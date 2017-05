Cum să cheltui banii publici: sute de coşuri de gunoi şi bănci abandonate în buruieni

O parte dintre băncile achiziţionate cu puţin timp înainte de Paşti au fost montate pe câmp, pe marginea unui drum judeţean, la doi kilometri distanţă de prima casă din sat. În plus, obiectele de mobilier urban a fost abandonate de administraţia publică şi sunt năpădite de vegetaţia care a crescut haotic în jurul lor.

Panait Constantin, viceprimarul comunei Berceni, a declarat că în total au fost cumpărate 200 de coşuri de gunoi personalizate şi 5 pubele cu roţi, pentru pentru care Primăria a cheltuit 83.000 de lei fără TVA.

Mobilierul stradal năpădit de vegetaţie FOTO Diana Frîncu

Pe lângă acestea, au fost achiziţionate şi 17 bănci din lemn cu picioare metalice, care au fost amplasate în parcul din centrul comunei, dar şi la intrare în localitate. Practic tot centrul comunei a fost împânzit cu aceste coşuri, unele montate la nici un metru distanţă de cele clasice, din plastic verde.

Un singur coş de gunoi personalizat a coastat 450 de lei fără TVA FOTO Diana Frîncu

“A fost o investiţie pe care ne-am permis-o. A fost aprobată în Consiliul Local, am avut un caiet de sarcini, am făcut licitaţie pe SEAP. Considerăm că este un lucru bun pentru Berceni să avem o comună curată. Cât despre băncuţele amplasate pe marginea drumului judeţean, în ultima vreme vegetaţia a crescut foarte repede şi nu am avut timp să cosim iarba. De obicei zona este foarte curată, drumul este foarte circulat şi pe jos, şi cu maşina, unii aleargă pe acolo. Avem un proiect să amenajăm acolo şi o pistă pentru bicilete, la anul, şi trotuare, într-un parteneriat cu Consiliulul Judeţean, pentru că acela este un drum judeţean. Răspunsul de la Consilul este favorabil, aşa că vom începe proiectarea şi execuţia mai întâi a trotuarului, şi apoi a pistei. Băncuţele au fost puse pentru a se odihni cei care circulă pe acolo”, a declarat viceprimarul Panait.

Tot centrul comunei Berceni, împânzit de coşurile de gunoi personalizate FOTO Diana Frîncu

Conform acestuia, un singur coş de gunoi a costat 450 de lei fără TVA, iar o bancă a costat 380 de lei fără TVA. Cât despre preţul coşurilor de gunoi, viceprimarul spune că acestea au fost ofertele primite prin achiţie publică prin SEAP, iar societatea Lavitex din Breaza a avut oferta cea mai convenabilă.