii judecătorului sindic, cu privire la validarea, confirmarea şi modificarea planului de reorganizare prin vânzarea de active. În opinia noastră, activitatea judecătorului sindic s-a desfăşurat prin încălcarea legii. La reorganizare este voie să se înstrăineze active, dar active nefuncţionale. Deci, cum mai poate fi reorganizat SC Otchim SA după ce vinzi inima lui, activele viabile? Este un faliment mascat, în opinia noastră. Chiar administratorul special, Bogdan Stănescu, spunea în spaţiul public că, în doi ani de zile, Oltchim nu va mai exista. Dacă Oltchim va fi radiat, ce reorganizare va fi asta? Acesta e faliment curat. Faliment mascat”, mai spune Buşe.

Administratorul special: „Oltchimul vechi se va radia! Va intra în faliment”

La aceste acuzaţii, Bogdan Stănescu, administratorul special al combinatului vâlcean, răspunde: „Când am făcut acea afirmaţie, că în 2 ani de zile Oltchim nu va mai exista, m-am referit la faptul că, conform Legii 85, în 2019, mai sau iunie, nu mai ştiu exact, se împlineşte termenul de 4 ani pentru planul de reorganizare.

După acest termen, dacă reorganizarea nu s-a făcut sau s-a făcut doar parţial, se trece la faliment – se opreşte activitatea, se vinde pe bucăţi sau pe ansamblu... şi apoi se radiază. La acel viitor m-am referit. Pentru că într-adevăr, Oltchimul vechi se va radia! Va intra în faliment. Judecătorul sindic a aprobat prima metodă de vânzare în grup, în calup, dar a venit Comisia Europeană şi a spus – nu e bine aşa, că dacă noi dăm decizie de ajutor de stat, s-ar putea ca asta să urmărească cumpărătorul şi scad şansele de vânzare ale Oltchim.”, explică administratorul special.

Terenurile Oltchim se vor vinde „în procedura de faliment”

„Ori, reorganizarea Oltchim înseamnă o vânzare. Practic, Oltchimul nou, denumit - nu ştiu - Oltchim 2, Oltchim 7, nu contează denumirea, el subzistă prin nucleul său, adică prin acele active funcţionale. Ce-mi rămâne din Oltchimul vechi sunt active închise, dar care pot fi deschise de oricine, şi de noi - în planul de reorganizare, dacă avem nişte bănuţi pentru investiţii. Şi apoi ele fac obiectul vânzării”, mai afirmă Stănescu.

Afirmaţia acestuia este contrazisă de sindicalişti: „Chimcomplex a cumpărat tot ce se putea cumpăra, în aşa fel încât să împiedice dezvoltarea celorlalte bunuri rămase, pentru că pe platforma chimică vâlceană totul a fost gândit ca un întreg. Cu bani puţini a luat tot ce se putea şi la restul va scădea valoarea. Numai instalaţia PVC, în anii 2004 – 2006, era de 200 de milioane de euro. Iar acum inima combinatului se vinde cu 127 milioane de euro, fără TVA!”, afirmă sindicalistul Buşe.

Ca şi contraargument, administratorul Stănescu spune: „Instalaţia de PVC nu face obiectul acelei vânzări. Sperăm noi sau... dacă poate liderul de sindicat s-o vândă cu 200 de milioane, suntem absolut fericiţi să ne aducă un cumpărător. Despre cât face fiecare sau cât făcea când erau nou... Acum, deşi nefuncţională, porneşte la cheie, fiindcă este conservată cum trebuie. Bineînţeles că trebuie să avem un doritor.”

„Pe aceste bucăţi am vândut şi am salvat o parte importantă din Vâlcea”

Administratorul special a mai spus pentru Adevărul: „Ne dorim ca la fier vechi sau în procedura de faliment să vindem cât mai puţin. Adică, ce este bun, funcţional, chiar dacă acum nu se caută pe piaţă, să le vindem tot ca ansamblu funcţional, urmând ca terenurile sau orice altceva, care nu face obiectul principal de activitate al Oltchim, să se vândă în procedura de faliment.

Dar, planul de organizare a fost aprobat de judecătorul sindic. Care este diferenţa între prima aprobare, când a zis să se vândă tot sau a doua aprobare, când a zis să se vândă pe bucăţi? Iată că pe aceste bucăţi am vândut şi am salvat o parte importantă din Vâlcea”.

Arpechim Piteşti va fi scos la vânzare în 2019

Tot de la administratorul special am mai aflat şi că „a doua vânzare este posibil să se facă şi o să vedem dacă scoatem la vânzare până în 2019 – partea de la Piteşti, tot ca ansamblu, pentru că şi acolo sunt oferte şi tentaţii, interes pentru a fi cumpărat. Oltchimul nu mai mergea ca pe vremea „doamnei academician” (Elena Ceauşescu – n.r) – integrat – deşi, eu personal mi-aş fi dorit acest lucru. Dar regulile europene, regulile de piaţă, de business, nu permit astăzi acest lucru.”

Sunt necesari 8 ani pentru a plăti creanţele, la un profit de 40 de milioane de euro

În ceea ce priveşte insolvenţa şi profitul, administratorul Bogdan Stănescu susţine: „Profitul este undeva la aproape 40 de milioane de euro, în timp ce masa credală este la 300 de milioane. Câţi ani de profit ne-ar trebui ca să ajungem la 300 de milioane? La un calcul simplu – 7 – 8 ani, ca să plătim întreaga creanţă şi să ieşim din insolvenţă. Numai că acest lucru depăşeşte cu mult termenul de patru ani impus pentru reorganizare.

De aceea, nu se poate ieşi din insolvenţă şi să se plătească creanţele. Pentru că din acest profit, trebuie să şi funcţionăm – trebuie să mai şi investim, să mai şi peticim, ca să obţinem profit şi anul acesta. Da, este o piaţă bună, a produselor chimice, iar împreună cu echipa de la combinatul vâlcean, am reuşit să punem cele mai bune preţuri pentru Oltchim. Adică, am tăiat furăciunile de pe vremuri! Şi dacă acest combinat funcţionează, iată că putem obţine profit. Pentru că, la naşterea lui, el a fost gândit ok. Este o fabrică de unde se pot scoate bani frumoşi”, recunoaşte administratorul Stănescu.

„Brandul Oltchim va dispărea în cazul de faţă, pentru că i se cumpără bunurile”

„Noi suntem un sindicat care se opune vânzării activelor Oltchim. Din punctul nostru de vedere, vânzarea nu ar fi trebuit să aibă loc. Nu ne-am opus privatizării, care nu e acelaşi lucru cu vânzarea de active.

La privatizare se vinde brandul. Brandul Oltchim va dispărea în cazul de faţă pentru că i se cumpără bunurile. Noi considerăm măsura ilegală, mai ales că a raportat profit! Considerăm că mandatul administratorului judiciar nu este de a lichida compania şi de a vinde activele, ci de a reorganiza activitatea.”, ne-a mai declarat liderul de sindicat Vasile Dan Buşe.

Oltchim va fi vândut pe bucăţi, confirmă administratorul special

Bogdan Stănescu susţine însă că: „Aşa cum am spus, este reorganizată activitatea pe bucăţi. Activitatea Oltchim este redimensionată şi va funcţiona într-o altă mânuţă, a cumpărătorului Chimcomplex, asta bineînţeles dacă se vor îndeplini cele trei clauze prevăzute în contract. Aceasta este o procedură de reorganizare, nu de faliment.

Brandul nu va dispărea, este înscris la OSIM şi va face şi el obiectul vânzării. Cine va vrea să vândă sub numele Oltchim, pentru că este un brand de renume internaţional, având în vedere că 70 – 80% din producţie o dăm la export, va trebui să cumpere şi brandul.

Pentru că, dacă apare pe piaţă altceva, până îşi face loc, va trebui să treacă anii. Aşa că, brandul Oltchim, eu sunt convins, va exista în producţia românească şi pe piaţa de export.

Restul sunt speculaţii menite să ducă în eroare opinia publică şi cu interese apropo de privatizare. Ei nu se opun privatizării se opun vânzării, mai ales că există profit.

Asta este în planul de reorganizare. Privatizarea ar însemna să iei şi cu bune şi cu rele, adică şi cu 800 de milioane de euro datorie, şi cu acţionari ca PCC în cârca următorului cumpărător – acţionar, lucru care nu se va întâmpla niciodată, având în vedere atractivitatea acţiunilor societăţii.

Cine vrea să cumpere un business, îl cumpără curat, nu cu „coaste rupte” sau oameni care au impresii contrare în businessul respectiv.”, mai spune administratorul special.

Şi de cealaltă parte, sindicaliştii consideră că administratorii Oltchim dezinformează: „Mi se pare o intoxicare a opiniei publice, până îşi realizează scopurile. N-avem acces la jocurile de culise. Îmi pare rău de reacţia vâlcenilor – care nu există! Nu vâlcenii, ci reacţia!”

Ce activităţi se mai derulează în Oltchim?

În momentul de faţă, la Oltchim mai funcţionează Secţia Polieteri, Instalaţia Oxo-alcool, Electroliza cu membrană 4 şi partea de prelucrare a produselor cu electroliză cu membrană şi clorosodice, utilităţile, policlinica, cantina şi serviciul de trasporturi feroviare.

În ceea ce priveşte lupta sindicală, în combinatul vâlcean sunt patru sindicate: Chimistul, Dreptate şi Adevăr, Victoria şi Sindicatul „Unirea”, al celor de la Argeş.

„Fiecare sindicat cu viziunea lui”, recunoaşte liderul Vasile Dan Buşe, care ne-a precizat de la început că deşi sindicatul său nu este reprezentativ în cadrul combinatului, refuzând să ne spună numărul de membri ca administratorii să nu ia măsuri, totuşi este „cel mai vocal”.