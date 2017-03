Elevii de la Colegiul I.L Caragiale Ploieşti au luat lecţii de viaţă de la condamnaţii pentru omor şi trafic de droguri. „Oricine poate ajunge aici, chiar şi accidental“

Chiar dacă au fost condamnaţi pentru fapte extrem de grave, de la omor, tentativă de omor calificat şi până la trafic de droguri, cei opt deţinuţi le-au explicat tinerilor că abia acum, după ce au executat o bună parte din pedeapsă, şi-au dat seama cât de valoroasă este libertatea şi că părerile de rău nu aduc înapoi anii pierduţi în detenţie.

“Recomandarea mea este să vă îmbogăţiţi cultura generală cu informaţii despre Codul Penal şi despre legislaţie în general. Oricine poate ajunge aici, în situaţia mea, chiar şi accidental. Eu am gestionat prost o situaţie tocmai pentru că nu am cunoscut legea la data faptelor. Nu am ştiut că, dacă închiriezi un spaţiu comercial, o hală, unor cetăţeni care fac acolo un lucru ilegal şi tu poţi fi acuzat de complicitate. Acum am aflat că necunoaşterea legii nu ne absolvă de pedeapsă. Este important, chiar esenţial ca în viaţă să ai un minim de cunoştinţe juridice şi să ştii că este suficient să fii la locul neptorivit la timpul potrivit te poate duce în spatele gratiilor. Chiar dacă tu cunoşti că cineva face trafic de droguri şi nu anunţi, eşti complicele traficantului şi poţi fi acuzat”, le-a explicat Dan, un om de afaceri condamnat pentru aderare la grup infracţional organizat.

Timp de două ore, elevii au ascultat poveştile de viaţă ale unor tineri care, din teribilism sau din cauza anturajului care i-a provocat să conducă o maşină chiar dacă nu aveau permis şi se aflau sub influenţa alcoolului, îşi petrec acum cei mai frumoşi ani în spatele gratiilor.





Elevii Colegiului I.L Caragiale din Ploieşti au primit lecţii despre Codul Penal din partea directorului adjunct al Penitenciarului Foto Diana Frîncu

“În loc să termin facultatea şi să-mi trăiesc visul, să studiez geo-chimia, am ajuns la închisoare,” a spus Alex, un tânăr condamnat la 5 ani pentru trafic de influenţă. Acesta le-a explicat elevilor din Ploieşti că, din cauza sărăciei a acceptat să intre într-o afacere ilegală, fără să-şi dea seama de consecinţe. Alex a fost o perioadă intermediarul mitei oferită de colegii săi de grupă, care nu reuşeau să obţină note de trecere la examene, unor profesori din facultatea unde studiau.

Un alt deţinut le-a povestit adolescenţilor coşmarul prin care a trecut atunci când a început să consume droguri şi cum a ajuns să devină dealer de cannabis şi ulterior condamnat pentru trafic de droguri de risc.

Întâlnirea dintre elevii din Caragiale şi deţinuţii de la Ploieşti a avut un scop précis, a explicat Magdalena Toma, director adjunct al Penitenciarului Ploieşti, cea care se ocupă de educaţia psihosocială a persoanelor private de libertate, dar şi coordonatorul proiectului “Deţinuţi în ipostaza de model antiinfracţional”.

“Încă din 2004 implementăm acest program, iar Penitenciarul Ploieşti a fost pilot în derularea unor astfel de activităţi. Ele pot părea la început ciudate, însă după ce aceste întâlniri au loc, efectul asupra tinerilor şi efectul asupra conştientizării consecinţelor juridice care pot decurge dintr-un comportament superficial ajung în mintea copiilor. Aceste dezbateri au un impact deosebit atât asupra elevilor şi nu în ultimul rând asupra deţinuţilor pentru că şi ei se simt valorizaţi, importanţi. Chiar dacă au greşit şi sunt în detenţie, prin activitatea prin care ei o fac contribuie la reducerea delincvenţei în rândul tinerilor. Mesajul transmis de profesori, de părinţi, de specialişti în cadrul sălilor de clasă nu este atât de bine primit ca cel transmis de o persoană direct implicată, pentru că acea persoană vine şi răspunde unor întrebări cu sinceritate, autentic, îşi povesteşte propria trăire, propria încărcătură emoţională şi atunci mesajul acesta venit de la cineva care a experimentat acea situaţie este mult mai uşor şi mai bine perceput de tineri ”, a explicat Magdalena Toma.

Potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Ploieşti, începând cu anul 2004 şi până în prezent nu mai puţin de 3000 de elevi de liceu au fost implicaţi în proiect alături de 200 de deţinuţi. Elevii au fost selecţionaţi în program doar la solicitarea expresă a profesorilor şi cu acordul părinţilor, scopul proiectului fiind reducerea delincvenţei juvenile.