Un autoturism Plymouth Chrysler, condus de Sergiu Nicolaescu în filme, se luptă cu o Dacia 1310 în Campionatul de Raliuri pentru Vehicule Istorice

Organizat de Clubul Vehiculelor de Epocă, Retromobil Club România şi Autoritatea Naţională a Federaţiei Internaţionale a Vehiculelor Vechi, evenimentul automobilistic a debutat vineri, printr-o prezentare a concurentelor şi cu o primă etapă a competiţiei, iar sâmbătă, a fost programată cea de-a doua parte a raliului.

Competiţia se anunţă o încântare pentru pasionaţii de maşini de colecţie, spun organizatorii. Sunt 25 de maşini înscrise în cursă care au luat startul din parcarea Ploieşti Shopping City şi vor încerca să ducă până la final un traseu destul de complicat. Astfel, prima etapă începte de la Ploieşti şi va continua spre Filipeştii de Târg – Câmpina – Slănic Prahova – Măneciu – sosire în Cheia. Cea de-a doua zi a competiţiei cuprinde un traseu de 162 de km, iar startl se va da la Cheia şi va continua prin Vălenii de Munte – Urlaţi – Seciu – Ploieşti.





Bătrânele doamne pe patru roţi, aliniate la start FOTO Diana Frîncu

Pentru cei care nu pot însoţi convoiul de automobile înscrise în concurs, dar care ţin neapărat să le admire de aproape, o pot face sâmbătă, în intervalul orar 16.00-20.00, tot în parcarea mall-ului de la intrare din Ploieşti.

În competiţie sunt înscrise modele auto istorice: Mercedes SL450 anul 1978, Fiat 1200 Spider anul 1961, Alfa Romeo GTV 2000 anul 1984, BMW 316 anul 1975, Ford Thunderbird anul 1964, Rolls Royce Silver Shadow anul 1976, Plymouth anul 1938, dar şi multe altele.

Vedeta participantelor este de departe un Plymouth din 1938, fabricat de Chrysler, condus de asemenea de veteranul competiţiei, Gheorghe Anghel din Bucureşti. Este o celebritate în domeniu şi asta pentru că a fost folosită de foarte multe ori de regizorul Sergiu Nicolaescu în filmele sale istorice.

În 1978, la volanul acestei maşini se afla celebrul comisar Moldovan, interpretat de Sergiu Nicolaescu în filmul "Revanşa"

“Primul proprietar a cumpărat-o în decembrie 1938, dar a fost adusă pentru montare în România. Aveam o societate româno-americană în România, care făcea montajele acestor maşini şi le vindea în rate. Avea un motor mare de 3500 de cm, acum i-am pus un motor de Mercedes, ca să pot să o folosesc la serviciu, pentru că a fost maşina mea de serviciu pe care am folosit-o zilinic până să ies la pensie. Mi-am făcut treaba cu ea. Motorul este foarte vechi, este din 74, vom vedea dacă poate să urce până la Cheia. Mai scoate fum, nu mai are atâta putere, dar noi sperăm. Eu am cumpărat-o în 1975, pur şi simplu nu am vrut să iau altă maşină. Am făcut o reparaţie capitală, am luat-o la mână, am reparat-o complet. Atunci erau probleme, pentru că nu se găseau piesele, dar acum. Să ştiţi că nu am avut niciodată probleme cu regimul de atunci pentru că eu conduceam o astfel de maşină, ba din contră. Nimeni nu a avut şi am fost mulţi care au avut maşini de import” a declarat Anghel Gheorghe.

Printre puternicele americane, în competiţia de la Ploieşti s-a înscris şi o Dacia autohtonă, complet refăcută şi care se luptă cot la cot cu motoare fabricate în SUA sau Germania.

O Dacia 1310, cu motor Renault, se luptă să câştige raliul alături de mult mai puternicele autoturisme sport americane

“Am cumpărat-o de la un bătrân. Era maşina lui de suflet şi i-am spus că nu o s-o duc la Programul Rabla, ci o s-o recondiţionez şi o s-o fac să arate ca nouă. Este Dacia 1310, primul model care s-a făcut până în 1978, când s-a rupt contractul cu francezii, are motor Renault, iar cheile sunt made in France. Nu face faţă chiar tuturor maşinilor prezente la raliu, dar vă spun nu ne facem nici de ruşine. Am mers cu ea chiar cu 130 de km/h”, spune Emil Ghiţă din Călăraşi, proprietarul Daciei.