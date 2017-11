Un bărbat a murit după ce a sărit de la etajul cinci al Spitalului Judeţean Argeş

Pacientul în vârstă de 66 de ani era internat de trei zile pe secţia de Neurologie după ce suferise un atac vascular cerebral.





Colegii de salon spun că, dincolo de problemele fiziologice, omul nu părea în apele lui. Sâmbătă, bărbatul a urmărit când personalul medical nu se afla în preajmă şi s-a aruncat în gol. Nu a avut nicio şansă să supravieţuiască, după ce s-a lovit cu capul de beton. Medicii l-au găsit decedat.







"Am fost astăzi să văd pe cineva internat la Spitalul Judeţean Argeş. N-am luat liftul şi am urcat pe scări. Întâmplător, la etajul III, m-am uitat pe fereastră. Am văzut un barbat plin de sânge. Era mort. Am fost să anunţ şi aflaseră. S-a aruncat de dimineaţă de la etajul 5. Încă sunt în stare de şoc! Se pare că s-a certat cu fata lui. Dar moartea nu era soluţia chiar dacă era vorba de o cearta în familie!", a declarat Mihaela Fulgeanu Matei, unul dintre martori.







,,În continuare se fac cercetări pentru a se stabili împrejurările în care a survenit decesul", a declarat pentru Adevărul, agentul principal de poliţie, Mădălin Zamfir, purtătorul de cuvânt al IJP Argeş.