VIDEO Schimbare de procedură la DNA Ploieşti. Procurorii au început să-i înregistreze pe martorii citaţi. „Nu se mai dau declaraţii cum se dădeau odată“

Răzvan Alexe s-a prezentat, miercuri, la DNA Ploieşti fără să fie însoţit de un avocat. Acesta a declarat că are interdicţie din partea procurorului de caz să dea detalii despre cauza în care a dat declaraţii, dar a precizat că noua anchetă are legătură ”oarecum” cu un alt dosar în care inculpat este Sebastian Ghiţă. În plus, omul de afaceri a ţinut să spună că audierea de miercuri nu vizează recentul scandal legat de familia Cosma şi de procurorul Mircea Negulescu.

”N-are legătură cu scandalul, cu înregistrările lui Vlad Cosma şi cu absolut nimic. Este cu totul altă speţă. Mi-a fost prezentat un material, am dat un răspuns procurorului, n-are trebă cu domnul Negulescu şi cu cine a mai fost în scandalul cu Vlad Cosma şi cu cine a mai fost implicat”, a declarat Alexe.

Întrebat dacă poate da detalii şi dacă poate preciza dacă această nouă anchetă îl vizează pe fostul deputat Sebastian Ghiţă, Răzvan Alexe a explicat: ”Nu am voie. Este confidenţial. Are legătură cu o declaraţie pe care o s-o dau la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie joi, pe 20 aprilie. Într-un fel cred că da, are legătură cu Sebastian Ghiţă. În dosarul acela sunt mai mulţi inculpaţi, Liviu Tudose (fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti n.r.), Sebastian Ghiţă”, a mai spus Alexe.



Acesta a adăugat că procurorii de la DNA Ploieşti au început să înregistreze convorbirile date de persoanele citate pentru audiere. ”Nu se mai dau declaraţiile cum se dădeau altă dată”, a precizat Alexe.

Tot miercuri, a fost citată şi Cecilia Stroe, mâna dreapta a omului de afaceri şi ea implicată în mai multe dosare de corupţie aflate pe rolul instanţelor de judecată.