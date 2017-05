Dramă pentru o mamă din România. A mers la executorul judecătoresc cu fetiţa de mână ca s-o predea tatălui ei, cetăţean italian

Fetiţa a refuzat însă categoric să plece din România împreună cu tatăl său, Emiliano Bontempi, astfel că procedura de executare silită a fost amânată cu trei luni de zile.

Coşmarul italian

Coşmarul Irinei începe exact în urmă cu şase ani, atunci când a rămas însărcinată în Italia, cu un cetăţean italian cu care avea o relaţie de câţiva ani. Pentru că a avut o sarcină dificilă, femeia a trebuit să renunţe la serviciu, astfel că, inevitabil, între cei doi soţi au apărut discuţii legate de bani. Conflictul a degenerat, iar Irinei i s-a sugerat că ar fi bine să plece din casă, chiar dacă se afla în ultimul trimestru de sarcină. Nefiind căsătorită cu Emiliano, Irina a considerat că nu are prea multe drepturi şi a acceptat coşmarul cât timp a putut.

“A început să mă facă să mă simt cât mai rău. Cu zece zile înainte să nasc a vrut să mă dea afară din casă. Atunci, dacă aş fi avut puterea fizică şi psihică aş fi plecat, dar am născut prematur, la şapte luni. Copilul a rămas exact o lună în spital şi părea că lucrurile mergeau pe un drum bună, însă când am ajuns acasă au început problemele şi mai grave. Nu mă lăsa să îngrijesc copilul, să-i dau să mănânce, să o spăl, să-i dau ceea ce medicii au decis să-i dau. Când i-am spus că vreau să plec, s-a prefăcut că schimbă atitudinea, dar a mers la o asistentă socială. Când s-a făcut ancheta socială nu a făcut altceva decât să mă insulte pe mine, nici nu pot să reproduc ce mi-a zis. Am început să mă agit în faţa ei, iar când a văzut asta mi-a spus că un copil atât de mic nu poate sta cu o mamă atât de agitată şi că trebuie să părăsesc casa. Când am întrebat cu cine va sta copilul, mi-au spus că va sta cu bunica. Asistenta socială a trimis o sesizare la Tribunalul din Milano şi de acolo a început totul” a explicat Irina Bucur.

Custodie comună

Autorităţile italiene au decis ca Protecţia Copilului să preia în custodie fetiţa, care a rămas sub tutela asistenţilor sociali o perioadă până ce părinţii îşi vor rezolva situaţia conflictuală şi vor putea dovedi că sunt capabil să îngrijească un minor.

„În 2011, dosarul nostru a ajuns la Tribunalul din Favia după trei ani. S-a decis atunci să scoată copilul de sub tutela asistenţilor sociali şi să ne-o dea nouă în custodie comună. Eu o aveam trei- patru zile pe săptămână şi trei-patru zile el. Mi-au impus să-mi închiriez un apartament, să-mi cumpăr o maşină pentru a putea să fac naveta între domiciliul meu şi cel al tatălului pentru a-mi transporta copilul. O distanţă de 25 de km”, povesteşte Irina Bucur.

Fotografii cu fetiţa dezbrăcată în baie

Femeia susţine că în tot acest timp, din cauza situaţiei în care se afla, a pierdut două locuri de muncă aşa că a decis să se întoarcă pentru o perioadă în România, dar cu acordul tatălui.

Am venit în România cu acordul lui, dar nu ne-am mai întors . Am mers imediat la Poliţie aici la Ploieşti. Am făcut sesizare, le-am povestit prin tot ceea ce am trecut în Italia şi ce mi-a povestit fetiţa. Lucruri cu tentă sexuală. Eu am găsit în casa la el doi saci cu CD-uri cu filme foarte ciudate şi alte obiecte foarte ciudate. Eu le-am găsit ascunse. Ce comportament avea faţă de copil? De exemplu, odată a luat o fotografie, pe care i-am făcut-o eu după o băiţă, şi a aşezat-o pe un dulap la el în baie. Mi s-a părut foarte ciudat de ce a ales-o tocmai pe aceea dintre toate fotografiile care erau şi de ce în baie. Acum ultimul lucru...eram în pat în casă la mine, a intrat pe sub pătura cu care eram învelită şi a început să se frece de mine şi să mă sărute cu limba. Eu am rămas blocată şi în câteva secunde a trebuit să înţeleg ce se întâmplă, fără să o sperii. Am întrebat-o ce joc este acesta şi mi-a spus că este un joc pe care îl face cu tatăl ei”, povesteşte Irina Bucur.

Coşmarul românesc

Din păcate toate aceste necazuri aveau să culmineze cu decizia italianului de a-şi acuza fosta iubută de răpire internaţională. În septembrie 2016, Tribunalul Bucureşti dă o sentinţă favorabilă mamei şi îi permite Irinei Bucur să rămână în România alături de fetiţa ei. Decizia nu a fost una definitivă, iar Emiliano Bontempi o contestă cu succes la Curtea de Apel Bucureşti.

Irina încerca să-i explice fetiţei ei că totul se va finaliza cu bine FOTO Diana Frîncu

El a făcut un recurs, iar după două săptămâni Curtea de Apel Bucureşti a decis să plec cu copilul în Italia. Cu foarte multe cheltuieli de judecată, cu amenzi, cu foarte mulţi bani. Astăzi eu trebuie să dau copilul ca pe un pachet unui tată care a făcut atâtea, care are probleme serioase. Am adus la dosar dovezi din Italia, mărturii de acolo, ale oamenilor care l-au cunoscut pe el, chiar şi de la preotul din sat, ale unui psiholog care ne-a văzut. Pur şi simplu cred că judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti nu le-au citit. Nu cred că au luat în calcul aceste mărturii. Fetiţa a ştiut întotdeauna ce se întâmplă pentru că din cauza tatălui noi ne vedeam foarte puţin, ei îi era frică să-mi spună că mă iubeşte. Îmi spunea asta pe ascuns, la ieşirea din cameră. Se întâmplau lucruri, enorm de multe lucruri, iar acum trebuie să-mi dau copilul care pur şi simplu nu vrea să plece. I-am explicat că trebuie să venim aici să spună ea dacă doreşte sau nu. Este incredibil pe ce trebuie să treacă un copil nevinovat. Nişte judecători decid viaţa unui copil fără să cunoască unde ajunge, cum este crescut, ce i se poate întâmpla. Mă întreb dacă acei judecători sunt responsabili de ceea ce au făcut”, mai spune Irina.

Ce a decis executorul judecătoresc

Vineri, la biroul executorului judecătoresc, Irina şi fiica ei de doar şase au, au venit împreună, de mână, fără să aibă certitudinea că peste o oră vor mai putea fi împreună. Sentinţa de la Curtea de Apel Bucureşti este una definitivă şi executorie.

Totuşi prevederile Codul de Procedură Civilă din România le-a mai dat o şansă să rămână alături câteva luni şi asta pentru că fetiţa a refuzat categoric să plece împreună cu tatăl său, prezent şi el, vineri, la Ploieşti în faţa executorului.

Emiliano Bontempi (cu rucsac în spate) a venit la biroul executorului judecătoresc însoţit de avocatul său român FOTO Diana Frîncu

„Executorul judecătoresc la acest moment a constatat refuzul categoric al minorului de a o părăsi pe debitoare, în speţa de faţă pe mamă şi spun eu, mai mult decât atât, a constat că minorul avea o aversiune faţă de creditor, faţă de cetăţeanul italian. S-a întocmit un proces de constatare în acest sens. Copilul pentru moment a rămas la mamă în România şi nu va părăsi această ţară. Urmează ca reprezentanţii de la Protecţia Copilului să înainteze către instanţa de judecată o cerere, iar instanţa să stabilească un program de consiliere psihologică care nu va putea depăşi o perioadă de trei luni de zile. Cu siguranţă vom întreprinde şi alte demersuri pentru ca acest copil să rămână alături de mamă, dar pentru moment nu putem divulga alte acţiuni pentru că face parte din strategia noastră de apărare”, a explicat Cătălin Popescu, avocatul mamei.

Prezent la Ploieşti, Emiliano Bontempi, tatăl fetiţei, a refuzat să facă orice declaraţie pe marginea acestui caz.