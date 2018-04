FOTO VIDEO Documentarul despre arta încondeierii ouălor româneşti care face furori în Statele Unite. „Toate simbolurile folosite sunt fascinante, unice“

Sub denumirea „Aceste sunt ouăle româneşti de Paşte”, internauţii sunt îndemnaţi de un site american, Apartament Therapy, să vizioneze un scurt videoclip, sub sigla unui joc de cuvinte: „Now these are some egg-celent eggs” în loc de „Now these are some excellent eggs” – pe româneşte: „Iată nişte ouă uimitoare!”.

Filmuleţul este însoţit şi de un rezumat al procesului de încondeiere a ouălor româneşti: „Acestea sunt ouă româneşti de Paşte. Ecaterina Savitsky este artistul din spatele lor. Pictează ouă folosindu-se de ceară de albine şi un stilou cu pâlnie numit kistka. Începe prin pictarea liniilor de contur cu ceară neagră sau maro. Apoi umple formele create cu ceară colorată. După ore de pictat, ouăle sunt spălate şi date cu vernish – o substanţă menită să protejeze pictura. Savitsky îşi foloseşte munca pentru a promova arta românească de pictare manuală a ouălor”. Iar rezultatul - ouăle obţinute - sunt spectaculoase, atât prin culoare, cât şi prin simboluri şi tehnica folosită. Postarea este gratificată cu epitete la superlativ, internauţii arătându-se fascinaţi de artă în sine şi rezultatul ei: „Toate simbolurile folosite, diferite, sunt fascinante”, „Wow! Ce abilitate - face să pară totul atât de uşor!”, „Operele de artă sunt uimitoare, extraordinar de frumoase”, „Uimitoare ouă! Sunt splendide”, „De necrezut! Sunt extraordinare!”. Reacţiile sunt pozitive atât la adresa postării cât şi a autoarei, dar şi la adresa artei încondeierii în sine. Am regăsit multe comentarii ale unor români, probabil cei mai mulţi aflaţi peste hotare, care au ţinut să facă şi completări. „Acestea sunt ouă pictate pentru Paşte - sunt făcute de femeile românce de la sate de mii de ani, cu ajutorul unor culori naturale şi cu ceară de albine”. „În româneşte, ele se numesc ouă (eggs) încondeiate (pronunţia corectă ar fi ceva de genul: eencondeyateh). .. ceea ce chiar nu îmi pot imagina cum să traduc... vine de la cuvântul „condei”, care reprezintă un tip vechi de pix” ori „Voi posta câteva poze cu ouă româneşti de Paşte vopsite în această săptămână. Noi, românii, suntem creştini ortodocşi şi Paştele pentru noi este duminică. Aceste ouă pictate sunt adevărate piese de artă!”, explică internauţii. „Aceste lucruri ne fac să fim mândri că suntem români! Nu politica, guvernul sau economia etc. Importanţi sunt oamenii care creează lucruri frumoase tradiţionale, oameni cu minte deschisă”, spun unii, în timp ce alţii afirmă contrariul: „Nici una din aceste tradiţii nu este salvată. Bunicii şi străbunicii meu au făcut asta (au încondeiat ouă – n.r.), dar astăzi nu mai există acest obicei”.

Există şi persoane care cataloghează postarea drept o excelentă terapie: „Aş vrea să iau lecţii pentru a învăţa această tehnică doar pentru propria mea plăcere ... este o terapie destul de bună”. Străinii demonstrează prin comentariile lăsate şi că sunt la curent cu faptul că: „Aceste ouă sunt tradiţionale în multe regiuni din Europa de Est şi sunt reale. Ouăle de gâscă sunt populare”, mai susţin aceştia. Nu lipsesc nici sfaturile de genul: „Câteva ouă pe care le folosesc pentru a picta sunt ouă de struţ şi ouă de gâscă, şi în acelaşi timp pictez şi ouăle de lemn cu dimensiuni diferite. Eu nu umplu ouăle naturale, folosiţi-le exact aşa cum sunt” sau „În general, ele sunt ouă reale, fierte sau golite printr-o gaură de ac. Nu trebuie să le umpleţi cu ceva, deoarece lacul le va întări” ori „Ouăle sunt vopsite cu ceară de albine colorată topită, se usucă imediat”, „Fac şi eu acelaşi lucru, topind ceară albă pură şi apoi pun nişte creioane colorate”. Sunt şi internauţi care susţin că ouăle prezentate nu ar fi reale: „Ele nu sunt ouăle reale, este doar forma lor, în realitate sunt destul de grele, solide ca o stâncă. Sunt frumoase, fiul meu a primit două de la bunicile lui”, alţii împărtăşesc faptul că fie le-au primit în dar, de la români şi se arată foarte încântaţi de produs în sine, fie le-au achiziţionat direct de la sursă: „Am şase ouă, de când am călătorit în România!” Site-ul american care prezintă tradiţiile româneşti cu ajutorul artistei din Moldova Potrivit propriei descrieri, Apartament Therapy este un site „pentru acasă şi decor”, conceput pentru a „inspira pe oricine doreşte să trăiască o viaţă mai frumoasă şi mai fericită acasă”. A fost lansat în 2001 de designerul american de interior Maxwell Ryan, supranumit „terapeutul apartamentului”, ca un newsletter săptămânal pentru clienţi, şi a devenit oficial, în 2004, o companie media. De atunci a crescut, cu scopul de a deveni o sursă principală de design prin inspiraţie şi sfaturi pentru oameni reali, cu soluţii de decor din viaţa reală, „aruncând o privire fascinată asupra modului în care oamenii din întreaga lume trăiesc la ei acasă”.

Oferind o combinaţie de sfaturi de specialitate, ghiduri de cumpărături şi instrucţiuni DIY (Do it yourself – fă-o singur!), site-ul are misiunea de a arăta cum se pot face case mai frumoase, cu sfaturi şi poze nelimitate, pentru orice buget. Şi dacă vă mai spunem că în afară de site, mai există şi un newsletter şi platforme sociale care găzduiesc săptămânal 125 de materiale originale, precum cel dedicat tradiţiilor româneşti, şi care adună la un loc peste 20 de milioane de vizitatori on-line, vă puteţi imagina cum, în timp, încondeierea ouălor româneşti va face înconjurul lumii la propriu. Designerul newyorkez de interior Maxwell Ryan Cu ani în urmă, Maxwell Ryan cunoscut drept "terapeutul apartamentului", călătorea cu un scooter spre casele clienţilor săi, ajutându-i să-şi facă locuinţele frumoase, organizate şi sănătoase. Miza pe simplitate, confort şi lipsa de aglomeraţie. Spre deosebire de designerii tipici, Maxwell nu dorea să dicteze cum ar trebui să trăiască oamenii; el a vrut să-i înarmeze cu instrumentele şi încrederea de a decide pentru ei înşişi. Apartment Therapy continuă să ofere cititorilor modalităţi diferite de a-şi construi propria „viaţă bună", bazată nu doar pe un anumit stil, ci pe stilul de viaţă. Ecaterina Savitsky – pictoriţa care se ocupă cu încondeierea ouălor româneşti din videoclip Artista care ne-a făcut cunoscute tradiţiile româneşti şi peste ocean, prin documentarul postat pe blogul american, are 33 de ani şi s-a născut la Rezina, în Republica Moldova. Absolventă a Secţiei Ceramică, din cadrul Catedrei de Arte Plastice a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova, Chişinău, Ecaterina a expus în Republica Moldova şi România. Lucrările sale se regăsesc în colecţii private din Moldova, România, Rusia, Grecia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Italia şi Israel.