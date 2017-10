Încurcătură cu banii publici. Zeci de profesori au rămas fără salarii. Primar: „Mai am doar 5.000 de lei să plătesc profesorii“

În această situaţie se regăsesc cel puţin 40 de cadre didactice din comunele Lapoş şi Salcia, unele dintre cele mai sărace localităţi din Prahova.

Edilii din cele două comune susţin că bugetul alocat de autorităţile centrale pentru plata salariilor profesorilor a fost mult mai mici în comparaţie cu nevoile din teren, astfel că, începând cu luna octombire, dascălii nu şi-au mai primit banii.

"Ar însemna deturnare de fonduri"

“Referitor la plata salariilor din învăţâmânt, până în momentul de faţă nu am avut probleme. problemele au apărut luna aceasta, pentru că în semestrul al II-lea, dat fiind sumele insuficiente, am solicitat la Finanţe redistribuirea, respectiv diminuarea sumelor din semestrul al IV-lea şi majorarea sumelor din semestrul al III-lea ca să achităm salariile profesorilor. În momentul de faţă pentru semestrul al IV-lea nu mai avem sume, motiv pentru care am cerut suplimentarea şi alocarea banilor de la Direcţia de Finanţe Prahova şi aşteptăm rezolvarea situaţiei, care sperăm să fie cât mai curând” a declarat Liliana Felicia Crangea, inspector în cadrul Primăriei Lapoş.





Liliana Crangea, inspector în cadrul Primăriei Lapoş FOTO Diana Frîncu

Inspectorul a declarat că legea Educaţiei permite autorităţilor locale să asigure cofinanţarea plăţii salariilor, însă veniturile la bugetul local în comuna Lapoş sunt prea mici pentru acest efort financiar. Crangea a precizat de asemenea că la primăria din comuna Lapoş s-a aplicat legea 153/2017, care se referă la mărirea salariilor angajaţilor din administraţia publică, dar că acest aspect nu a afectat plata salariilor din învăţământ pentru că “sume pentru plata profesorilor vin special din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, iar noi nu putem să facem altceva cu aceşti bani. Ar însemna deturnare de fonduri”.

"Am rămas descoperiţi"

Dumitru Constantin Ţârlea, primarul comunei Lapoş, susţine că din anul 2012, de când se află la conducerea administraţiei publice locale, nu s-a mai confruntat cu o astfel de situaţie.

Dumitru Ţîrlea, primarul comunei Lapoş FOTO Diana Frîncu

“Cunoaştem problema cu care se confruntă conducerea şcolii. Am primit solicitare din partea dumnealor pe care am înaintat-o la Direcţia de Finanţe Prahova pentru a ne aloca sume şi a rezolva această problemă. S-a ajuns aici pentru că s-a cerut în trimestrul al III-lea suplimentarea cu sume din trimestrul al IV-lea şi acum am rămas descoperiţi, dar gândesc că această situaţie se va rezolva”, a declarat Ţârlea.

Elevi puţini, bani puţini

Gheorghe Dragu, directorul şcolii din comuna Lapoş explică motivul pentru care anumite unităţi de învăţământ au ajuns în situaţia de a nu mai avea bani suficienţi pentru a-şi plăti proferorii pentru ultimele luni din acest an calendaristic. Potrivit acestuia suma de bani destinată plăţii salariilor profesorilor se calculează în funcţie de numărul de elevi înscrişi în şcoală, astfel, cu cât elevii sunt mai mulţi, şcoala primeşte bani mai mulţi, iar de multe ori nu se ţine cont de faptul că există diferenţe mari între salariul unui profesor debutat şi cel al unui profesor cu gradul I didactic.

Gheorghe Dragu, directorul şcolii din comuna Lapoş FOTO Diana Frîncu

“Se întâmplă acest lucuru pentru că suntem o localitate în care numărul de copii este mic, iar finanţarea per elev nu asigură în totalitate salariile cadrelor didactice mai ales acolo unde sunt profesori cu grade didactice I sau gradul II şi încadrarea este numai cu profesori calificaţi”, a declarat Dragu.

La şcoala din Lapoş, în anul şcolar 2017-2018 sunt înscrişi 120 de elevi, cu zece mai puţin faţă de anul trecut, iar la şcoala din localitate predau 18 profesori, iar o parte dintre aceştia au norme şi în alte unităţi de învăţământ.

Primarul din Salcia mai are 5000 de lei să asigure salariile profesorilor până la sfârşitul anului

În aceeaşi situaţie de la Lapoş se află şi comuna învecinată Salcia, unde pentru plata salariilor celor 17 profesori care predau la şcoală din localitate, primăria mai are în vistierie doar 5000 de lei până la sfârşitul anului.

Dan Boştină, primarul comunei Salcia FOTO Diana Frîncu

“ Şcoala a avut alocate, pentru salarii, 432.000 de lei, la începutul anului şi s-au cheltuit 427.000 de lei, astfel că au mai rămas 5000 de lei. S-a făcut solicitare să mutăm banii din trimestrul al IV-lea în trimestrul al III-lea, ceea ce am şi realizat şi am rămas descoperiţi cu suma de 150.000 de lei. Ne confruntăm cu o situaţie pe care nu putem să o rezolvăm noi pe plan local. Situaţia este cunoscută de Direcţia Finanţelor şi aşteptăm să ne ajute pentru a le da banii cadrelor didactice. Pot să vă spun că din 2000 de când sunt primar, o singură dată m-am mai confruntat cu situaţia asta, când la Primărie am stat trei luni de zile fără salarii. Dacă Finanţele nu or să aloce bani, altă soluţie nu avem pentru că din bugetul local nu putem să suportăm astfel de cheltuieli. Nu este vina noastră că s-a ajuns aici. Nu am luat banii de salarii să-I cheltuim în altă parte, că mulţi mai interpretează şi aşa”, a declarat Dan Boştină, primarul comunei Salcia.

Încurcătură

Boştină a precizat că bugetul pe un an întreg al comunei Salcia, unde mai trăiesc aproximativ 700 de persoane, nu i-ar ajunge să plătească profesorii nici măcar pe două luni. Mai mult, a adăugat acesta, tot Primăria decontează lunar cadrelor didactice care fac naveta pentru a preda la şcoala din Salcia, 11.000 de lei.

Profesorii din Salcia ar fi trebuit să primească salariul pentru luna septembrie în data de 9 octombrie, iar colegii lor care predau la şcoala din Lapoş, în data de 5 octombrie, însă nimeni nu poate preciza la această dată când se va rezolva această situaţie.

La Ploieşti, la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, instituţie care gestionează, printre altele, şi fondurile de salarii ale profesorilor, lucrurile nu sunt deloc clare. Dumitru Bejinariu, purtătorul de cuvânt al instituţiei, a solicitat un răgaz de timp pentru a lămuri aspectele semnalate de primarii din Lapoş şi Salcia, precizând că va oferi un punct de vedere în cel mai scurt timp.