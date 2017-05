Femeie găsită moartă într-o casă arsă din temelii. Investigatorii au suspiciuni mari de crimă, dar Poliţia îl lasă pe principalul suspect să fugă

Suspiciunile au apărut după ce pompierii chemaţi la faţa locului să stingă incendiul au găsit în casa cuprinsă de flăcări cadavrul carbonizat al unei femei. Medicii legişti au confirmat, în urma examinării cadavrului, că femeia n-a murit din cauza incendiului, ci decesul s-a produs înainte.

Incendiul care ar putea scoate la iveală un posibil caz de omor s-a petrecut în comuna prahoveană Bătrâni. Focul a izbucnit la casă bătrânească aflată în proprietatea lui Gheorghe Beldiman în noaptea de 24 spre 25 mai, iar localnicii au fost cei care au alertat pompierii. Deşi fusese înştiinţat că-i arde locuinţa, proprietarul nici măcar nu s-a sinchisit să participe la stingerea flăcărilor, ba, mai mult, a fost total indiferent şi chiar i-ar fi mărturisit unui vecin că nu-l mai interesează absolut nimic.

După lichidarea incendiului, pompierii au fost cei care au descoperit, în casa din care au putut să salveze doar soba din teracotă, cadavrul carbonizat al unei femei. În urma anchetei de la faţa locului, specialiştii de la ISU Prahova au găsit dovezi că focul a fost pus intenţionat şi au alertat criminaliştii de la IJP Prahova.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova chiar în ziua de 25 mai, unde medicii legişti au decis că este nevoie de un examen histopatologic pentru a putea afla care este cu exactitate cauza decesului. Totuşi, surse apropiate de anchetă au precizat că victima nu are căile respiratorii arse, ceea ce i-a determinat să considere că decesul a survenit cu mult înainte de incendiu.

În plus, spun aceleaşi surse, pe ceea ce a mai rămas din trupul femeii nu au fost descoperite urme de violenţă, provocate cu un corp dur sau cu un cuţit, astfel că nu se poate preciza care ar fi arma crimei, în cazul în care vorbim despre un omor.

Medicii legişti de la Ploieşti aşteaptă acum rezultatele probelor trimise la analiză la Institutul de Medicină Legală din Bucureşti, pentru a da verdictul: femeia a fost ucisă sau a murit în urma unei afecţiuni medicale.

Din casa incendiată nu a mai putut fi salvată decât soba FOTO Diana Frîncu

Principalul suspect condamnat, în trecut, la închisoare pentru violenţă în familie

Indiferent care va fi rezultatul analizelor, Gheorghe Beldiman ar putea fi acuzat cel puţin de profanare de cadavre, iar dacă se va dovedi că tot el a fost cel care şi-a ucis partenera de viaţă, va fi acuzat şi pentru omor.

Bărbatul avea o relaţie cu posibila sa victimă, Mihaela Francisca Bengescu (54 de ani), de câteva luni, mai exact din luna februarie a acestui an, când s-au cunscut într-un sanatoriu. Au decis să aibă o relaţie împreună, mai ales că aveau un trecut comun. Ambii erau divorţaţi şi aveau copii din căsătoriile anterioare. Mihaela s-a mutat în comuna Bătrâni din judeţul Prahova în casa noului său iubit, iar vecinii spun că nu au observat nimic anormal în comportamentul noului cuplu.

Una dintre prietenele lui Gheorghe Beldiman a declarat că a fost invitată la locuinţa lui de la ţară să-i dea o mână de ajutor în grădină, şi nu a observant nimic ieşit din comun. Totul s-a schimbat în ziua de Sfinţii Constantin şi Elena, când prietena suspectului spune că a primit un sms de la acesta cu un mesaj foarte dubios: “Răul a fost făcut. Rugaţi-vă pentru sufletul meu!” . Femeia susţine că şi-ar fi sunat prietenul imediat, dar nici acesta şi nici partenera sa nu au mai răspuns la telefon, ceea ce o determină să creadă că ceva rău s-a întâmplat în noaptea de 20 spre 21 mai.

Un alt motiv care le dă de gândit anchetatorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova este faptul că Gheorghe Beldiman are antecedente violente, fiind condamnat, în luna martie a acestui an, de Judecătoria Vălenii de Munte, la 5 luni de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat de două fapte de violenţă în familie, victime fiind fosta soţie şi fiica sa. În plus, instanţa l-a obligat pe Beldiman la plata unor daune morale în valoare de 5.000 de lei către victimele sale.

Pentru că nu au deocamdată cauza morţii, procurorii sunt cu mâinile legate. Au deschis pentru moment un dosar de urmărire penală pentru moarte violentă şi distrugere cu posibilitatea ca încadrarea juridică să fie schimbată, în omor, în cazul în care medicii legişti vor anunţa că Mihaela Francisca nu a murit de moarte naturală.