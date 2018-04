Românul care a confecţionat Medalia Centenarului. Cum arată decoraţia care va ajunge la Donald Trump şi la Regina Elisabeta a II-a

Românii din Diaspora, în special Statele Unite şi restul ţărilor din continentul american, grupaţi în Societatea creştină DORUL, cea mai veche asociaţie a românilor din afara ţării, înfiinţată în 1903, au decis să sărbătorească cei 100 de ani de la Marea Unire într-un fel special, producând o Medalie a Centenarului ce va fi oferită la 100 de personalităţi din România şi de peste hotare, printre care se numără preşedinţii S.U.A., Franţei şi Italiei, cancelarul Angela Merkel şi regina Elisabeta a II-a. Preşedintele Klaus Iohannis va primi de asemenea una dintre Medaliile Centenarului.

Societatea a luat iniţiativa de a produce o medalie aniversară din tombac, placată cu aur de 14 karate, ce va fi oferită şefilor de stat şi altor personalităţi importante. Ediţia numismatică va fi limitată la 100 de bucăţi, numerotate de la 1 la 100. Medalia va fi însoţită de un pergament realizat în condiţii grafice excepţionale şi va include, atât în română, cât şi în engleză, o prezentare a semnificaţiei Centenarului Marii Uniri şi un tabel cu 100 de români celebri pentru istoria lumii.

Medalia are diametrul de 70 de mm şi grosimea de 6 şi o greutate de aproximativ 200 de grame. Va fi livrată într-o cutie elegantă din lemn nobil cu catifea la interior. Ea conţine pe avers efigiile celor trei mari întemeietori de ţară în conturul graniţelor României Mari şi pe revers logo-ul societăţii Dorul din New York Pe latura exterioară a monedei se află inscripţionat numărul fiecărui exemplar alături de citatul,, Amor Patriae Nostra Lex” . Valoarea numismatică este considerabilă mai ales datorită faptului ca este o ediţie limitată, fiind oferită unui număr de 100 de personalităţi.

Cel care a fost ales să realizeze designul medaliei şi detaliile cerute de specialiştii Societăţii Dorul a fost Dan Pavel (50 de ani), un expert în branding din Piteşti, care a realizat peste 100 de branduri înregistrate la OSIM şi aproape 1000 de logo-uri. Dan Pavel deţine de opt ani compania Brandart şi de 20 de ani lucrează în branding.

Proiectul acestei Medalii a Centenarului Marii Uniri a fost prezentat şi la Palatul Cotroceni pe 15 martie, cu ocazia evenimentului România la Centenar.

Designul medaliilor a fost realizat la Piteşti, producţia fizică la Ploieşti, iar pergamentele care le vor însoţi vor fi realizate la Constanţa. Asta şi pentru că preşedintele Societăţii Dorul a dorit ca totul să fie realizat în România.

Dan Pavel nu a dorit nicio remuneraţie pentru munca sa, cerând în schimb doar una dintre cele 100 de medalii.

Este interesant de ştiut cum s-a realizat din punct de vedere conceptual această medalie al cărei proiect a fost iniţiat de preşedintele Societăţii Dorul, Cristian Pascu.

„Totul a început acum câteva luni când am fost contactat telefonic de domnia să cu solicitarea de a analiză posibilitatea de a construi designul acestui simbol covârşitor al Centenarului Marii Uniri de la 1918. Cristian Pascu căuta de ceva vreme pe internet companii sau specialişti care să poate realiza fizic un astfel de proiect de o importantă capitală şi din primele cuvinte am înţeles că l-ar interesa o colaborare cu mine. Am acceptat provocarea, dar l-am rugat să accepte că în situaţia în care ceea ce voi realiza va plăcea factorilor de decizie din Societatea Dorul, nu pretind nicio remuneraţie în afară recunoaşterii că autor al acestei medalii alături de posibilitatea de a-mi oferi una. A fost o onoare pentru mine să realizez această medalie”, spune Dan Pavel.

Prima provocare pentru Dan Pavel a fost realizarea graficii Aversului medaliei care trebuia să conţină cele trei efigii ale Întemeietorilor României Mari. „Sursele documentare erau puţine şi se întindeau pe sute de ani astfel încât acestea trebuia adaptate unui concept unitar. Mihai Viteazul are cea mai veridică reprezentare într-o stampă aflată la Viena în care este reprezentat dintr-un unghi şi o abordare tehnică total diferită de documentele fotografice alese că surse pentru Cuza şi respectiv Regele Ferdinand. Practic reprezentarea lui Mihai Viteazul era datorită rarităţii, elementul de acord tematic pentru abordarea celorlalte două personaje. O muncă susţinută realizată sub presiunea timpului căreia m-am dedicat din respect pentru demersul inimosului român Cristian Pascu şi din patriotism pentru ceea ce înseamnă Centenarul Marii Uniri de la 1918”, precizează Dan Pavel.

A două provocare a ţinut de crearea logo-ului Societăţii Dorul dispus pe Reversul medaliei. După cum spune Dan Pavel, „am propus o singură variantă la care am muncit patru zile şi patru nopţi pornind de la faptul că noua identitate vizuală trebuia să aibă relevanţă atât din punct de vedere istoric cât şi în perspectiva. Tema de baza a fost alegerea unui format cu o personalitate vizuală fără echivoc pentru a relevă semnificaţia cuvântului DORUL. Se ştie că are sens numai în limba română neavând o traducere profundă a semnificaţiilor în nicio altă limba de pe pamânt. Un caracter arhaic românesc căruia i s-au ataşat picături de lacrimi s-a dovedit cea mai bună opţiune a formatului de text care să exprime dorul de casă. Însa nu era suficient. Nu suferinţă este singură experienţă a poporului român care este recunoscut şi pentru bucuria şi frumuseţea vieţii sau a obiceiurilor ancestrale. Modelul unei broderii de pe o ie româneasca sculptează într-un basorelief fin din lemnul crucii bucuria sărbătorilor creştine şi filiaţia acesteia cu misiunea Societăţii Creştine Dorul. De asemenea Simbolul troitei reprezintă felul în care călătorii erau întâmpinaţi la răscrucea drumurilor cu apă, pâine şi o lumânare care să le lumineze popasul. Este fundamentul ajutorului acordat celor aflaţi în pribegie şi care poartă în suflet dorul de casă”.