VIDEO Zeci de gospodării inundate şi drumuri transformate în lacuri, în Argeş. Oamenii acuză autorităţile pentru  ineficienţa canalizării pluviale

Este cazul comunei argeşene Bascov, localitate limitrofă Piteştiului, unde locuitorii de pe stradaTrandafirului s-au trezit din nou, nici ei nu mai ştiu pentru a câta oară, cu grădinile şi curţile inundate. Oamenii dau vin pe autorităţile locale care, de ani buni, tergiversează amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale şi pe strada lor.

"Efectiv, Primăria Bascov refuză să se implice, cu toate că noi, cei de pe strada asta, am sezizat de multe ori că ne trezim inundaţi la fiecare ploaie. Cel puţin, zona de grădini, aflată în imediata apropiere a străzii, se transformă într-un lac, iar pe stradă, apa curge şuvoi. Cei de la Primăria Bascov sunt înr-o letargie, ridică din umeri de atâta timp, n-au nicio soluţie, deşi strada noastră e la 300 de metri de strada principală a oraşului", a mărturisit, pentru Adevărul, Vali Chipon, localnic.

"Au dat autorizaţie de construcţie pe două terenuri pe unde era cursul apei adunate din ploi şi acestea au fost încărcate cu pământ pentru a se construi case. Acum nu sunt in stare să remedieze problema care ne afectează pe toţi", spune un alt localnic.

Ce spune primarul

Primarul Comunei Bascov, Gheorghe Stancu, este de părere că lucrurile n-ar fi atât de grave precum relatează locanicii. Edilul dă vina pe localnici pentru că sistemul natural de scurgere a apei nu mai funcţionează.

"E vorba doar de câţiva metri inundaţi. Starda Trandafirului face parte din strda Baloteşti, care, jumătate ţine de noi, jumătate de Piteşti. Pe jumătatea noastră, s-au format alte şase străzi noi. Stradă Trandafirului, lungă de vreo 220 de metri, a luat naştere acum vreo şapte şi am trecut-o în domeniul public al Primăriei Bascov, la solicitatea locuitorilor din zonă. Am început să introducem canalizare, apă gaze, etc. Lucrările de canalizarea le-am finalizat abia în toamna anului trecut, în septembrie. Evident că după lucrări de canalizare, pământul se mai presează la ploi, se mai lasă şi atunci nişte inconveniente când plouă. În plus, în spatelele caselor, e un lac natural. Oamenii au înălţat în unele zone terenurile lor. Şi atunci, apa nu se mai scurge natural, ca înainte şi bălteşte. Noi am propus câteva soluţii, să preluăm apa din acel lac, doar că am avut nevoie de acord notarial de la fiecare proprietar, astfel încât să trecem conductele prin curţile lor. Numai că nu toată lumea e de acord cu asta", a declarat, pentru Adevărul, Gheorghe Stancu, primarul Comunei Bascov.

"Sperăm să rezolvăm într-o lună şi jumate, două luni"

Edilul promite că problema se va rezolva.

"Vom începe lucrăm pe strada respectivă, o pietruire uşoară, pentru că urmează asfaltarea. Starda aceasta face parte din cele 19 străzi pentru care noi organizăm licitaţie de modernizare prin asfaltare. Atunci vom face şi nişte şanţuri de preluare a apelor pluviale. Sperăm să rezolvăm preluarea apelor într-o lună jumate, două luni, iar pietruirea o facem în două săptămâni, maxim", a mai declarat primarul comunei Bascov, Gheorghe Stancu.

Probleme au fost nu doar la Bascov, După ploile din această săptămână echipajele ISU Argeş au intervenit, cu 11 autospeciale, 7 autocamioane, 4 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 16 motopompe şi peste 60 de pompieri, pentru evacuarea apei acumulate în urma precipitaţiilor, din gospodării, după cum urmează:

- în municipiul Piteşti: patru curţi şi două beciuri;

- în municipiul Câmpulung: o curte şi uh beci;

- în oraşul Mioveni: două beciuri;

- în oraşul Ştefăneşti: o curte şi două sedii de societăţi comerciale;

- în oraşul Costeşti: cinci case şi şase curţi;

- în comuna Călineşti: două curţi;

- în comuna Bradu: 18 curţi şi o casă;

- în comuna Căteasca: două curţi;

- în comuna Bascov: cinci curţi;

- în comuna Dârmăneşti:o curte;

- în comuna Ţiţeşti: o curte;

- în comuna Stâlpeni: şapte curţi, o casă şi 10 ha de teren;

- în comuna Poiana Lacului: o casă;

- în comuna Izvoru: cinci case şi cinci curţi.