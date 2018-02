Calvarul unor medici de top basarabeni care încearcă să se angajeze în România

În timp ce spitalele din România se confruntă de ani de zile cu o criză acută de specialişti, mai ales în medicina de urgenţă, legislaţia statului român nu permite doctorilor străini să lucreze la noi decât ca medici cu competenţe limitate. Dacă în ţările din care provin au competenţe depline, în România n-au dreptul să facă intervenţii chirurgicale, să pună un diagnostice sau să prescrie reţete, ci doar să asiste sau să ajute medicii români.



Pentru a avea dreptul să profeseze în România ca medic specialist, străinii sunt obligaţi să respecte proceduri birocratice care se prelungesc chiar şi un an de zile. În tot acest timp, pacienţii români nu pot beneficia de cunoştinţele doctorilor străini. Aceştia sunt trataţi în spitalele autohtone, pâna la echivalarea studiilor, ca simpli asistenţi medicali.



Povestea a doi doi medici din Republica Moldova care vor să se angajeze la Spitalul de Pediatrie din Ploieşti nu face decât să confirme faptul că autorităţile din România nu fac eforturi pentru a facilita accesul specialiştilor în unităţile medicale.



60 de medici în subordine la Chişinău



Valeriu Chiţan şi Natalia Buzatu încearcă încă din 2017 să profeseze conform competenţelor lor la Spitalul de Pediatrie din Ploieşti. La Chişinău, Valeriu Chiţan era specializat în ortopedie pediatrică, microchirurgie şi traumatologie, şi a fost Şeful Serviciului de Traumatologie din cadrul Spitalului de Pediatrie din Chişinău.

Natalia Buzatu a lucrat în ţara natală ca specialist în anestezie-terapie intensivă pediatrică, fiind şefa Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului de Pediatrie „V. Ignatenco“ din Chişinău, unde a avut 60 de medici în subordine. Şi-au câştigat un renume peste Prut şi respectul a sute de părinţi, fiind numiţi Dumnezeii copiilor.



Cei doi medici basarabeni au ajuns în România la finalul anului trecut, la invitaţia directorul Spitalului de Pediatrie din Ploieşti, Cătălin Vişean. Acesta a declarat că ani de zile spitalul de copii din Ploieşti s-a confruntat cu o lipsa de specialişti în medicină de urgenţă pediatrică, motiv pentru care mergea des în ţară la congrese pentru a încerca să convingă medici să vina să lucreze la Ploieşti.



Cătălin Vişean, managerul Spitalului de Pediatrie Ploieşti FOTO Diana Frîncu

„Momiţi“ la Ploieşti după un congres medical



„În anul 2016, la Spitalul de Pediatrie din Ploieşti nu aveam deloc medic ATI şi mergeam peste tot să caut, la tot felul de congrese medicale din ţară. Împărţean cărţi de vizită tuturor. Din anul 2017, am reuşit să ne revenim puţin şi asta pentru că, odată cu postul, medicul primea din partea administraţiei locale ploieştene un apartament, o locuinţă de serviciu. Aşa am reuşit, de exemplu, să aducem un medic cardiolog“, a declarat Cătălin Vişean, managerul spitalului din Ploieşti.



Vişean a declarat că, tot la un congres medical, l-a întâlnit pe unul dintre cei doi medici moldoveni care au ajuns acum la Spitalul de Copii din Ploieşti.



„Anul trecut m-a sunat domnul doctor Chiţan. Îi dădusem cartea mea de vizită la un congres care a avut loc la Cluj. M-a întrebat dacă mai este valabilă invitaţia si de atunci a început toată nebunia. Spitalul nostru a organizat anul trecut un concurs pentru ocuparea a trei posturi de medici cu competenţe limitate. La concurs s-au prezentat trei candidaţi, dar au promovat doar doi, domnul Chiţan şi doamna Buzatu, ambii din Chişinău“, a explicat managerul Vişean.



Subordonaţi unui medic „cu parafă“



Vişean a mai povestit că cei doi medici sunt specializaţi în chirurgie şi ATI, dar că la unitatea medicală de la Ploieşti nu pot fi decât ajutoare de medic, sub îndrumarea unui doctor cu parafă român.



„Ei ajută, dar nu pot pune diagnostic, pot intra în sala de operaţie, dar sub supravegherea unui medic. Au competenţe limitate, este ca şi când ar fi terminat doar facultatea de medicină, dar nu au nicio specializare, niciun rezidenţiat. Din câte cunosc eu, doamna doctor Buzatu era la Chişinău şefa Unităţii de Primiri Urgenţe şi avea în subordine 60 de medici, în timp ce noi aici la Ploieşti suntem 35 cu toţii“, a mai spus Vişean.



Cei doi medici din Republica Moldova se află acum în procedură de echivalare a studiilor în România, iar demersurile sunt de durată. „Acest proces poate dura până la 90 de zile, conform normelor privind recunoaşterea diplomelor de studiu. Nu putem spera decât că acest termen sa fie cât mai scurt, poate până la jumătatea acestui an“, a adăugat Vişean.



Perioade lungi de aşteptare



Directorul Spitalului de Pediatrie Din Ploieşti mai spune că echivalarea studiilor nu reprezinta decât primul pas în drumul medicilor moldoveni de a putea activa ca specialist chirurg, respectiv specialist în anestezie şi terapie intensivă.



„Pentru ca doctorii Valeriu Chiţan şi Natalia Buzatu să poată să practice medicina ca specialişti la noi, spitalul din Ploieşti va trebui să organizeze un nou concurs pentru ocuparea posturilor de chirurg si ATI, în prezent vacante. Pentru organizarea concursului avem nevoie de înca două luni. În primul rând, trebuie să publicăm anunţul în revista «Viaţa Medicală», apoi trebuie să aşteptăm alte 30 de zile de la data publicării anunţului pentru a putea organizaexamenul efectiv“, susţine Vişean.