Elevul olimpic care l-a pus în încurcătură pe Klaus Iohannis. Preşedintele ar fi trebuit să-l determine să râmână în ţară: „Mi s-a părut puţin ambiguu răspunsul“

Răspunsul preşedintelui ar fi trebuit să-l determine pe Cătălin să rămână în ţară după finaizarea studiilor, însă elevul s-a declarat nemulţumit de explicaţiile primite de la cel mai important om în stat.

“Mi s-a părut, în general, puţin ambiguu răspunsul. Eu, sincer să fiu doream ceva mai cu seamă concret. Mi s-a părut un răspuns foarte general, nu s-a spus ceva concret, nu au fost nişte puncte clare. Ce trebuie să facem, ce trebuie să urmăm şi traseul până la reuşită”, a declarat Cătălin Brănoiu, referindu-se la răspunsul primit de la preşedintele Klaus Iohannis.

Elevul Colegiului Al.I Cuza din Ploieşti l-a întrebat pe şeful statului, în timpul dezbaterilor care au avut loc la Univeristatea Petrol-Gaze, “ce schimbări ar trebui să se întâmple în România în următorii ani, care să mă facă pe mine sau pe alţi tineri să aleagă un loc de muncă în România în defavoarea unuia din străinătate”.

La această întrebare, şeful statului a răspuns printr-un îndemn adresat tinerilor în general şi anume să rămână în România pentru ca împreună să facă o ţară nu perfectă, dar mai bună.





“Locurile de muncă în special pentru tineri sunt o preocupare pe care o am nu doar eu, o avem foarte mulţi în Uniunea Europeană. (…) Şomajul este sub control în momentul acesta în UE, cu rezultate diferite. La noi am ajuns la un şomaj de sub şase la sută, alţii au un şomaj de peste zece la sută încă, dar sunt ţări care au un şomaj al tinerilor de 40 la sută, până şi România are un şomaj în rândul tinerilor de câteva ori mai mare decât şomajul general. Nu m-aş baza pe statistici pentru că de multe ori nu sunt chiar accurate. Cred că 25 la sută este şomajul în rândul tinerilor de la noi, în realitate este posibil să fie chiar mai mare. Şi atunci, pe bună dreptate, tinerii îşi pun problema: ok, studiez aici, dar după terminarea studiilor unde lucrez. Unul din răspunsurile pe care mulţi tineri şi-l dau este să nu studieze în România şi să-şi caute de lucru în altă parte, ceea ce este păcat. Înainte să ajung în politică am fost dascăl mulţi ani şi am discutat de nenumărate ori cu elevi de-ai mei cum este mai bine, să rămână în ţară sau să plece, iar răspunsul lor a fost invariabil să rămână în ţară. Întrebarea a doua era ce facem aici? Trebuie să ne străduim cu toţii, în primul rând trebuie facilitată intrarea pe piaţă. Cineva cu experienţă de zece ani găseşte foarte uşor un loc de muncă, cineva care este tânăr absolvent găseşte destul de greu un loc de muncă. Deci acest tratament uşor discriminatoriu ar trebui eliminate. Trebuie construită o politică a statului care să încurajează antreprenorii să angajeze tineri. Pe de altă parte, cred că şi aici se aplică un principiu care dă rezultate frumoase peste tot şi anume principiul meritrocraţiei. Dacă reuşim încet, încet să evaluăm oamenii în baza meritelor, asta înseamnă pentru tineri în baza rezultatelor muncii prorpii şi nu în baza unor cunoştinţe, relaţii atunci cu siguranţă şi tinerii vor fi priviţi ca o resursă extrem de imortantă pentu România. (…) Eu sunt de părere că nu trăim într-o ţară perfectă şi niciodată nu o să trăim într-o ţară perfectă, dar dacă rămânem aici şi ne străduim împreună cu siguranţă vom reuşi să o facem mai bună”, i-a răspuns Iohannis elevului.

Cătălin Brănoiu, în prezent elev în clasa a X-a, la unul dintre cele mai presigioase colegii din Prahova, este pasionat de chimie şi informatică şi a declarat că este încă nehotărât dacă îşi va continua studiile în ţară sau va alege drumul străinătăţii pentru a se specializa în domeniul cercetării fie în SUA, fie în Marea Britanie. A participat la un concurs naţional de proiecte în domeniul chimiei şi a câştigat, împreună cu colegul şi prietenul său Costin Dan, cu o lucrare pe tema reciclării deşeurilor electronice, axată pe recuperarea aurului, dar şi a altor metale valoroase din ele. Cătălin a precizat că aştepta de la preşedintele ţării un răspuns mai concret care să-l determine să aleagă să rămână în România, însă nu s-a întâmplat întocmai.

“Iniţial am spus că am anumite ezitări cu continuarea studiilor aici în ţară şi acelaşi lucru referitor la alegerea unui loc de muncă aici sau în străinătate. Iar asta poate fi aplicat nu doar la mine, ci şi la alte persoane. Întrebarea s-a referit la ce schimbări ar trebui să se întâmple în România în următorii ani, care să mă facă pe mine sau pe alţi tineri să aleagă un loc de muncă în România în defavoarea unuia din străinătate. Cu toţii ştim această problemă a României cu foarte multe minţi luminate care aleg să muncească în altă ţară. Răspunsul dumnealui a fost referitor la o mobilizare generală, că toată lumea ar trebui să facă câte ceva ca să ajungem la un stadiu în care să nu mai plece lumea din ţară. Mi s-a părut, în general, puţin ambiguu răspunsul. Eu, sincer să fiu doream ceva mai cu seamă concret. Eu consider că mai avem o cale lungă ca şi ţară până la acest rezultat bun. Consider că ar trebui să se investească ceva mai mult în învăţământ, să fie unul de calitate, să ne stimuleze, să ne dorim să învăţăm şi să performăm. Toate serviciile de la nivel local şi naţional să fie bune astfel încât să ne dorim să rămânem aici, iar piaţa de muncă să crească şi să fie cât mai multe locuri de muncă disponibile în toate domeniile. Mi s-a părut un răspuns foarte general, nu s-a spus ceva concret, nu au fost nişte puncte clare. Ce trebuie să facem, ce trebuie să urmăm şi traseul până la reuşită. Atâta timp cât nu se face o schimbare în România, sincer să fiu aş dori să plec afară, ori undeva în SUA sau în Marea Britanie pentru că am ajuns la un grad foarte înalt al limbii engleze şi cam acolo m-aş descurca cel mai bine. Mi-aş dori ca sistemul de învăţământ să fie unul mai performant şi în general totul să se schimbe înspre bine, adică să fiu mândru că sunt român, să mă simt bine în ţara mea. Să se schimbe de la infrastructură până la tot contextul economic”, a declarat Cătălin.

Întrebat ce crede că-i lipseşte României pentru a răspunde aspiraţiilor tinerilor de vârsta lui şi ce-I lipseşte lui ca să rămână în ţară, Cătălin a spus că “În general lipseşte voinţa, voinţa poporului să facă ceva pentru propria ţară. Românii sunt aşa, delăsători, deşi ne dorim să facem ceva, nu ne mobilizăm să facem o schimbare, din păcate. Eu sunt un foarte mare patriot, chiar îmi pare rău că spun chestiile acestea, dar tot mai sper că voi rămâne în ţară. Îmi doresc să fie ceva care să mă facă să rămân aici”, a explixat elevul.

Cătălin Brănoiu a fost invitat alături de alţi elevi olimpici din Prahova la la dezbaterea “Oraşele României la 100 de ani de la Marea Unire”, eveniment organizat de administraţia publică locală din Ploieşti în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze. Invitat de onoare al dezbaterii a fost preşedintele Klaus Iohannis care a acceptat să răspundă la o serie de întrebări adresate de spectatorii prezenţi în sală.