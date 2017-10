VIDEO Cum arată un videoclip românesc în limbaj mimico-gestual. Tânăra care traduce pentru surzi melodii celebre

Lavinia Chiţu are 26 de ani şi este o persoană fără nicio deficienţă de auz. Pentru că mama şi tatăl ei sunt surzi, a trebuit să înveţe limbajul semnelor de mică.

„Am fost mai degrabă nevoită să învăţ LMG, pentru a fi înţeleasă de părinţii mei, complet surzi, şi pentru a-i înţelege şi eu, la rândul meu, pe ei. Pot spune că părinţii sunt cei care m-au ajutat cel mai mult în această direcţie, pentru că de la ei am învăţat cel mai mult. De mică mi-am dat seama că este un limbaj destul de sărac şi mi-am dorit mereu ca atunci când voi creşte, să pot să fac ceva pentru ei. Când am ajuns mai mare, m-am implicat în organizarea unor concursuri pentru a le stimula pe aceste persoane să se dezvolte şi am încercat, în paralel, să mă perfecţionez, la rândul meu. Am făcut şi cursuri de specialitate, unde am luat nişte lecţii pe care eu oricum le ştiam, dar de care aveam nevoie mai mult formal. Am devenit persoană autorizată să traducă în LMG”, a mărturisit, pentru Adevărul, Lavinia Chiţu.

O activitate pe care nu oricine poate să o desfăşoare, chiar dacă, teoretic, oricine poate învăţa LMG.

„Limbajul propriu-zis se poate învăţa în trei-patru ani. Dar, ca să faci această meserie bine, trebuie să trăieşti printre surzi, să-i înţelegi înainte de toate şi abia după, să dezvolţi anumite lucruri. Degeaba ştii semnele, dacă nu ai unde să le practici. Apoi, trebuie să cunoşti aceste persoane, fiindcă au un comportament diferit de al nostru chiar şi prin simplul fapt că nu se aud pe ele însele, şi nu se aud între ele”, mai spune Lavinia.





Lavinia împrenă cu părinţii ei

Tânăra este de trei ani prezentatoare în limbaj mimico-gestual la postul local Absolut TV (Piteşti). Din dorinţa aceasta de a da o mână de ajutor, Lavinia s-a implicat în tot felul de activităţi. Cea mai recentă dintre ele a început în urmă cu trei luni, când a tradus, pentru prima dată în limbaj mimico-gestual românesc un videoclip.

„În afară se practică de ceva timp aşa ceva. În Occdient se traduc şi concertele live. S-ar putea face şi la noi aşa ceva, de ziua oraşului, de ziua comunei. Eu mă zbat şi încerc să fac asta, dicutând cu primarii, care nu toţi sunt deschişi. Pentru că la noi, până în vara acestui an nu se traduseseră în LMG nici măcat videoclipuri, m-am trezit într-o dimineaţă şi am zis: de ce să nu fac şi eu un blog, un site sau o pagină de Facebook, unde să traduc melodiile. Pentru că noi, oamenii auzitori ascultăm muzica şi ne transpunem în acea atmosferă, m-am gândit că la fel ar putea face şi aceste persoane care nu aud”, mai spune Lavinia.