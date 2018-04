Un militar are grijă zi de zi de un om al străzii: „Am găsit şase şobolani în salteaua în care dormea“

Irinel Bădulescu (40 de ani), militar la Batalionul 30 Vânători de Munte Dragoslavele din Câmpulung Muscel şi campion mondial şi antrenor la kickboxing (în 2016), are grijă de Sorin Barbu (47 de ani), zis Chinezu', un om al străzii care locuieşte de şapte ani într-o clădire dezafectată şi fără căldură de lângă unitatea militară. Bărbatul stă înconjurat de şobolani şi gunoaie şi, datorită militarului, a renunţat la alcool.

Sorin Barbu a lucrat 11 ani la Administrarea Domeniului Public (ADP) Câmpulung Muscel. Într-o seară, a băut cu nişte colegi, iar un alt coleg l-a pârât la conducere şi drept urmare a fost dat afară. Atunci a început declinul fizic şi moral, pe fondul consumului exagerat de alcool. Sorin Barbu nu a fost însurat şi nu are copii. Părinţii săi locuiesc într-un bloc mizer din Câmpulung Muscel, care a aparţinut cîndva Uzinei ARO, şi nu vor să mai audă de el. Mai are patru surori, dar acestea sunt stabilite în alte oraşe, la casele lor, şi nu se mai interesează de el. De când a fost dat afară de la ADP, bărbatul nu mai are niciun venit, nici măcar acte de identitate, şi trăieşte de pe o zi pe alta din mila oamenilor.

Irinel Bădulescu, militarul cu suflet mare şi Sorin Barbu

Destinul său l-a impresionat mult pe militarul Irinel Bădulescu, care a aflat de el în toamna lui 2017. Şi, de mai multe luni, Bădulescu face tot posibilul să-i ofere zilnic o masă caldă, i-a dat haine şi îl susţine din punct de vedere moral. Ba chiar a făcut şi unele reparaţii în aşa-zisul adăpost. Sorin Barbu are şi mai multe probleme de sănătate. Irinel Bădulescu l-a convins pe omul străzii să renunţe la alcool şi l-a convins să drămuiască fiecare ban.

„Condiţiile în care locuieşte, crâncene“

„Mereu am avut o slăbiciune pentru aceşti oameni. În copilărie am avut multe lipsuri, iar acum nu am foarte mult. Îmi place să ofer, nu fiindcă am prea mult, ci pentru că ştiu cum este să nu ai! Am început sa îl ajut şi să mă implic mai mult de aproximativ 6-7 luni. Sorin locuieşte lângă unitatea militară. Îl vedeam zilnic. Cel mai mult m-a impresionat faptul că el are un simţ al umorului foarte dezvoltat. Cu toate că e bolnav, în fiecare zi râde şi face glume. Condiţiile în care locuieşte sunt crâncene, nu are deloc căldură“, spune Irinel Bădulescu.

Sorin Barbu locuieşte de şapte ani în condiţii teribile, fără apă curentă, căldură şi geamuri

Tot Irinel Bădulescu mai spune că prima oară când a început să facă o schimbare pentru bărbatul fără locuinţă a fost anul trecut, când i-a făcut curat în „casă“. „Am fost cu soţia şi cu un tânăr elev de la mine de la antrenament. A durat două ore şi jumătate, a trebuit să îi aduc două saltele de acasă pentru a putea dormi mai confortabil. Am găsit şase şobolani în salteaua în care dormea. A spus că a fost muşcat mai demult de un şobolan. I-am făcut rost de o masă. La el merg aproape zilnic cu mâncare. Când merg dimineaţa, cumpăr cafea şi stăm de vorbă savurând cafeaua, iar el îşi fumează ţigara liniştit. Au început să simtă nevoia sa ajute şi câţiva colegi. Cineva mi-a adus nişte haine, au plătit de şase ori ciorba care o comand pentru el de la restaurant şi care costă 6 lei. Cred că suntem pe drumul cel bun şi se vor implica mai mulţi“, spune miliatrul.

”Am găsit şase şobolani în salteaua în care dormea”

Din cauza frigului teribil şi a condiţiilor mizere, Sorin Barbu s-a îmbolnăvit

De şapte ani într-o clădire dezafectată

Sorin Barbu locuieşte de mai bine de şapte ani pe strada Mărăşti din Câmpulung Muscel, în apropierea unităţii militare de vânători de munte, într-o clădire dezafectată a societăţii Edilul CGA, lipsită de utilităţi şi fără nici o sursă de încălzire. S-a născut în comuna Poienarii de Muscel, sat Groşani. Ultima oară s-a văzut cu cele patru surori ale sale acum 20 de ani.

După ce i-a curăţat şi dezinfectat adăpostul, Irinel Bădulescu i-a acoperit geamurile sparte ale camerei cu o folie specială. De Revelion, militarul a mers şi a stat aproape o oră alături de Sorin Barbu. „E o plăcere să vezi zâmbete, mulţumiri sincere, să stai cu acest om la masă şi să-l asculţi. Mâinile care ajută sunt mai sfinte decât mâinile care se roagă!“, spune Irinel Bădulescu.

Pentru Sorin Barbu, mesele calde sunt o raritate

Militarul e convins că lucrurile se pot schimba pentru omul fără adăpost. „L-am găsit beat şi nu l-am ajutat să se ridice. I-am spus să se ridice singur, pentru că el a băut, iar cei care-i dau băutură râd de el. L-am învăţat să-şi cumpere pâine, iar dacă vrea ţigări, să dea bani pe ele, ca să vadă ce înseamnă banii şi să aleagă dacă vrea să cumpere băutură şi ţigări sau mâncare. Pot să vă spun că a înţeles multe din ceea ce i-am spus şi Sorin ştie că dacă eu îl cert, o fac ca să-l învăţ de bine. Sper ca mai mulţi oameni să îl ajute şi poate chiar să îi găsească o locuinţă normală“, încheie Irinel Bădulescu.

Clădirea mizeră în care stă Sorin Barbu pare desprinsă dintr-un film horror