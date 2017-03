Remedii garantate împotriva asteniei de primăvară. Cât de mult ajută organismul mesele bogate în urzici sau lobodă

Persoanele îngrijorate, stresate, obosite în exces ar trebui să petreacă un timp îndelungat afară şi să practice sport în aer liber. Procedând astfel, se activează serotonina (această substanţă este corelată cu starea sufletească; diferite medicamente care ajută la prelungirea efectelor ei sunt folosite drept antidepresive), opusă melatoninei, hormon produs de glanda pineală la întuneric, responsabil pentru febra emoţiilor din timpul primăverii.

Astfel de activităţi vă vor ajuta să treci peste neplăcutele senzaţii specifice oboselii. O alimentaţie echilibrată, bogată în vitamine, evitarea dulciurilor concentrate, a zahărului, în general, şi a cafelei, alături de un somn odihnitor şi suficient, plus exerciţii fizice regulate sunt măsurile care trebuie luate de către persoanele atinse de astenia de primăvară, pentru a-şi recăpăta progresiv energia.

De ce este important consumul de urzici pentru organism în această perioadă

După cum spune dr. Luminiţa Vlaicu, medic specialist, medicină de familie: „În această perioadă ajută mult la fortificarea organismului exerciţiile fizice zilnice moderate, plimbările în aer liber, mersul pe jos sau cu bicicleta şi exerciţiile de fitness. Mişcarea fizică trebuie dublată de un regim alimentar sărac în făinoase şi dulciuri, dar împărţit în patru sau cinci mese pe zi, cu un consum bogat de fructe şi legume proaspete. Iar aici recomand morcovii, varza, spanacul, salata, ceapa, usturoiul şi mărarul. Iar dintre fructe: caisele, prunele, strugurii, lămâile, portocalele, grapefruit, merele sub formă de sucuri sau salate, consumate cel puţin o dată pe zi.”

De asemenea, pentru relaxarea organismului sunt indicate şi băile cu esenţe aromatice. Printre plantele recomandate de fitoterapeuţi se numără: cicoarea, coada şoricelului, păpădia, salata şi urzica.

În această perioadă pot intra în meniu verdeţurile de sezon, care au început deja să apară pe tarabele din pieţe. Este cunoscută de multă vreme influenţa benefică asupra organismului a unei cure de urzici. Consumul de urzici este important pentru organism datorită complexului de săruri de fier, vitamina C şi vitamina A. Acestea cresc rezistenţa la infecţii şi îmbunătăţesc simţul văzului. De asemenea, vitamina B12 conţinută de urzici are un efect antianemic, iar sărurile minerale diverse cu care sunt înzestrate aceste plante ajută organismul uman să se întărească în confruntarea cu astenia de primavară. Salata verde, precum şi loboda albă şi roşie conţin vitamine din complexul B şi sărurile minerale necesare sistemului nervos pentru refacerea organismului. Loboda are în plus o acţiune diuretică şi depurativă. În afara efectelor pe care le au împotriva asteniei de primavară, fructele şi legumele fac ca alimentaţia noastră să fie mult mai sănătoasă. Alte elemente împortante pentru dieta din această perioadă sunt mierea şi preparatele din miere şi polen. Fructele uscate pot fi ronţăite ca atare sau tocate şi amestecate în orez fiert cu lapte şi răcit. Important este să nu fie prelucrate termic, pentru a-şi păstra intact conţinutul de vitamine.