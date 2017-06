Doroftei, în febra Bac-ului. Fiul său cel mic a dat astăzi proba la Română: „Alex vrea la fizică, la Măgurele. Are legătură cu sportul, că e fizică, nu?“

Alex Doroftei a ţinut să-i mulţumească în primul rând mamei sale pentru cum l-a ajutat în pregătirea pentru cel mai important examen din viaţa unui tânăr.

Alex Doroftei are gânduri mari pentru viitor. Pasiunea sa nu este neapărat sportul, ci fizica, materie pentru care s-a pregătit intens, mai ales că vrea să urmeze cursurile Facultăţii de Fizică (Măgurele) din cadrul Univeristăţii Bucureşti.

“Alex vrea să meargă la Măgurele, la Fizică. Are legătură şi cu sportul, că doar e fizică, nu? Eu mi-am lăsat copiii să aleagă ceea ce şi-au dorit. Sunt stăpâni pe ei. Cel mare (Adrian, n.r.) este în ultimul an la Drept. El a îngheţat un an pentru că a fost plecat în Canada o perioadă, dar acum s-a întors, pentru că trebuie să termine şcoala şi să se apuce de treabă”, a declarat, pentru Adevărul, Leonard Doroftei.

Liceul pe care l-a absolvit Alexandrul Doroftei este unul dintre cele mai bine cotate din Prahova, poate chiar pe primul loc, la concurenţă cu Colegiul “Al. I. Cuza” şi “Jean Monnet” (Pedagogic) din Ploieşti.

În sesiunea iunie - iulie a Bacalaureatului din 2017, în Prahova s-au înscirs puţin peste 5000 de candidaţi, dintre care 4.438 din promoţia curentă, iar restul din promoţiile anterioare. Cei 700 de elevi care au terminat liceul anii trecuţi, dar care nu au trecut BAC-ul odată cu colegii lor, nu vor susţine probele la toate materiile, ci doar la cele la care nu au reuşit să obţină nota 5.

Conform calendarului examenului, luni, pe 26 iunie, are loc proba scrisă la Limba şi literatura română. Miercuri, pe 28 iunie, este programată proba scrisă obligatorie a profilului, iar vineri, pe 30 iunie, proba scrisă la alegere a profilului şi specializării.