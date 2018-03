VIDEO Imagini inedite cu un bursuc înzăpezit, filmate în Parcul Naţional Piatra Craiului

Imaginile cu bursucul înzăpezit au fost postate pe pagina de facebook a Romsilva.



”Bursucul, un animal deosebit de îngrijit, este un mamifer omnivor care se hrăneşte cu fructe, seminţe, larve sau ouă. Toamna îşi face provizii, pe care le depozitează în vizuină, pentru perioada iernii, când are o activitate redusă. Viezurii îşi construiesc vizuini complexe, la o adâncime de 2 metri, cu galerii lungi, de până la 8 metri, cu încăperi speciale pentru provizii”, precizează specialiştii.



Parcul Naţional Piatra Craiului, unul dintre cele 22 de parcuri naţionale şi naturale administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafaţă de 14.800 de hectare în judeţele Braşov şi Argeş, din care 10.860 de hectare păduri. Parcul are o zonă de protecţie de aproape 5.800 de hectare.