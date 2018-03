Soluţie pentru accesul la forăreaţa lui Ţepeş de la Poenari: lift, funicular sau telecabină. În cetate va fi construită şi o pasarelă, iar donjonul va fi acoperit

Contractul de finanţare pentru proiectul de conservarea şi consolidare a Cetăţii Poenari din Arefu, judţeţul Argeş este de 10,77 milioane lei, din care 9,65 mil lei reprezintă fonduri UE nerambursabile, iar 1,12 mil. lei, contribuţia Consiliului Judeţean Argeş.







În cadrul proiectului, celebra cetate unde, potrivit legendei, Vlad Ţepeş s-a retras din calea turcilor, în fapt, reşedinţa secundară a domnitorului, construită ca fortăreaţă în calea otomanilor, va beneficia de cîteva lucrări importante.





Una dintre ele se referă la protejarea donjonului cu un acoperiş transparent ce va fi montat pentru a opri acţiunea apelor meteorice şi a zăpezii asupra interiorului acestuia.

"De asemenea, va fi realizată o porţiune interioară din lemn a planşeului unuia dintre etaje pentru ilustrarea mai clară a dispoziţiei etajelor în cadrul turnului. Proiectul vizează şi realizarea în cadrul refacerii curtinei de sud a unei porţiuni din drumul de strajă. Totodată se va realiza o reabilitare şi tencuire parţială a cisternei de apă, pentru o imagine mai elocventă a acesteia”, a precizat miercuri, Cornel Popescu, directorul Muzeului Judeţean, instituţie de care aparţine cetatea.





Tot sus, în „Cuibul vulturului alb”, cum mai este numită cetatea, va fi construită şi o pasarelă din lemn din zona intrării în donjon, către est, în lungul zidului median din cărămidă, pentru a putea utiliza spaţiul dintre zidurile de piatră în vederea expunerii unor replici ce pot ilustra parţial viaţa din Cetate.





„De asemenea se va interveni şi pentru stoparea umidităţii ascensionale în masivele de zidărie”, mai spune directorul Muzeului Judeţean Argeş.





Lucrările propuse vizează suprafaţa de 1.897 mp, mai exact suprafaţa construită a cetăţii şi calea de acces.





Potrivit estimărilor specialiştilor muzeului, doar datorită acestor intervenţii, se aşteaptă o creştere cu cel puţin 10% a numărului de vizitatori, care, la acest moment, se ridică la 80.000 de persoane, anual.





Liftul, funicularul sau telecabina îi va feri pe turişti de urşi





Potrivit conducerii Muzeului Judeţean, creşterea va fi însă mult mai mare, pentru că, în paralel cu proiectul amintit, se va realiza şi o nouă cale de acces către forăreaţă, dat diind faptul că,

în momentul de faţă, la Cetate Poenari se poate ajunge doar parcurgând cele1.480 de trepte, nu tocmai uşor de urcat.





„Consiliul Judeţean Argeş are în vedere şi construirea unei noi căi de acces - lift, funicular sau telecabină, în funcţie de soluţiile oferite de specialişti - către Cetatea Poenari. Investiţia ar urma să fie realizată din fondurile bugetului judeţean şi are drept scop accesul mai facil la cetate şi implicit creşterea numărului de turişti. În şedinţa precedentă am preluat în administrare aproape patru hectare de la Consiliul Local Arefu, în acest scop”, a precizat miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Dan Manu.







Accesul cu lift, funicular sau telecabină îi va feri pe turişti de riscurile, tot mai mari în ultimii ani, de a se întâlni pe trepre cu sălbăticiunile locului.





Anul trecut, a fost nevoie de relocarea unei familii de urşi , după ce un grup de copii s-a întâlnit cu mamiferele chiar pe treptele spre cetate. Din fericire, micuţii au ajuns teferi la autocarele care-i aşteptau la poalele cetăţii, însă imediat după incident, accesul spre cetate a fost oprit, până la relocarea patrupedelor.