Românca ajunsă expert internaţional în gestionarea culorilor: „Culoarea potrivită pentru fiecare dintre noi ţine de «nuanţele» personalităţii“

Irina Toma este senior coach acreditat de către Institutul Internaţional de Coaching şi Mentoring. De doi ani, ea conduce divizia de Colour Coaching a britanicilor de la Noble Manhattan Coaching (cea mai veche şcoală de coaching din Europa), promovând şi susţinând o serie de workshop-uri şi cursuri despre culoare, autenticitate, stil personal în business şi valori personale. Cursurile sunt livrate atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Licenţiată în Ştiinţe Politice, Irina Toma are şi un master în comunicare şi relaţii publice.

„Weekend Adevărul“: Colour coaching-ul nu este deocamdată foarte cunoscut în România. Concret, ce înseamnă şi care sunt beneficiile consultanţei în privinţa culorilor?

Irina Toma: Colour coaching-ul este o nişă de coaching pe care încercăm să o promovăm şi în România. Chiar dacă numele în sine ne duce cu gândul strict la culoare, cursurile propuse de noi oferă mult mai mult decât atât. Practic, putem vorbi despre a aduce „culoare“ în viaţa noastră sub diverse aspecte, înţelegând prin culoare: schimbare, înfrumuseţare, evoluţie, stil, creativitate, autenticitate, semnătura personală etc. Este vorba despre încredere şi stimă de sine prin imagine. Pe scurt, şedintele individuale şi cursurile de colour coaching sunt pentru cei care preţuiesc creativitatea şi libertatea, pentru cei care vor să-şi descopere sau să-şi redescopere valorile şi să trăiască fiecare moment al vietii onorându-le; pentru cei care doresc să-şi contureze brandul personal; pentru cei care vor să-şi crească stima de sine; pentru cei care vor să se distingă în mulţime; care vor să facă o diferenţă în viaţa lor şi a celor din jurul lor; pentru cei care vor să obţină succesul remarcându-se în mod autentic; pentru cei care îşi doresc să-şi descopere stilul personal sau doresc să îl redefinească; pentru cei care doresc să înceapă un program de viaţă sănătos din punct de vedere mental, spiritual, alimentar şi fizic. Nu în ultimul rând, colour coaching-ul este şi pentru cei care se consideră „dependenţi de cumpărături“ şi şi-au propus să investească inteligent în aspectul şi garderoba lor.

Cât de mult ne influenţează culorile viaţa, stilul de viaţă şi succesul profesional?

Fie că vorbim de culori, fie că vorbim despre alte aspecte, acestea ne influenţează viaţa atât cât le permitem. Este important, însă, să fim conştienţi de efectul pe care îl au alegerile noastre în materie de culori şi piese vestimentare. Totul porneşte de la noi, de la valorile noastre şi de la mesajul pe care dorim să îl transmitem în exterior. Atunci când interiorul nostru – gânduri, valori, credinţe etc. – este aliniat cu imaginea şi atitudinea exterioară afişată, putem spune că emitem un mesaj congruent şi autentic. Astfel, în mod automat, aspectul, atitudinea, limbajul verbal şi non-verbal, acţiunile noastre ne vor conduce către succes, conform cu însemnătatea şi imaginea pe care o are fiecare dintre noi asupra succesului. Atunci când ştim foarte bine cine suntem şi unde ne dorim să ajungem, tot ce ne rămâne de făcut este să stabilim modul în care vom ajunge acolo. Şi această modalitate aleasă este stilul nostru personal de a face lucrurile, de a ne „arăta“ lumii exterioare.

Şi culorile unde intervin?

Nu culorile, per se, sunt cele care influenţează, ci gradul de cunoaştere a propriei persoane şi cunoaşterea micilor secrete de stil şi culoare sunt cele care ne pot ajuta să ne conturăm mai bine mesajul autentic şi drumul spre succes.

Cine sunt cei care urăsc culoarea roşie

Defalcat, cum ne influenţează fiecare culoare? Ne poţi da câteva exemple?Desigur, există o serie de interpretări în ceea ce priveste însemnătatea fiecărei culori, însă eu ţin cont de două reguli. Unu: să cunosc culorile care mă avantajează pe mine, bazat pe fizionomie, nuanţa tenului, păr, ochi.Şi doi: să îmi aliniez culorile alese la stilul personal, atitudine şi starea psihică şi emoţională. De asemenea, mai ţin cont de faptul că preferinţa pentru o anumită culoare poate indica două lucruri. Este vorba, mai întâi, de exprimarea personală. Alegem culorile care se potrivesc personalităţii noastre. De exemplu, alegem verde dacă suntem iubitori de armonie şi natură. Şi apoi, este vorba despre completare, adică alegem culorile de care avem cea mai mare nevoie. De exemplu, o persoană activă şi pasionată/pasională va alege diverse nuanţe de albastru pentru a-şi „răcori“ temperamentul natural.

Dar dacă nu ne place o anumită culoare, ce spune asta despre noi?

Ei bine, şi aversiunea faţă de anumite culori poate indica ceva despre noi. De exemplu, o persoană care are o aversiune faţă de culoarea roşie poate fi prea impulsivă, agresivă, egocentristă sau poate avea dificultăţi de relaţionare cu persoane cu un astfel de comportament. De asemenea, poate simboliza frici adânci, ascunse si respingerea propriei asertivităţi.

Cum putem descoperi ce culori ni se potrivesc?

În general, putem descoperi culorile care ni se potrivesc printr-o simplă analiză în oglindă la lumina naturală. Ne putem îmbrăca în partea de sus a corpului în diverse culori şi putem analiza în oglindă cum „ne stă“ cu respectiva culoare. Noi înşine suntem cei mai aprigi critici ai noştri şi, în mod intuitiv, ştim dacă o culoare ni se potriveşte sau nu. Dacă vorbim din punct de vedere profesionist, eu recomand să apelaţi la serviciile unui specialist în domeniu pentru o analiză completă şi complexă. Aşa cum fiecare culoare are o multitudine de nuanţe, aşa şi fiecare dintre noi este unic şi are o serie de „nuanţe“ personale de care trebuie ţinut cont într-o astfel de analiză. Culorile şi stilul vestimentar este necesar să fie potrivite cu stilul de viaţă, stilul personal, personalitatea şi valorile fiecăruia.

De ce sunt galbene post-it-urile

Cât de mare este interdependenţa între psihic şi culori?

Există o foarte strânsă legătură între culori şi proprietăţile lor terapeutice. Colour Psychology şi Art Terapia sunt doar două dintre ramurile psihologiei şi ale terapiei legate de culori. Dincolo de direcţiile profesionale şi ştiinţifice legate de culori, cred că fiecare dintre noi a conştientizat măcar o dată efectul pe care o anumită culoare îl are asupra stării sale de spirit. De exemplu, nu am reuşit niciodată să fiu tristă sau mai puţin energică dacă am purtat ceva galben. Pentru că tot am amintit de culoarea galbenă, vă voi da câteva explicaţii şi proprietăţi ale acestei culori. Proprietăţi de vindecare: galbenul ajută la trezirea şi sporirea inspiraţiei. Din punct de vedere fizic, energizează. Galbenul activează şi înveseleşte persoanele deprimate sau melancolice, conferă poftă de viaţă. Semnificaţiile generale ale culori galben sunt: forţă, viaţă, vivacitate, vitalitate, energie. Este culoarea bucuriei, a curiozităţii, a flexibilităţii, a progresului şi a amuzamentului. Stimulează procesul de înţelegere, memoria şi alimentează dorinţa de scriere şi vorbire. Ca o mica paranteză, post-it-urile au fost concepute iniţial pe galben tocmai datorită acestor proprietăţi ale culorii.

Irina Toma la un curs de colour coaching FOTO: arhiva personală

Concret şi în linii mari, în ce constă un curs de colour coaching?

Cursurile de colour coaching sunt create în vederea descoperirii imaginii personale de la interior la exterior. Sunt menite să ajute participanţii să-şi descopere şi să-şi onoreze frumuseţea naturală, să-şi reflecte personalitatea unică, astfel încât să se simtă fantastic în pielea lor în orice situaţie. Cred ca aţi auzit expresia „ai o singură şansă de a face o primă impresie extraordinară“ şi, fie că ne place sau nu, suntem judecaţi, pe baza imaginii afişate, din primele 20 de secunde de când facem cunoştinţă cu cineva, înainte chiar de a apuca să rostim primul cuvânt. Culorile, stilul vestimentar, coafura, machiajul, accesoriile, împreună cu atitudinea, limbajul verbal şi non-verbal vorbesc despre cine suntem celor din jurul nostru. Toate aceste elemente le transmit celorlalţi cum ne simţim şi cum aşteptăm să fim trataţi de către cei care vin în contact cu noi. Astfel, cursurile de colour coaching, în funcţie de tipul şi de durata lor, acoperă teme precum: personalitate şi valori; stil personal, istoria şi psihologia culorilor; mesaj personal; autenticitate, machiaj şi coafură potrivite pentru fiecare şi potrivite cu momentul zilei şi cu ocazia; siluetă, garderobă, atitudine, stimă de sine.

Cât de importantă este reliefarea autenticităţii fiecăruia în colour coaching?

Descoperirea şi asumarea eului autentic sunt elemente esenţiale nu numai în colour coaching, ci în fiecare aspect al vieţii. Consider că nu putem să fim, să devenim sau să ne exprimăm „corect“ dacă nu ne cunoaştem cu adevărat.