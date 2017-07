Fostul deputat PSD Vlad Cosma, acuzat de coruperea alegătorilor. Rechizitoriu: campanie electorală finanţată prin mecanisme „evazioniste“

În ultimul dosar deschis pe numele lui, Vlad Cosma este acuzat de coruperea alegătorilor, faptă comisă – susţin procurorii - în timpul campaniei electorale din 2012, an în care câştiga detaşat alegerile în colegiul din zona Mizil din Prahova, colegiu care până atunci aparţinuse lui Adrian Năstase.

În prezent Vlad Cosma este inculpat în dosarul Hidro Prahova (aflat încă în faza de urmărire penală), alături de tatăl său, de Sebastian Ghiţă, dar şi de alte nume sonore care duc spre anturajul şi familia fostului premier Victor Ponta. De asemenea, Cosma Jr, este inculpat, condamnat pe fond de Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie, la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar de corupţie în care a fost găsit vinovat de trafic de influenţă. În aceeaşi cauză este condamnat la închisoare şi Răzvan Alexe, un personaj care apare aproape ca o umbră în preajma lui Cosma Jr. şi pe care îl regăsim ca denunţător într-o lungă serie de dosare instrumentate de procurorii ploieşteni.

După o aparentă linişte pe “piaţa” anchetelor cu politicieni, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (PCA) anunţă, la începutul lunii iunie, că juniorul familiei a fost trimis în judecată în cel de-al treilea dosar penal sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Un al patrulea dosar deschis pe numele lui Vladuţ Cosma, în care este acuzat de coruperea alegătorilor, a fost declinat spre instrumentare de PCA către o structură de Parchet locală, şi anume Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.

Cum şi-a construit cariera de deputat

În urmă cu trei ani, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, era înregistrat dosarul 427/P/2014, instrumentat iniţial de procurorul Mircea Negulescu. Ancehta a fost demarată în urma unui denuţ făcut de un om de afaceri cu cetăţenie belgiană, Lucian Petrică Uşurelu, administrator până în 2014 al societăţii SC ALLIANSO BUSINESS PARK SRL. Conform rechizitoriului întocmit în cauză, Uşurelu recunoaşte în faţa anchetatorilor că Vlad Cosma, însoţit de Răzvan Alexe, a venit la sediul societăţii şi i-au propus să ofere o sponsorizarea pentru campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul 2012.

„La o dat[ neprecizată din perioada ianuarie - martie 2012, la sediul SC Allianso Business Park SRL din..., s-au prezentat inc. Cosma Vlad Alexandru, la acea data reprezentant al organizaţiei de tineret a PSD Prahova si inc. Alexe Razvan, care au luat legătura cu inc. Usurelu Petrica Lucian, administrator al societăţii la acea dată si i-au solicitat sa finanţeze campania electorala pentru alegerile locale ce urma sa aiba loc in vara anului 2012. Cu ocazia discuţiilor, inc. Usurelu Petrica Lucian le-a comunicat celor doi ca nu poate finanţa campania electorala din fondurile societăţii întrucât, nu este singurul administrator al societăţii si celalalt administrator nu ar fi de acord cu aceast- finanţare.

În aceste condiţii, inc. Cosma Vlad Alexandru si inc. Alexe Razvan, împreuna cu inc. Usurelu Petrica Lucian, în scopul disimulării sponsorizării campaniei electorale, au stabilit să încheie un contract fictiv de lucrări, fără a stabili la acel moment alte detalii, respectiv suma sau societatea comerciala pe care o vor folosi în activitatea infracţională”, se arată în rechizitoriul procurorului de caz.

Alexe, omul din umbră

Conform aceleiaşi surse, pentru a ascunde fapte ilicită s-a folosit un lanţ de societăţi de tip fantomă, deschise pe numele unor cetăţeni străini (sârbi şi greci), dar în realitate coordonate de Răzvan Alexe, iar în acest circuit finanicar a fost introdus şi societatea administrată de Petrică Uşurelu.

“(…)inculpaţii trimişi în judecata au alcătuit un sistem evazionist şi de spălare a banilor, prin utilizarea unor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în acest scop, şi administrate în drept de către cetăţeni străini ( în principal greci şi sârbi ), iar pe de alta parte, în perioada analizata, aceştia au cooptat în circuitele bancare ilicite mai multe societăţi viabile, printre care si SC Allianso Business Park SRL, cercetata în prezenta cauza, generând un prejudiciu total de ordinul zecilor de milioane de lei (…).

De asemenea, se impune evidenţierea faptului ca, pilonii schemei "evazioniste" si "de albire" a banilor astfel rezultaţi sunt societăţile inculpate: (…) toate din jud. Prahova, controlate de inc. Alexe Razvan şi alte persoane din anturajul sau. În fapt, deşi aceste societăţi nu funcţionau la sediul social declarat, nu aveau angajaţi sau baza materială necesare realizării de lucrări, şi au achitat obligaţii derizorii către bugetul de stat, prin conturile lor bancare au fost rulate sume importante de bani, de ordinul zecilor de milioane”, se menţionează în rechizitoriu.

Cosma Jr. nu recunoaşte faptele şi acuză că declaraţiile au fost date împotriva lui, prin constrângere şi ameninţare

Audiat de procuror, Vlad Cosma nu a recunoscut faptele care i se impută, dar a refuzat să fie testat cu aparatul poligraf. Mai mult, Cosma Jr. a susţinut în timpul auidierilor că toate acuzaţiile care i se aduc se bazează pe declaraţii obţinute sub presiunea şi la sugestia procurorului de caz.

„...a fost prezent la sediul Allianso Business Park în luna aprilie 2012, însa în altă conjunctură decât cea reţinuta, nepurtând nicio discuţie cu Usurelu Petrica Lucian despre finanţarea campaniei electorale, singura solicitare în acest sens fiind de punere la dispoziţie a unei hale din incinta societăţii pentru ambalarea de produse promoţionale legale pentru campania electorala din anul 2012.

Susţinerile inculpatului urmează a fi inlaturate, fiind în contradicţie cu ansamblul materialului probator, respectiv denunţul inc. Usurelu Petrica Lucian ( chiar daca a fost retractat uletrior de acesta ), declaraţiile parţiale ale inc. Uşurelu Petrica Lucian şi declaraţiile martorului XXX, din care rezultă fără echivoc ca inc. Cosma Vlad Alexandru a solicitat împreuna cu inc. Alexe Razvan fonduri pentru finanţarea ilegala a campaniei elecotrale, sumele urmând a fi transferate prin intermediul SC XX SRL, pe baza unor documente nereale.

De asemenea, inc. Cosma Vlad Alexandru a susţinut ca, prezenta cauza reprezintă o cercetare abuziva a procurorului de caz de la acea dată, bazată pe probe obţinute prin ameninţare sau constrângere”, se arată în documentul citat.

De remarcat este faptul că, deşi Uşurelu şi-a retras denunţul, iar alţi martori audiaţi în dosar au precizat că au fost constrânşi să facă acest lucru de procurorul de caz Mircea Negulescu, cel care a instrumentat iniţial cauza, dosarul a rămas în picioare şi a fost deferit justiţiei. În acest context, conform aceluiaşi rechizitoriu, procurorii din cadrul PCA Ploieşti au dispus “Disjungerea şi declinarea în favoarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, în vederea efectuării urmăririi penale faţă de XX, procuror în cadrul Parchetului de pe langa Judecătoria Câmpina (procuror în cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Ploieşti la data faptelor) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de cercetare abuzivă”, conform rechizitoriului.

Pe de altă parte, în acelaşi document se precizează că s-a decis „Disjungerea şi declinarea în favoarea Parchetului de pe lânga Judecătoria Ploieşti în vederea efectuării urmării penale faţă de COSMA VLAD ALEXANDRU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de coruperea alegatorilor, prev. de art. 386, alin. 1 Cp”.

În prezent Vlad Cosma nu mai deţine nicio funcţie politică şi nici nu a mai candidat la alegerile din 2016, pentru un loc în Parlamentu României. I-a lăsat loc surorii sale, Andreea Cosma, care a ajuns deputat de pe un loc neeligibil, după ce mai mulţi colegi de partid s-au retras de pe listă invocând motive personale.